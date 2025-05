Gladiátor: 25 éve jelent meg a film, ami megmutatta, a kard és a szandál még mindig menő

Tragikus ivóverseny

A produkció több múlt századi színészlegendát is felvonultatott, köztük volt például Oliver Reed is. Az angol színművésznek ráadásul a Gladiátor Proximója volt az utolsó szerepe, miután egy forgatási napot követően ivóversenyre hívott ki egy helyi lakost egy máltai kocsmában. Az átmulatott éjszakát követően azonban Reednek szívrohama lett, amit nem élt túl. A stábnak végül nélküle kellett befejezni a filmet, a szerepet viszont tiszteletből nem castingolták újra.

Elszabadult vadmacskák

Az olyan színészek, mint az anyagi nehézségeiről korábban valló Djimon Hounsou vagy a korai Harry Potter-filmek Dumbledore-ja, Richard Harris mellett az állatok is fontos mellékszerepet töltöttek be a produkcióban. A harctéren megjelenő tigrisek például a folytatás vadállataival ellentétben valódiak voltak, ráadásul olykor-olykor az őket féken tartó láncok is feladták a szolgálatot. Az elszabadult csíkos fenevadak totális káoszt keltettek a forgatáson, a színészek és a statisztáknak az életükért kellett futniuk.

Joaquin Phoenix alakításától még mindig pofonért viszket a tenyere mindenkinek (Fotó: HIP/ Northfoto)

Pontatlanságok és a szakértők ignorálása

Noha Ridley Scott és alkotótársai igyekeztek a lehető legpontosabban visszaadni az ókori Róma hangulatát a díszletek, kosztümök és kellékek terén, a történeti hűségért felelős szakembereket rendre felbosszantották a hollywoodi túlzások. A készítők ugyanis sok esetben figyelmen kívül hagyták a történészek tanácsait, a nyitányban látható csatajelenet láttán pontatlanságai miatt többen is kaparták az arcukat a szakértők közül, de a Colosseum is majdnem kétszer akkora a vásznon, mint a valóságban.

Russell Crowe nem bánta meg

Habár a főszerep Gibson után végül Russell Crowe-hoz került, az új-zélandi színész eleinte nem volt elragadtatva a szkripttől, a szövegkönyvet pedig egyesen szemétbe valónak tartotta. A mozi ikonikus sorát, ahol Maximus felfedi valódi kilétét Commodus előtt, Crowe nem is akarta elszavalni, emiatt pedig összetűzésbe is keveredett a forgatókönyvíróval és a direktorral is. A szöveg végül csak elhangzott, a színész Oscar-díjat kapott az alakításáért, és az évek alatt alaposan átalakuló Crowe máig a kedvenc karaktereként hivatkozik a római hadvezérből lett gladiátorra.