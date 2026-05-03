„Úgy kezelnek, mint egy kerti törpét egy kempingágyon” – Kerti fészerbe kényszerítenék a férfit a titkos légyottok miatt

A fiatal férfi teljesen összeomlott, amikor barátnője előállt a "zseniális" ötlettel. A cél nemes: spórolni szeretnének egy saját házra, ehhez azonban fel kellene áldozniuk a függetlenségüket. A lány szülei ugyanis csak egy feltétellel fogadják be őket: a fiatalok nem aludhatnak egy ágyban, sőt, egy fedél alatt sem! A sikeres üzletembernek a ház melletti kerti sufni jutna osztályrészül, ahol a szerszámok és pókhálók között kellene meghúznia magát éjszakára.

Szerelmi fészek helyett kerti sufni: kempingágyon és pókhálók között várná a barátnőjét a megalázott férfi (Képünk illusztráció)

A pórul járt szerelmes nem rejtette véka alá a dühét, hiszen megalázónak tartja, hogy miközben a saját lábán áll, a barátnője anyja páriaként kezeli.

Sikeres üzletember vagyok, mégis úgy akarnak velem bánni, mint egy kerti törpével egy kempingágyon. A barátnőm szerint osonjak be hozzá szexre, amikor a szülei nincsenek otthon. De miféle élet ez? Akkora lesz rajtam a nyomás, hogy attól tartok, az akció pillanatában csődöt mondok

– panaszkodott elkeseredetten a férfi, aki szerint a kerti sufni minden, csak nem egy romantikus búvóhely.

Kerti sufni jut a vőnek, amíg az após a titkárnővel hancúrozik

A helyzetet tovább fokozza a szülők elképesztő álszentsége, ugyanis a látszólagos erkölcsösség mögött mocskos titkok lapulnak. A férfi tudomása szerint az apa évek óta a titkárnőjével szűri össze a levet, amiről az anya és a lánya is tud, mégis mélyen hallgatnak róla.

Tudom az igazságot: az apja évek óta a titkárnőjével fekszik össze. Az anyja is tudja, csak a családi béke kedvéért homokba dugja a fejét. A barátnőm is benne van a titokban, de beszélni nem hajlandó róla, mert szégyelli. Mégis simán hagyná, hogy a fészerben fagyoskodjak a pénz miatt

– tette hozzá a felháborodott vállalkozó.

A Daily Star szakértője szerint ez a fajta száműzetés nem csupán sértő, hanem egyenesen abszurd egy felnőtt, dolgozó ember esetében. Feltette a legfontosabb kérdést is: vajon a fürdőszobát használhatja-e majd a férfi, vagy a barátnője slaggal akarja majd leverni róla a koszt a kertben?

Jane O'Gorman szerint a lánynak sürgősen ki kellene állnia a párja mellett, és egy „B” tervet kovácsolni, mert ez a felállás tönkre fogja tenni a kapcsolatukat. A szakértő úgy véli, a kerti sufni nem megoldás, és a férfinak nem szabadna hagynia, hogy ilyen méltatlan helyzetbe kényszerítsék a spórolás jegyében, hiszen az emberi méltóság nem lehet alku tárgya.