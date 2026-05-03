Megható pillanat a Kincsvadászok VIP-ban: Sérült gyerekeknek gyűjt Soltész Rezső

Egy valóságos élő legendát is láthattak a nézők a TV2 műtárgykereskedő-show legújabb adásában. A Kincsvadászok VIP stúdiójába Soltész Rezső érkezett, aki egy különleges történettel bíró képsorozatot hozott el a kereskedőknek. Célja pedig igazán nemes: Az énekes sérült gyerekeknek gyűjt adományt.

Soltész Rezső egy Giacomo Campi sorozattal érkezett a Kincsvadászok VIP adásába (Fotó: TV2)

Ilyet még nem hallottunk a Kincsvadászok VIP-ban

Nemcsak a nézők, de a Kincsvadászok kereskedői is megkönnyezték Soltész Rezső történetét. A legendás énekes egy nem mindennapi történettel érkezett a TV2 stúdiójába. A zenész egy akvarell festménysorozatot hozott, amely eredetileg négy darabból áll, ám ő most csak hármat kínált eladásra. Ennek oka, hogy Soltész Rezső kifejezetten ragaszkodik tárgyaihoz, ezért a sorozat egy darabját, amely A muskétás nevet viseli, megtartotta.

A képsorozatnak különleges története van, ugyanis véletlenül került az énekeshez. Soltész Rezső családjában volt egy festő, Hermann Benjamin, aki a család hölgytagjait festegette. Portrékat, és különféle alkotásokat készített, az énekes nagymamájáról, és egy ismeretlen hölgyről. Egy nap a család egyik ismerőse meglátta a festményt, és ekkor kiderült, hogy az ő nagymamája látható a képen. A számára igen sokat jelentő portéért cserébe pedig az illető felajánlotta Giacomo Campi, 19. századi festő népszerű képsorozatát.

A Kincsvadászok szakértője, Kelen Anna és Tilla is megcsodálta Soltész Rezső festménysorozatát (Fotó: TV2)

Szívszaggató történettel állt elő Soltész Rezső

Soltész Rezső nagy becsben tartja tárgyait. A Zenész magazin tulajdonosa nem csak műtárgyakat gyűjt, korábban a szalvéták és rágógumipapírok szerelmese volt. Saját bevallása szerint nehezére esik megválnia tárgyitól, még az autóeladás is fájdalmas számára, most azonban egy fontosabb cél érdekében döntött úgy, hogy búcsút mond a képsorozatnak. Soltész Rezső egy miskolci alapítványnak szánja a befolyt összeget, amely sérült gyerekeknek segít. A cél, hogy egy öreghegyi objektum megrogyott falát felújítsák. Ennek ára azonban igen magas: nagyjából négy millió forint lenne a teljes renoválás.

A Kincsvadászok szakértői is megkönnyezték a történetet. A licit végén Fertőszögi Péter ajánlata volt a legmagasabb 240 ezer forinttal. Az énekes elfogadta az ajánlatot, valamint a duplájára emelte, így 480 ezer forinttal járult hozzá az alapítvány támogatásához.