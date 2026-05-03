10 ezer méter magasan döntött úgy a kisfiú: világra jön

Tízezer méterrel a föld felett, egy repülőút során született meg egy csecsemő, miután édesanyjánál a kiírt időponthoz képest két hónappal korábban, teljesen váratlanul beindult a szülés. A történtektől az ITA Airways légitársaság közleményben számolt be. Mint írták, az eset az április 29-én éjszaka, a Dakarból Rómába tartó járatukon történt, ahol egy rögtönzött "szülőszárnyban", a konyharész és a vészkijárat között jött világra a csöppség. Szülésben két utas, egy orvos és egy ápoló önként segédkezett.

Új élet a felhők között: repülőút során jött világra a csecsemő

A hetedik hónapban járó kismama fia nagyjából másfél óra alatt világra jött. A felsírást követően a gép üdvrivalgásban tört ki. Az egyik utas, az 58 éves Sandro Pisu így nyilatkozott a történtekről:

Aludtam, amikor megkérdezték, van-e orvos a fedélzeten. Azt hittem, valaki rosszul lett. Minden nagyon zavaros volt, csak részletekben jutottak el hozzánk az információk. El sem hittük, hogy egy nő szült

- emékezett vissza, míg az ITA így fogalmazott:

Egy kellemes és váratlan esemény tette különlegessé az ITA Airways napját. A Dakarból Róma felé tartó AZ855-ös járaton egy hét hónapos terhes nő egy órával a felszállás után koraszülött babának adott életet. Az édesanya és a baba azonnali segítséget kapott a személyzettől, akik nagy professzionalizmusról tettek tanúbizonyságot, valamint két utastól, egy orvostól és egy ápolótól, akiknek ezúton is őszinte köszönet jár. A baba, aki jó egészségi állapotban van, az első gyermek, aki az ITA Airways történetében repülőgépen született. Csodálatos, örömteli életet kívánunk neki

- idézte a közleményt a Mirror.