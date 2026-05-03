KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

10 ezer méter magasan döntött úgy a kisfiú: világra jön

csecsemő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 21:25
szülésrepülő
A légitársaság közleményben reagált a történtekre.

Tízezer méterrel a föld felett, egy repülőút során született meg egy csecsemő, miután édesanyjánál a kiírt időponthoz képest két hónappal korábban, teljesen váratlanul beindult a szülés. A történtektől az ITA Airways légitársaság közleményben számolt be. Mint írták, az eset az április 29-én éjszaka, a Dakarból Rómába tartó járatukon történt, ahol egy rögtönzött "szülőszárnyban", a konyharész és a vészkijárat között jött világra a csöppség. Szülésben két utas, egy orvos és egy ápoló önként segédkezett.

Új élet a felhők között: repülőút során jött világra a csecsemő
Új élet a felhők között: repülőút során jött világra a csecsemő
Fotó: Freepik.com

Repülőút során jött világra a csecsemő

A hetedik hónapban járó kismama fia nagyjából másfél óra alatt világra jött. A felsírást követően a gép üdvrivalgásban tört ki. Az egyik utas, az 58 éves Sandro Pisu így nyilatkozott a történtekről: 

Aludtam, amikor megkérdezték, van-e orvos a fedélzeten. Azt hittem, valaki rosszul lett. Minden nagyon zavaros volt, csak részletekben jutottak el hozzánk az információk. El sem hittük, hogy egy nő szült

 - emékezett vissza, míg az ITA így fogalmazott:  

Egy kellemes és váratlan esemény tette különlegessé az ITA Airways napját. A Dakarból Róma felé tartó AZ855-ös járaton egy hét hónapos terhes nő egy órával a felszállás után koraszülött babának adott életet. Az édesanya és a baba azonnali segítséget kapott a személyzettől, akik nagy professzionalizmusról tettek tanúbizonyságot, valamint két utastól, egy orvostól és egy ápolótól, akiknek ezúton is őszinte köszönet jár. A baba, aki jó egészségi állapotban van, az első gyermek, aki az ITA Airways történetében repülőgépen született. Csodálatos, örömteli életet kívánunk neki

 - idézte a közleményt a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu