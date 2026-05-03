Tragédia: holtan találták a munkahelyén eltűnt nagypapát

Felfoghatatlan tragédia történt egy üzemben, ahol egy szeretett nagypapa életét vesztette egy munkahelyi balesetben következtében. Az 59 éves Antony Cada április 25-én hunyt el a Darling Ingredients egy texasi üzemben, ahol baromfi termékeket dolgoznak fel állati takarmánnyá. Antony alig egy hónapja dolgozott náluk éjszakai műszakokban. Felesége, Anissa elmondása szerint először nem lehetett tudni, hogy Antony elhunyt. Anissa férjét ugyanis a hatóságok eleinte csak eltűntként kezelték, miután nem ment haza. Két órával később derült ki: egy dolgozó meghallhatott a cégnél. Antony halála másnap reggelre lett biztos.

A nagypapa munkahelyén történt a tragédia

Anissa és Antony 35 évig volt házas. A férfi halálának okát egyelőre nem tudni. A hátborzongató esetre is csak véletlenül, azok után derült fény, hogy csontmaradványokat találtak az üzemben:

Amikor a darálóhoz mentek, ott találták meg a ruhájának egy részét és egy csizmát

- árulta el a gyászoló özvegy, akit most leginkább férje elvesztésének feldolgozása mellett az érdekel, hogy milyen biztonsági intézkedések voltak érvényben a baleset során, hogy hogyan történhetett meg egyáltalán ilyesmi.

A lezárás segítene a gyógyulásban, de ha nincs test, és nincsenek válaszok, akkor az nem fog egyhamar megtörténni

- jelentett ki.

A helyi hatóságok azonnal nyomozást indítottak, a Darling Ingredients egyelőre nem reagált a történtekre, írja a People.