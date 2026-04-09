5 visszataszító szokás, amit a nárcisztikusok meglepő természetességgel művelnek

A nárcisztikusok gusztustalan szokásai legtöbbször nem trehányságból, hanem határátlépésből fakadnak.

Ezek a viselkedések arról szólnak, hogy figyelmen kívül hagyják mások érzéseit.

Akkor válik igazán problémássá a helyzet, amikor rendszeresen ismétlődik és semmilyen visszajelzés nem hoz változást.

Aki élt már nárcisztikussal, az pontosan tudja, milyen amikor minden az adott személyről kell szóljon. Amikor bizonyos gesztusai nem trehányságról vagy feledékenységről árulkodnak, hanem arról, hogy az illető nem tartja fontosnak a környezetében élők határait vagy méltóságát.

Fotó: Igor Mojzes / 123RF

Nárcisztikus szokások – nem minden az, aminek látszik

Ha valaki rendetlen, vagy társas helyzetekben nem a megszokott módon viselkedik, az még nem jelenti azt, hogy az illető nárcisztikus. Lehet, hogy csak szorong, vagy egyszerűen másképp működik bizonyos szituációkban. A nárcizmus ott kezdődik, amikor valaki tisztában van azzal, mi zavar másokat, mégsem érdekli. A nárcisztikus viselkedés lényege az, hogy az illető átlépi a határaidat, és nem tartja fontosnak, hogy változtasson ezen a szokásán.

Orrtúrás

Sokan érzik kellemetlennek, ha valaki nyilvánosan piszkálja az orrát, ám egy nárcisztikus számára ez nem jelent gondot. Gyakran társaságban, étkezés közben, vagy egy fontos beszélgetés közepén kezd bányászni, figyelmen kívül hagyva, hogyan hat az másokra. Hangos böfögés és szellentés

Bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül elereszt egy galambot vagy tündérhapcizik egyet, egy nárcisztikus esetében azonban ezek feltűnően gyakori, harsány, és sok esetben látványosan időzített jelenségek. Étkezés közben, társaságban, vagy a legváratlanabb pillanatban képesek hangosan böfögni vagy szellenteni, miközben mások reakciója semmilyen hatással nincs rájuk. Ezzel a fajta viselkedéssel gyakran egyfajta dominanciát akarnak gyakorolni, megmutatva, hogy ki határozza meg a hangulatot, és kinek kell alkalmazkodnia a másikhoz. Mások higiéniai tárgyainak használata

Elég hamar feltűnik, amikor valaki a te fogkefédet, borotvádat, törölköződet vagy dezodorodat használja anélkül, hogy egy szót szólna róla. Egy nárcisztikus számára ez teljesen természetes, mintha minden az övé lenne. A krémedből kicsit kevesebb van, a fogkrém végét lenyalja, használja a borotvádat. Néhány árulkodó jelből rögtön kiderül, hogy egyáltalán nem tartja tiszteletben a holmijaidat, sőt az sem érdekli, hogy te mit szólsz ehhez. Szelektív tisztálkodás

Sok nárcisztikus otthon egyáltalán nem törődik magával. Előfordul, hogy napokig nem fürdik, nem mos fogat, és úgy járkál a lakásban, mintha ez teljesen rendben lenne. Amikor azonban emberek közé készül, gondosan megfürdik, felöltözik, és úgy lép ki az ajtón, mintha minden nap minden percében így nézne ki. Valójában azonban ez az egész egy színjáték, mintsem valódi ápoltság. Nem azért teszik, hogy jól érezzék magukat vagy figyeljenek a körülöttük élőkre, hanem azért, hogy kifelé tökéletes benyomást keltsenek. Szándékosan széthagyott edények és ételmaradékok

Ha edények, bögrék és félig megevett falatok halmozódnak napokig a lakás különböző pontjain, sokszor nem feledékenység áll a háttérben. Egy nárcisztikus számára ez is egyfajta területfoglalás. A rendetlenség nem zavarja, mert biztos benne, hogy majd valaki úgyis összepakol helyette. Ezzel azt üzeni, hogy a házimunka és a lakás rendben tartása nem rá tartozik, hanem másvalaki dolga.

Mikor kezdj gyanakodni?

Önmagában egyik ilyen szokás sem jelenti automatikusan, hogy valaki nárcisztikus. A probléma akkor kezdődik, amikor ezek újra meg újra előfordulnak, és az illető egyértelműen nem figyel arra, hogyan hat rád a viselkedése. Ha valaki rendszeresen átlépi a határaidat, nem tisztel, és úgy érzed, bármit megenged magának a jelenlétedben, az már elég beszédes. A lényeg, hogy nem kell eltűrnöd semmit, ami bánt, kellemetlen vagy megalázó. Húzd meg a határaidat, és ha az illető ezek után sem változtat, a legjobb amit tehetsz, hogy kilépsz a mérgező kapcsolatból.

