Nárcisztikus vagy pszichopata? Így ismerd fel, melyikkel van dolgod

A nárcisztikus és pszichopata személyek tulajdonságai gyakran előkerülő témák, de mit jelentenek valójában ezek a fogalmak? Miért nem mindegy, melyikkel hoz össze a sors? Utánajártuk!

Nárcisztikus vs pszichopata: így ismerd fel, melyikkel van dolgod.

Fotó: Nicoleta Ionescu

A nárcisztikus és a pszichopata közötti különbség főleg abban l átszik, hogyan bánnak másokkal.

A nárcisztikus figyelemre vágyik, a pszichopata inkább célra tör.

Mutatjuk, mely jelek segítenek felismerni őket a mindennapokban.

Nárcisztikus vagy pszichopata? Különbségek, amelyekből felismerheted, melyikkel van dolgod

Milyen is a nárcisztikus személyiség?

Amikor a nárcisztikus szót halljuk, szinte mindenki a magát túlzóan szerető, minden tekintetben ragyogni vágyó emberre gondol. Van is benne igazság: a nárcisztikus személyiségzavar lényege, hogy az illető erősen énközpontú, és folyamatosan visszaigazolásra és csodálatra vágyik másoktól.

A nárcisztikus emberek nárcisztikus személyiségzavarral élnek (NPD), ami miatt rendkívül érzékenyek a dicséretre, a kritikára és a külső visszajelzésekre”

– emeli ki Hailey Shafir, mentálhigiénés tanácsadó.

Ezt a figyelmet akár hosszú beszélgetésekkel, dominanciával vagy folyamatos dicséretet kérő viselkedéssel is próbálja kicsikarni környezetétől. Ha nem kapja meg azt az elismerést amire vágyik, érzelmileg könnyen összezuhan vagy dühbe gurul – gondolj csak arra, mikor valaki azonnal megsértődik, ha nem kapja meg a neki kijáró „tapsot”.

Egy nárcisztikus ember nem feltétlenül mély, bensőséges kapcsolatokra vágyik, inkább olyanokra, ahol ő van a középpontban. Ez gyakran azt jelenti, hogy manipulál, másokat leértékel, vagy elfelejti a másik szükségleteit.

Mi a helyzet a pszichopatával?

A pszichopata kifejezés egy kicsit már sötétebb tónusú. Míg a nárcisztikusnak sokszor fontos a külső kép, a figyelem és a csodálat, addig a pszichopata hidegebb, számítóbb és gyakran még kevesebb lelki „gátlással” rendelkezik. Ő nem feltétlenül törődik azzal, mások mit gondolnak róla – hacsak az nem segíti elő célja elérését.

Sok pszichopata nem éli meg az emberi érzelmek normális skáláját, ami még nehezebbé teszi számukra a másokkal való kapcsolatteremtést”

– emeli ki a szakértő.