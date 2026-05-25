Egy perc alatt lenyugtat: így használd az evőkanalat mentálhigiénés eszközként

El a kezekkel a nyugtatóktól! Kiderült, hogy a kanál nemcsak evésre jó, hanem mentálhigiénés eszközként is alkalmazható, csak előtte jól be kell hűteni és tudni kell, hogy merre fut a vagus ideg.

A vagus ideg számos feladatot lát el az emberi testben.

Fotó: VectorMine / Shutterstock

A hideg fém érintése alaphelyzetbe állítja az idegrendszert.

A vagus ideg stimulálásával lelassítható a szívverés.

A kanál a formája miatt jobban rásimul az érzékeny pontokra, mint a mirelitborsó.

Ingyen van, bármikor bevethető, és nem kell hozzá orvosi recept.

Segít elaludni, mielőtt még elkezdenél bárányokat számolni.

Néha a legegyszerűbb megoldások a legütősebbek. TikTokon terjed egy videó, ahol egy úriember egy fridzsiderben lehűtött kanalat szorít a nyakához, hogy lenyugtassa az idegeit. Ennek a tudomány szerint is van értelme, mivel itt fut a vagus ideg (magyarul bolygóideg), ami a hideg-stimulációra bekapcsolja a paraszimpatikus idegrendszert és egy harmonikus állapotot hoz létre.

Mi az a vagus ideg?

A szimpatikus idegrendszer felel a stresszért, a vagus ideg (avagy bolygóideg) pedig azért felelős, hogy aktiválja a paraszimpatikus immunrendszert. Szinte hihetetlen, de mivel ez az ideg végigfut az egész testünkön a fejünktől a lábujjakig, egy fagyos kanál képes megnyomni rajtunk a reset gombot. Ez a leghosszabb, 12 pár idegből álló hálózat az emberi testben, ami végigfut mindkét oldalunkon.

Miért és hogyan működik a hideg kanál?

Dr. Christin Wlelle, a University of Colorado Orvostudományi Karának kutatásai alapján, amikor a hideg kanál a vagus ideg közelébe ér, akkor aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer. Miután ez megtörtént, a testünk ellazul, a szívritmusunk és a légzésünk lelassul, a vérnyomás csökken és még az emésztés is jobb lesz. 2018-ban egy tanulmányban is vizsgálták a hideg hatását. A kutatók az alanyok nyakán, karján, arcán és alkarján 16 másodperces periódusokban tesztelték és azt találták, hogy a pulzusszám csak a nyaki csoportban csökkent, a pulzusszám-variabilitás (a szív egészségének egyik mérőszáma) pedig csak a nyaki és az arccsoportban nőtt. Vagyis mindkét helyen, ahol a bolygóideg receptorai jelen vannak.