Egy perc alatt lenyugtat: így használd az evőkanalat mentálhigiénés eszközként

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 15:45
Egy hétköznapi evőkanál és a hűtőd elegendő ahhoz, hogy percek alatt lecsillapítsd a szorongásodat – legalábbis ezt állítja az a TikTok-trend, amit a tudomány is meglepő módon alátámaszt. Mutatjuk, mi történik pontosan a testben, amikor a jeges fém a nyakunkhoz ér és aktiválja a vagus ideget!
Pópity Balázs
El a kezekkel a nyugtatóktól! Kiderült, hogy a kanál nemcsak evésre jó, hanem mentálhigiénés eszközként is alkalmazható, csak előtte jól be kell hűteni és tudni kell, hogy merre fut a vagus ideg.

A vagus ideg számos feladatot lát el az emberi testben.
  • A hideg fém érintése alaphelyzetbe állítja az idegrendszert.
  • A vagus ideg stimulálásával lelassítható a szívverés.
  • A kanál a formája miatt jobban rásimul az érzékeny pontokra, mint a mirelitborsó.
  • Ingyen van, bármikor bevethető, és nem kell hozzá orvosi recept.
  • Segít elaludni, mielőtt még elkezdenél bárányokat számolni.

Néha a legegyszerűbb megoldások a legütősebbek. TikTokon terjed egy videó, ahol egy úriember egy fridzsiderben lehűtött kanalat szorít a nyakához, hogy lenyugtassa az idegeit. Ennek a tudomány szerint is van értelme, mivel itt fut a vagus ideg (magyarul bolygóideg), ami a hideg-stimulációra bekapcsolja a paraszimpatikus idegrendszert és egy harmonikus állapotot hoz létre.

Mi az a vagus ideg?

A szimpatikus idegrendszer felel a stresszért, a vagus ideg (avagy bolygóideg) pedig azért felelős, hogy aktiválja a paraszimpatikus immunrendszert. Szinte hihetetlen, de mivel ez az ideg végigfut az egész testünkön a fejünktől a lábujjakig, egy fagyos kanál képes megnyomni rajtunk a reset gombot. Ez a leghosszabb, 12 pár idegből álló hálózat az emberi testben, ami végigfut mindkét oldalunkon.

Miért és hogyan működik a hideg kanál?

Dr. Christin Wlelle, a University of Colorado Orvostudományi Karának kutatásai alapján, amikor a hideg kanál a vagus ideg közelébe ér, akkor aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer. Miután ez megtörtént, a testünk ellazul, a szívritmusunk és a légzésünk lelassul, a vérnyomás csökken és még az emésztés is jobb lesz. 2018-ban egy tanulmányban is vizsgálták a hideg hatását. A kutatók az alanyok nyakán, karján, arcán és alkarján 16 másodperces periódusokban tesztelték és azt találták, hogy a pulzusszám csak a nyaki csoportban csökkent, a pulzusszám-variabilitás (a szív egészségének egyik mérőszáma) pedig csak a nyaki és az arccsoportban nőtt. Vagyis mindkét helyen, ahol a bolygóideg receptorai jelen vannak.

Mire használják a hagyományos vagus ideg stimulációt?

A bolygóideg-stimulációs kezelés (VNS) egy beültetett eszközön keresztül zajlik, amelyet elektromos impulzusokon keresztül neurológiai állapotok széles körének terápiájaként használnak. Ilyenek például:

  • Depresszió
  • Krónikus szorongás
  • Gyulladás
  • Epilepszia
  • Migrén
  • Elhízás
  • Szívbetegség
  • Diabétesz
  • Stroke

Nem működik, ha az egész testünk ki van téve a hidegnek

A kutatás szerint a hideg csak célzottan képes a bolygóideg receptorainak stimulálásán keresztül kifejteni a relaxáló hatását, mivel a pulzusszám csökkenését és a szív egészségét jelző variabilitás érték javulását csak a nyak és az arc hűtésekor tapasztalták, az alkaroknál nem. Ez a természetes módszer hasonló elven alapul, mint a hagyományos bolygóideg-stimuláció (VNS). Az eredményeket több, állatmodelleken végzett korábbi tanulmány is megerősítette, bizonyítva a lokális hűtés idegrendszerre gyakorolt jótékony hatását, de ha továbbra is hideg ráz ettől, kipróbálhatjuk a szalamandra pozíciót.

