Ez ijesztő: tényleg megáll a szívünk egy pillanatra, ha tüsszentünk?

Tüsszentéskor változik a szívritmus, de a szív nem áll le.

A hirtelen mellkasi nyomásváltozás és az úgynevezett vagus ideg miatt érezhetünk kihagyást.

A tüsszentés természetes védekezési reflex, amelyet nem szabad elfojtani.

Egy nagyobb tüsszentéskor úgy érzed, egy pillanatra megáll a szíved? A hirtelen szívmegállás okai sokszor valóban hihetetlen cselekvésekre vezethetők vissza, de a közhiedelemmel ellentétben nem okoz a tüsszentés szívmegállást. Ugyanakkor való igaz, hogy a mellkasban lévő nyomás hirtelen megváltozik, a nyomásváltozás pedig befolyásolhatja a szív működését. A szívritmus rövid ideig megváltozhat, de ez nem jelent veszélyt az egészségre

A tüsszentés a tévhit szerint a pillanatnyi szívmegállás okai közé tartozik, ám valójában csak a szívritmus változik meg pár másodpercre

A tüsszentés nem tartozik a hirtelen szívmegállás okai közé – de mi történik valójában a szívvel tüsszentés közben?

Tüsszentés során a következő folyamatok zajlanak le:

Mély belégzés: a tüsszentés előtt mély levegőt veszünk, ami növeli a mellkasi nyomást.

Nyomásváltozás: tüsszentés során a nyomás hirtelen csökken, ami befolyásolhatja a szívritmust.

A tüsszentés stimulálhatja az úgynevezett vagus ideget, amely rövid ideig lelassíthatja a szívverést.

Ezek a változások azonban átmenetiek, és a szív gyorsan visszatér a normál ritmusához.

Miért jó a tüsszentés?

A tüsszentés nemcsak egy reflex, hanem fontos szerepet játszik a szervezet védekezésében:

Irritánsok eltávolítása: a tüsszentés segít megszabadulni az orrjáratokba került portól, pollentől és más irritáló anyagoktól.

Légutak tisztítása: megakadályozza, hogy a káros részecskék a tüdőbe jussanak.

Immunrendszer támogatása: a tüsszentés révén a szervezet gyorsan reagál a potenciális veszélyekre.

Tüsszentés visszatartása: veszélyes lehet?

Habár néha kínosnak érezhetjük a tüsszentést, a visszatartása nem ajánlott. A tüsszentés elfojtása megnövelheti a mellkasi nyomást, ami ritka esetekben egészségügyi problémákhoz vezethet, például fül- vagy orrsérüléshez, vérnyomás-emelkedéshez, ritka esetekben ájuláshoz. Ezért fontos, hogy hagyjuk, hogy a tüsszentés természetesen megtörténjen, miközben betartjuk a higiéniai szabályokat, például zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba tüsszentünk.