Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tüsszentés, tévesen a szívmegállás okai egyikének vélt önkéntelen cselekvés

Ez ijesztő: tényleg megáll a szívünk egy pillanatra, ha tüsszentünk?

szívmegállás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 15:15
Tüsszentésegészségtévhit
A tüsszentés az egyik leggyakoribb önkéntelen cselekvés. Sokan hallottuk már azt a városi legendát, miszerint tüsszentéskor a szív egy pillanatra megáll. Habár az állítás izgalmasan hangzik, az orvostudomány szerint nem teljesen pontos. A tüsszentés valóban befolyásolhatja a szívritmust, de nem tartozik a szívmegállás okai közé.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei
  • Tüsszentéskor változik a szívritmus, de a szív nem áll le.
  • A hirtelen mellkasi nyomásváltozás és az úgynevezett vagus ideg miatt érezhetünk kihagyást.
  • A tüsszentés természetes védekezési reflex, amelyet nem szabad elfojtani.

Egy nagyobb tüsszentéskor úgy érzed, egy pillanatra megáll a szíved? A hirtelen szívmegállás okai sokszor valóban hihetetlen cselekvésekre vezethetők vissza, de a közhiedelemmel ellentétben nem okoz a tüsszentés szívmegállást. Ugyanakkor való igaz, hogy a mellkasban lévő nyomás hirtelen megváltozik, a nyomásváltozás pedig befolyásolhatja a szív működését. A szívritmus rövid ideig megváltozhat, de ez nem jelent veszélyt az egészségre

Tüsszentés, tévesen a szívmegállás okai egyikének vélt önkéntelen cselekvés
A tüsszentés a tévhit szerint a pillanatnyi szívmegállás okai közé tartozik, ám valójában csak a szívritmus változik meg pár másodpercre
Fotó: 123RF

A tüsszentés nem tartozik a hirtelen szívmegállás okai közé – de mi történik valójában a szívvel tüsszentés közben?

Tüsszentés során a következő folyamatok zajlanak le:

  • Mély belégzés: a tüsszentés előtt mély levegőt veszünk, ami növeli a mellkasi nyomást.
  • Nyomásváltozás: tüsszentés során a nyomás hirtelen csökken, ami befolyásolhatja a szívritmust.
  • A tüsszentés stimulálhatja az úgynevezett vagus ideget, amely rövid ideig lelassíthatja a szívverést.

Ezek a változások azonban átmenetiek, és a szív gyorsan visszatér a normál ritmusához.

Miért jó a tüsszentés?

A tüsszentés nemcsak egy reflex, hanem fontos szerepet játszik a szervezet védekezésében:

  • Irritánsok eltávolítása: a tüsszentés segít megszabadulni az orrjáratokba került portól, pollentől és más irritáló anyagoktól.
  • Légutak tisztítása: megakadályozza, hogy a káros részecskék a tüdőbe jussanak.
  • Immunrendszer támogatása: a tüsszentés révén a szervezet gyorsan reagál a potenciális veszélyekre.

Tüsszentés visszatartása: veszélyes lehet?

Habár néha kínosnak érezhetjük a tüsszentést, a visszatartása nem ajánlott. A tüsszentés elfojtása megnövelheti a mellkasi nyomást, ami ritka esetekben egészségügyi problémákhoz vezethet, például fül- vagy orrsérüléshez, vérnyomás-emelkedéshez, ritka esetekben ájuláshoz. Ezért fontos, hogy hagyjuk, hogy a tüsszentés természetesen megtörténjen, miközben betartjuk a higiéniai szabályokat, például zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba tüsszentünk.

A másik tévhit: ha nyitott szemmel tüsszentünk, akár meg is vakulhatunk

Az elterjedt szóbeszéd szerint azért kell csukva tartani a szemünket tüsszentés közben, mert ha nem tesszük, akkor a nagy nyomás hatására a szemünk ki is eshet a helyéről. Ez természetesen szürreálisan hangzik, és nem is igaz. Nem fog ilyen történni, ha nyitott szemmel tüsszentesz.

Összességében, habár a tüsszentés során a szívritmus rövid ideig megváltozhat, a szíved nem fog leállni, és megvakulni sem fogsz. A tüsszentés fontos védelmi mechanizmus, amely segít megőrizni az egészségünket, ezért ne tartsuk vissza, hanem engedjük, hogy a szervezetünk természetes módon reagáljon a környezeti ingerekre.

A következő videóból még többet megtudhatsz a szívbetegségek kockázati tényezőiről: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu