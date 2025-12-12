Ez ijesztő: tényleg megáll a szívünk egy pillanatra, ha tüsszentünk?

Egy nagyobb tüsszentéskor úgy érzed, egy pillanatra megáll a szíved? A hirtelen szívmegállás okai sokszor valóban hihetetlen cselekvésekre vezethetők vissza, de a közhiedelemmel ellentétben nem okoz a tüsszentés szívmegállást. Ugyanakkor való igaz, hogy a mellkasban lévő nyomás hirtelen megváltozik, a nyomásváltozás pedig befolyásolhatja a szív működését. A szívritmus rövid ideig megváltozhat, de ez nem jelent veszélyt az egészségre
Tüsszentés során a következő folyamatok zajlanak le:
Ezek a változások azonban átmenetiek, és a szív gyorsan visszatér a normál ritmusához.
A tüsszentés nemcsak egy reflex, hanem fontos szerepet játszik a szervezet védekezésében:
Habár néha kínosnak érezhetjük a tüsszentést, a visszatartása nem ajánlott. A tüsszentés elfojtása megnövelheti a mellkasi nyomást, ami ritka esetekben egészségügyi problémákhoz vezethet, például fül- vagy orrsérüléshez, vérnyomás-emelkedéshez, ritka esetekben ájuláshoz. Ezért fontos, hogy hagyjuk, hogy a tüsszentés természetesen megtörténjen, miközben betartjuk a higiéniai szabályokat, például zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba tüsszentünk.
Az elterjedt szóbeszéd szerint azért kell csukva tartani a szemünket tüsszentés közben, mert ha nem tesszük, akkor a nagy nyomás hatására a szemünk ki is eshet a helyéről. Ez természetesen szürreálisan hangzik, és nem is igaz. Nem fog ilyen történni, ha nyitott szemmel tüsszentesz.
Összességében, habár a tüsszentés során a szívritmus rövid ideig megváltozhat, a szíved nem fog leállni, és megvakulni sem fogsz. A tüsszentés fontos védelmi mechanizmus, amely segít megőrizni az egészségünket, ezért ne tartsuk vissza, hanem engedjük, hogy a szervezetünk természetes módon reagáljon a környezeti ingerekre.
