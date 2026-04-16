A szakértők szerint ezekkel a praktikákkal mindig nyugodt tudsz maradni

Az életkor előrehaladtával sokan jóval nehezebben engedik el a problémákat. Míg fiatalabb korban egy kellemetlen helyzet – például egy veszteség – után könnyebb továbblépni, idősebb korban gyakran felerősödik a bizalmatlanság és a rágódás. Szakértők szerint van pár praktika, amik bármikor segíthetnek a nyugalom megőrzésében.
A túlzott aggodalom komoly következményekkel járhat. A National Institute on Aging szerint az időskori depresszió nem az öregedés természetes velejárója, mégis gyakran rejtve marad, mert nem feltétlenül szomorúságként, hanem testi fájdalomként, közönyként vagy érdeklődésvesztésként jelentkezik.
Az első lépés az, hogy felismerjük: az aggodalom könnyen stresszbe csap át. A folyamatos rágódás gyakran már a testben is tüneteket okoz, és sokaknál éppen ez akadályozza a valódi ellazulást. Kutatások szerint egyesek tudattalanul inkább „választják” az aggodalmat, mert így elkerülhetik a hirtelen érzelmi kilengéseket.
Fontos a gondolatok tudatos megszakítása. Egy egyszerű módszer például a „gumiszalag-technika”: ha megjelenik egy zavaró gondolat, egy enyhe fizikai inger – például a csuklóra csapott gumiszalag – segíthet kizökkenteni az elmét és megtörni a gondolati kört.
Sokan nem is veszik észre, milyen gyakran térnek vissza ugyanahhoz a nyomasztó gondolathoz. A kutatások szerint a folyamatos aggodalom egyfajta védekezési mechanizmusként működhet: az ember így próbálja „felkészíteni magát” a rosszra, hogy az ne érje váratlanul. Ugyanakkor ez hosszú távon kimeríti az idegrendszert.
Nem elhanyagolható az sem, hogy a krónikus stressz gyorsíthatja az agy öregedését. Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy az állandó szorongás és túlgondolás összefügghet az agy szürkeállományának csökkenésével.
Az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik a stabilitás és a nyugalom megteremtése. Az agy bizonyos folyamatai lelassulnak, ami megnehezítheti a stressz „kikapcsolását”, így tudatosan kell törekedni a lelki egyensúly fenntartására.
A jó hír azonban az, hogy az idősebb kor előnyökkel is jár: sokan jobban elfogadják az élet bizonytalanságait, és kevésbé érzik hasznosnak az aggodalmaskodást.
A szakértők szerint a legegyszerűbb örömforrások is sokat segíthetnek. A nevetés, a könnyed kikapcsolódás vagy akár néhány vidám videó megnézése is oldhatja a feszültséget.
A Your Tango szerint a tanulság egyszerű: az aggodalom nem oldja meg a problémákat – de a tudatos jelenlét, az önkontroll és egy kis könnyedség igenis segíthet abban, hogy nyugodtabbak maradjunk a mindennapokban.
