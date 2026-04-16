A szakértők szerint ezekkel a praktikákkal mindig nyugodt tudsz maradni

Az életkor előrehaladtával sokan jóval nehezebben engedik el a problémákat. Míg fiatalabb korban egy kellemetlen helyzet – például egy veszteség – után könnyebb továbblépni, idősebb korban gyakran felerősödik a bizalmatlanság és a rágódás. Szakértők szerint van pár praktika, amik bármikor segíthetnek a nyugalom megőrzésében.

A nyugalom és a belső béke megőrzése nem csak álom

A túlzott aggodalom komoly következményekkel járhat. A National Institute on Aging szerint az időskori depresszió nem az öregedés természetes velejárója, mégis gyakran rejtve marad, mert nem feltétlenül szomorúságként, hanem testi fájdalomként, közönyként vagy érdeklődésvesztésként jelentkezik.

Működő praktikák a nyugalom megőrzéséhet

Az első lépés az, hogy felismerjük: az aggodalom könnyen stresszbe csap át. A folyamatos rágódás gyakran már a testben is tüneteket okoz, és sokaknál éppen ez akadályozza a valódi ellazulást. Kutatások szerint egyesek tudattalanul inkább „választják” az aggodalmat, mert így elkerülhetik a hirtelen érzelmi kilengéseket.

Fontos a gondolatok tudatos megszakítása. Egy egyszerű módszer például a „gumiszalag-technika”: ha megjelenik egy zavaró gondolat, egy enyhe fizikai inger – például a csuklóra csapott gumiszalag – segíthet kizökkenteni az elmét és megtörni a gondolati kört.

Az önmegfigyelés szintén kulcsfontosságú

Sokan nem is veszik észre, milyen gyakran térnek vissza ugyanahhoz a nyomasztó gondolathoz. A kutatások szerint a folyamatos aggodalom egyfajta védekezési mechanizmusként működhet: az ember így próbálja „felkészíteni magát” a rosszra, hogy az ne érje váratlanul. Ugyanakkor ez hosszú távon kimeríti az idegrendszert.

Nem elhanyagolható az sem, hogy a krónikus stressz gyorsíthatja az agy öregedését. Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy az állandó szorongás és túlgondolás összefügghet az agy szürkeállományának csökkenésével.

Az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik a stabilitás és a nyugalom megteremtése. Az agy bizonyos folyamatai lelassulnak, ami megnehezítheti a stressz „kikapcsolását”, így tudatosan kell törekedni a lelki egyensúly fenntartására.