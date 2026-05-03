Anyuci pici fia szindróma – Hogyan tesz tönkre egy túlságosan ragaszkodó kapcsolat?

Összetett érzelmi folyamatok állnak a szülői működés hátterében.

A felnőtt férfi önállósága szenvedi a legnagyobb csorbát ebben a dinamikában.

Komoly következményekkel járhat a felnőtt gyerek életében a túlzott kötődés.

A kialakult viszonyon lehetséges változtatni, de előbb fel kell ismerni a problémát.

Fontos leszögezni rögtön az elején: a probléma nem azzal van, ha férfiként bárki jó kapcsolatot ápol az édesanyjával, hanem ha a két ember túlzott függésben létezik. Hiszen mindez befolyásolja a felnőtt önállóságát, a személyes határok meghúzását és a másokkal való kapcsolódást. Az anyuci pici fia szindróma pontosan ezért problémás.

Az anyuci pici fia szerep akár a tudta nélkül is megkeserítheti a felnőtt életét.

Fotó: Motortion Films

Minden, amit az anyuci pici fia szindrómáról tudni érdemes

Mi zajlik a szülőben?

A leggyakoribb ok arra, hogy kialakul az extrém kötődés az anya részéről, az az érzelmi magány. Ez lehet egy rossz, vagy nem létező párkapcsolat következménye is, ami miatt elmosódnak a határok, az anya a fia irányába fordul, rá támaszkodik, hogy pótolja a benne keletkezett hiányt.

– Az ilyenfajta kapcsolatoknál valójában egy nagyon erős pszichológiai és érzelmi összefonódásról van szó, aminek az egyik változata az anya-fia kapcsolat irracionális intenzitása – magyarázza dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – A másik, ami szintén sokszor előfordul, hogy magas szintű kontrolligény van az anyában, aki szeretné megélni, hogy ő irányít és jó irányba tereli a gyermekét. A gond az, ha nem veszik észre, hogy a gyerekkor elmúlásával beleragadtak ebbe az állapotba, a férfinak pedig már nincs szüksége efféle szabályozásra. Ez ugyanis elsősorban a szülő érdekeit szolgálja, és egészségtelen módon tartja fenn az anya-gyerek dinamikát, méghozzá domináns funkcióval.

Az anya részéről gyakran jelenik meg az identitásvesztés is, ami azt jelenti, hogy az utód által határozza meg magát, és attól érzi a saját értékességét, szerethetőségét, ha az anyai funkciókat foggal körömmel fenntartja. Azt viszont ki kell hangsúlyozni, hogy sokszor tudattalan viselkedésről van szó, és kívülről úgy tűnhet, a szülő csak jót akar.

A szakértő szerint lényeges aspektus a szorongó kötődés, ami az anya részéről alakulhat ki, aki általában retteg az elhagyástól és a magára hagyatottság érzésétől. Emiatt a leválás nem történik meg, a közelség fennmarad, és fojtogatóan hathat a férfire. A középpontban nem az ő érdekei, hanem az anya önös céljai állnak.