Anyuci pici fia szindróma – Hogyan tesz tönkre egy túlságosan ragaszkodó kapcsolat?

Fontos leszögezni rögtön az elején: a probléma nem azzal van, ha férfiként bárki jó kapcsolatot ápol az édesanyjával, hanem ha a két ember túlzott függésben létezik. Hiszen mindez befolyásolja a felnőtt önállóságát, a személyes határok meghúzását és a másokkal való kapcsolódást. Az anyuci pici fia szindróma pontosan ezért problémás.
A leggyakoribb ok arra, hogy kialakul az extrém kötődés az anya részéről, az az érzelmi magány. Ez lehet egy rossz, vagy nem létező párkapcsolat következménye is, ami miatt elmosódnak a határok, az anya a fia irányába fordul, rá támaszkodik, hogy pótolja a benne keletkezett hiányt.
– Az ilyenfajta kapcsolatoknál valójában egy nagyon erős pszichológiai és érzelmi összefonódásról van szó, aminek az egyik változata az anya-fia kapcsolat irracionális intenzitása – magyarázza dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – A másik, ami szintén sokszor előfordul, hogy magas szintű kontrolligény van az anyában, aki szeretné megélni, hogy ő irányít és jó irányba tereli a gyermekét. A gond az, ha nem veszik észre, hogy a gyerekkor elmúlásával beleragadtak ebbe az állapotba, a férfinak pedig már nincs szüksége efféle szabályozásra. Ez ugyanis elsősorban a szülő érdekeit szolgálja, és egészségtelen módon tartja fenn az anya-gyerek dinamikát, méghozzá domináns funkcióval.
Az anya részéről gyakran jelenik meg az identitásvesztés is, ami azt jelenti, hogy az utód által határozza meg magát, és attól érzi a saját értékességét, szerethetőségét, ha az anyai funkciókat foggal körömmel fenntartja. Azt viszont ki kell hangsúlyozni, hogy sokszor tudattalan viselkedésről van szó, és kívülről úgy tűnhet, a szülő csak jót akar.
A szakértő szerint lényeges aspektus a szorongó kötődés, ami az anya részéről alakulhat ki, aki általában retteg az elhagyástól és a magára hagyatottság érzésétől. Emiatt a leválás nem történik meg, a közelség fennmarad, és fojtogatóan hathat a férfire. A középpontban nem az ő érdekei, hanem az anya önös céljai állnak.
Amellett, hogy belelátunk és némiképpen megértjük a szülő viselkedését, érdemes foglalkozni a történet másik főszereplőjével is.
– A felnőtt férfi azt élheti meg, hogy feltételes szeretetben létezik az anyjával, tehát ő akkor lesz szerethető, ha mindent elfogad, mindenhez alkalmazkodik, eleget tesz a szülő kívánságainak és kielégíti a lelki szükségleteit. Ha pedig mindez teljesül, akkor jó gyereknek lehet nevezni. Ez azonban determinálja a klasszikus gyerekszerepet, amiben az anya akkor jutalmaz, ha a fia az elvárásai szerint viselkedik – részletezi a szakpszichológus. – Ennek leggyakoribb következménye a bűntudat kialakulása. A férfiban az esetek nagy részében megvan a szándék a leválásra és az önállóságra, aminek még a gondolatát is rossz néven veheti az anya. Válaszként büntetően is felléphet: gyakori, hogy megsértődik, nem áll szóba a fiával, látványosan külön programot szervez, sír vagy mártír módon viselkedik.
A pszichoterapeuta az is fontosnak tartja kiemelni, hogy az ilyen kapcsolatok azért képesek fennmaradni és hosszú távon is működni, mert így vagy úgy, de biztonságérzetet adnak a feleknek. Ennek ellenére nem nevezhetők egészségesnek és veszélyei is jócskán vannak.
– Az anya kicsi fia szerepben való létezés megakadályozza, hogy kialakuljon az autonómia, és a gyerek saját maga hozzon döntéseket az életéről. Hiába van szó felnőtt emberről, jellemző, hogy az illető nem hisz önmagában, és abban, hogy képes egyedül élni, dönteni, felelősséget vállalni, vagy más alapvető dolgokat véghez vinni – sorolja a szakértő. – Azt is érdemes látni, hogy ennek a működésnek nyereség oldala is van, hiszen az anya sok mindenben segít, akár főz, mos, takarít, bevásárol a férfinak. Emiatt könnyű megracionalizálni ezt az életvitelt, és nem szembesülni a valósággal. A patológiás dinamika azonban bekonzerválja a feleket az adott helyzetbe, ami tovább erősíti az érzelmi éretlenséget és az infantilis gyermeki üzemmódot. Amikor a felnőtt férfi együtt él az anyjával, az egy ennél is szélsőségesebb forma, és még nehezebb a belátás.
Dr. Makai Gábor úgy véli, a szóban a jelenségnek személyiségromboló hatása is van, a következmények miatt pedig a legtöbben ismerkedni sem mernek, emiatt izolálódnak, akár el is magányosodnak. Ezek a férfiak ráadásul kifejezetten nehezen tudnak érzelmi alapon működni, a párkapcsolat kialakítása is kérdésessé válhat. Ha meg is ismernek valakit, az ritkán válik tartóssá, mert olyan, mintha hárman léteznének a viszonyban.
– Akkor javulhat a helyzet, és bomolhat fel a patológiás rendszer, ha a felnőtt rájön, hogy egészségtelen a kapcsolat közte és az édesanyja között. Ebben elsősorban a környezet visszajelzései segíthetnek, ami nyomán felismerheti az egyik vagy a másik fél, hogy nagy különbség van a szeretet és a rendellenes kapcsolódás között – hívja fel a figyelmet a szakpszichológus. – Ezen a ponton célszerű bevonni szakembert, azért is, mert jó, ha a leválás nem egy direkt, hanem lépésről lépésre történő folyamat, ami során a szorongással is meg kell küzdeni. Sok férfi érzi ugyanis azt, hogy cserben hagyja, képletesen megcsalja az édesanyját. Ez az egyik oka annak, hogy a terápia alappillére kell, hogy legyen a határhúzás elsajátítása és alkalmazása, illetve hogy az egyén elkezdje előtérbe állítani önmagát. Például azzal, hogy nem kér mindig engedélyt, egyre inkább teret ad a saját gondolatainak, érzéseinek és véleményének, még akkor is, ha ez konfliktussal és feszültséggel jár együtt. Ezáltal a férfi eddig ismeretlen énjét ismerheti meg, ez a jövőben stabil biztonságérzetet teremthet számára, és a külvilág felé is képes lesz nyitni. A hangsúly tehát nem a haragtartáson vagy az elváláson van, hanem azon, hogy az érintett képes legyen külön életet élni, ugyanakkor egészségesen kapcsolódni az édesanyához.
