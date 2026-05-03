Aranyat ásnál a nyaralásod közben? Így gazdagodhatsz meg két hét alatt

Ausztrália nyugati részére több turisztikai iroda is kínál szervezett túrákat, ahol a résztvevők két héten át aranymosóként próbálhatják ki magukat. A részvételi díj jellemzően 2–3 millió forintnyi ausztrál dollár, amiért cserébe a turisták megtapasztalhatják, milyen lehetett az aranyláz idején a kincsvadászat.
Az elképzelésekkel szemben az ausztrál vadon komoly veszélyeket rejt.
Horváth István hobbi aranymosó már többször járt Ausztráliában és lapunknak elmondta: a megfelelő tapasztalat és helyismeret nélkül életveszélyes lehet a vadonban próbálkozni.
Én már vagy hatszor voltam kint Ausztráliában, összesen több évet töltöttem ott. A leghosszabb idő három hónap volt, amikor egyedül éltem a vadonban. De még számomra sem egy életbiztosítás, hogy mindig épségben vissza tudok térni
– mondta. Hozzátette még, tapasztalt vezető nélkül senkinek nem ajánlja a vadonba merészkedést.
– A vidékre menve egy hozzáértő vezető nélkül nem biztos, hogy visszakerül élve az ember. Az ausztrál vadállomány és a környezet is nagyon kemény terep – figyelmeztetett.
Sokan úgy gondolják, hogy elég egy fémkereső vagy egy aranymosó tálca, és máris rábukkanhatnak egy értékes aranyrögre. A valóságban azonban komoly felkészülés szükséges.
Akár 100–150 kilométert is meg kell tenni a vadonban, hogy olyan helyet találjunk, ahol még nem jártak. És nem lehet csak úgy hasraütésszerűen elindulni valamerre
– mondta Horváth István. A szakértő szerint a végső sikerhez geológiai térképeket, vízrajzi adatokat és a régi szakirodalmat is tanulmányozni kell.
– Mondhatni, hogy ehhez már komoly szaktudás kell – tette hozzá.
Bár az aranyból való meggazdagodás ritka, kisebb aranyszemcséket egy kezdő is könnyen találhat, főként akkor, ha egy hozzáértő vezető segíti.
Az ottani patakokban sokkal több aranyat lehet kimosni, mint például a Dunán. És ha van egy jó vezető, aki megmutatja, honnan érdemes mosni, akkor egy laikus is könnyen lehet sikeres
– árulta el István, aki ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a legtöbb turista számára ez inkább egy élmény, mintsem valódi befektetés.
Fontos megjegyezni, hogy Ausztráliában az aranymosás szabályozva van. A hatóságok engedélyhez kötik ezt a tevékenységet, és az aranymosást sok esetben be is kell jelenteni a legközelebbi rendőrségen. Ez azért fontos, hogy a hatóságok tudják, ki hol tartózkodik a vadonban, és mikor kell keresést indítani, ha valaki eltűnik.
Becslések szerint még mindig több százmilliárd dollár értékű arany rejtőzik a föld mélyén és a folyók hordalékában. Ez az egyik oka annak, hogy az aranyásó túrák iránt folyamatos az érdeklődés.
Attól függ! A résztvevők bár nem gazdagodnak meg, de talán egy életre szóló élménnyel térnek haza. Aki viszont valóban komolyan gondolja az aranykeresést, annak nemcsak pénzre, hanem némi tudásra, kitartásra és egy jó adag bátorságra is szüksége lesz. Az ausztrál vadon ugyanis nem kegyelmez a felkészületlen kalandoroknak.
