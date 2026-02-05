Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Villámgyorsan döntesz vagy sokat hezitálsz? Ezt árulja el rólad

Villámgyorsan döntesz vagy sokat hezitálsz? Ezt árulja el rólad

2026. február 05.
Van, aki pillanatok alatt mérlegel mindent, és úgy csap le egy lehetőségre, mint sólyom a zsákmányra, de van, aki az AI segítségét kéri még ahhoz is, hogy kiválasszon egy mosószert. Ebből a személyiségtesztből kiderítheted, te melyik csapatot erősíted és az mit árul el rólad. Elég bátor vagy hozzá, hogy megtudd a választ, vagy még hezitálsz?
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Gyors és játékos személyiségtesztünkben 10 kérdés megválaszolásával megtudhatod, milyen a döntési stílusod.
  • A teszt végén kiértékelést olvashatsz többek között arról, mit árul el rólad az, ahogy meghozod a döntéseid.

Amikor gyerek voltál, biztos te is arról ábrándoztál, hogy milyen jó lesz majd felnőttnek lenni, és minden apró vagy nagy horderejű döntést egyedül meghozni. Aztán egy nap azzal szembesültél, hogy a felnőttlét szinte kizárólag a döntésekről szól. El kell döntened, hogy mi legyen az ebéd, hogy milyen munkát válassz, hogyan reagálj a főnököd kéréseire, milyen különórára írasd be a gyereked, milyen ruhát vegyél fel, amikor az anyósódhoz mész, milyen hobbit válassz és így tovább. Az egész napod, életed döntések sorozatából áll. Ezért nem mindegy, hogy milyen döntéshozó vagy. Az alábbi személyiségtesztből megtudhatod, mi az, amin esetleg érdemes lenne változtatnod.

Személyiségtesztben szereplő nő vacillálása egy tál gyümölcs és egy hamburger között
A személyiségtesztből kiderül, mennyire okoz gondot számodra meghozni egy döntést. Villámgyorsan döntesz vagy sokat hezitálsz? Most kiderül.
Fotó: Lomb /  Shutterstock 

Személyiségteszt: Te milyen könnyen döntesz?

Olvasd el a kérdéseket, majd pontról pontra írd fel egy papírra annak a válaszlehetőségnek a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád és tudd meg, mennyire gyors döntéshozás jellemző rád.

1. Ha egy étteremben új étlappal találkozol, mennyi idő alatt választasz?

A) Azonnal: ránézek, kiválasztom.
B) Picit nézegetem, de gyorsan döntök.
C) Hosszan böngészek, több opciót is mérlegelek, majd kikérem a vacsorapartnerem véleményét és csak ezek után döntök.

2. Egy barátod hirtelen programot ajánl ma estére. Mit teszel?

A) Azonnal igent vagy nemet mondok.
B) Pár perces gondolkodás után válaszolok.
C) Nehezen döntök, inkább halasztok, végül bárhogy döntök, megbánom.

3. Ha új munkalehetőséget ajánlanak. Mit teszel?

A) Gyorsan el tudom dönteni, hogy akarom-e vagy sem. 
B) Mérlegelem, írok ellene/mellette listát, de nem rágódom rajta napokig.
C) Rengeteget agyalok rajta, minden apróságot átgondolok, és kikérem mások véleményét.

4. Hogyan szoktál ruhákat vagy háztartási gépeket vásárolni?

A) Impulzívan választok, ami megtetszik, megy a kosárba.
B) Tudatos vagyok, de nem húzom túl sokáig a döntést.
C) Hosszan nézelődöm, gyakran visszateszem, majd újra megnézem.

5. Ha két jó lehetőség közül kell választani, mi a stratégiád?

A) Szinte azonnal ráérzek, melyik az „én” opcióm.
B) Összevetem őket, aztán egyszerűen döntök.
C) Órákig vagy napokig vívódok, nehogy rosszul válasszak.

6. Mikor döntesz a legjobban?

A) Ha gyorsan kell reagálni.
B) Ha kapok egy kis időt megfontolni.
C) Ha nincs időnyomás, és alaposan átgondolhatok mindent.

7. Mi történik, ha valaki sürget?

A) Nem zavar, gyorsan választok.
B) Kicsit bosszant, de tudok dönteni.
C) Na akkor végem van. Leblokkolok és döntésképtelenné válok.

8. Új hobbit szeretnél választani. Mit teszel? 

A) Amelyik elsőre megtetszik, azt kipróbálom.
B) 2-3 opciót összehasonlítok, aztán választok.
C) Hosszan kutatok, véleményeket olvasok, amíg rátalálok a tökéletesre.

9. Találsz egy rendkívül kedvező last minute utazási ajánlatot. Mit teszel?

A) Ha tetszik, rögtön rányomok a foglalás gombra.
B) Gyorsan átgondolom, majd döntök.
C) A last minute utak nem nekem valók. Hogyan dönthetnék erről ilyen gyorsan?

10. Mi jellemző rád hétköznap reggel, amikor dönteni kell a napod felépítéséről?

A) Gyorsan összerakom a tervet.
B) Már előző este alaposan megtervezem a napomat.
C) Sokszor túl sokat agyalok, mire eldöntöm, ezért rengeteg idő elmegy erre a reggelemből.

Készen állsz az eredményre? 

Számold össze, melyik betűből jelölted meg a legtöbbet. A, B vagy C?

Ha a legtöbb válaszod „A” – Meggondolatlan döntéshozó vagy

Gyors vagy, intuitív, olykor kissé impulzív. Te vagy az, aki azonnal ugrik, ha valami megtetszik – ez sokszor lendületet ad, máskor viszont kapkodáshoz vezet. A legjobb tulajdonságod a határozottság, de érdemes néha lassítani és 1–2 kérdést feltenni magadnak, mielőtt döntesz.

Villámgyorsan mérlegelő nő egy döntés előtt
A villámgyors döntéshozók gyakran meggondolatlanok.
Fotó: 123RF

Ha a legtöbb válaszod „B” – Villámgyors, de megfontolt döntéshozó

Ügyesen találod meg az egyensúlyt a gyorsaság és a józan mérlegelés között. Nem rágódsz túl sokáig semmin, de nem is rohansz fejjel a falnak, alaposan megfontolsz mindent; ha szükségesnek érzed, összedobsz egy pro-kontra listát is. A döntéseid többnyire stabilak, határozottak, és ritkán bánod meg azokat. Kiváló középutas döntéshozó vagy.

Pro-kontra lista
A megfontoltabb személyek gyakran készítenek az eldöntendő kérdések kapcsán mellette-ellene listát, hogy pontosan átlássák, mi a helyes döntés.
Fotó: izzuanroslan /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod „C” – A hezitálás mestere vagy

Szeretsz minden részletet átlátni, mielőtt lépsz – és bár ez gyakran jó döntésekhez vezet, néha beleragadhatsz a mérlegelésbe és talán éppen ezért maradsz le jó lehetőségekről. Óvatos vagy, alapos, érzékeny a következményekre. Bizonyára sokat töprengsz azon, hogy ha meghozol egy döntést, ahhoz majd mit szólnak mások. A döntéseid valóban kialakítanak rólad egy képet, éppúgy, mint minden más apró cselekedeted, még az is, hogyan tartod a mobilod a kezedben. De ne hagyd, hogy mások véleménye határozza meg azt, hogy ki vagy valójában. Ha egy kicsit megtanulsz jobban bízni önmagadban, akkor magabiztosabb döntéshozóvá válhatsz.

Döntésben sokat hezitáló nő
A hezitálás mesterei gyakran félnek a döntéseik következményétől, ezért rendkívül sokáig tépelődnek, mire döntenek – ha egyáltalán döntenek.
Fotó: Seva Levytskyi / 123RF

A döntéshozás paradoxona

Kutatások szerint minél több lehetőség közül kell választanunk, annál nehezebbé válik a döntés. Ezt hívják választási paradoxonnak. A túl sok opció növeli a szorongást, lassítja a választást, és könnyen vezethet halogatáshoz vagy meggondolatlansághoz. Ez az oka annak, hogy a legegyszerűbb döntéseket – például hogy melyik sorba álljunk a boltban – néha fárasztóbbnak érezzük, mint egy teljes munkanap megtervezését.

Nagy döntés előtt állsz? Itt egy kis segítség, hogy könnyebb legyen a választás:

