Villámgyorsan döntesz vagy sokat hezitálsz? Ezt árulja el rólad

Gyors és játékos személyiségtesztünkben 10 kérdés megválaszolásával megtudhatod, milyen a döntési stílusod.

A teszt végén kiértékelést olvashatsz többek között arról, mit árul el rólad az, ahogy meghozod a döntéseid.

Amikor gyerek voltál, biztos te is arról ábrándoztál, hogy milyen jó lesz majd felnőttnek lenni, és minden apró vagy nagy horderejű döntést egyedül meghozni. Aztán egy nap azzal szembesültél, hogy a felnőttlét szinte kizárólag a döntésekről szól. El kell döntened, hogy mi legyen az ebéd, hogy milyen munkát válassz, hogyan reagálj a főnököd kéréseire, milyen különórára írasd be a gyereked, milyen ruhát vegyél fel, amikor az anyósódhoz mész, milyen hobbit válassz és így tovább. Az egész napod, életed döntések sorozatából áll. Ezért nem mindegy, hogy milyen döntéshozó vagy. Az alábbi személyiségtesztből megtudhatod, mi az, amin esetleg érdemes lenne változtatnod.

A személyiségtesztből kiderül, mennyire okoz gondot számodra meghozni egy döntést. Villámgyorsan döntesz vagy sokat hezitálsz? Most kiderül.

Fotó: Lomb / Shutterstock

Személyiségteszt: Te milyen könnyen döntesz?

Olvasd el a kérdéseket, majd pontról pontra írd fel egy papírra annak a válaszlehetőségnek a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád és tudd meg, mennyire gyors döntéshozás jellemző rád.

1. Ha egy étteremben új étlappal találkozol, mennyi idő alatt választasz?

A) Azonnal: ránézek, kiválasztom.

B) Picit nézegetem, de gyorsan döntök.

C) Hosszan böngészek, több opciót is mérlegelek, majd kikérem a vacsorapartnerem véleményét és csak ezek után döntök.

2. Egy barátod hirtelen programot ajánl ma estére. Mit teszel?

A) Azonnal igent vagy nemet mondok.

B) Pár perces gondolkodás után válaszolok.

C) Nehezen döntök, inkább halasztok, végül bárhogy döntök, megbánom.

3. Ha új munkalehetőséget ajánlanak. Mit teszel?

A) Gyorsan el tudom dönteni, hogy akarom-e vagy sem.

B) Mérlegelem, írok ellene/mellette listát, de nem rágódom rajta napokig.

C) Rengeteget agyalok rajta, minden apróságot átgondolok, és kikérem mások véleményét.

4. Hogyan szoktál ruhákat vagy háztartási gépeket vásárolni?

A) Impulzívan választok, ami megtetszik, megy a kosárba.

B) Tudatos vagyok, de nem húzom túl sokáig a döntést.

C) Hosszan nézelődöm, gyakran visszateszem, majd újra megnézem.