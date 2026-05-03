"Normálisan fejlődik" – nyugtatták meg az orvosok az édesanyát, majd megszületett a megsemmisítő diagnózis

Habár a 33 éves, brit Kayleigh Bovey már a kezdetektől látta kisfián, Jax Taylor-Boveyn, hogy mozgása nem fejlődik megfelelően, az orvosok állandón azzal nyugatgatták őt, hogy a csöppség "normális", a babák csupán így kúsznak. A most hároméves Jax ugyanis úgy mászott, hogy a bal lábát egyszerűen csak húzta maga után: olyan volt, mintha nem tudná megfelelően mozgatni azt. Hiába, az orvosok az egészet csupán egyéni fejlődési sajátosságnak vélték, mígnem meg nem született a súlyos diagnózis.
Mindig mondtam, hogy ez nincs rendbem. Azt mondtam az orvosnak, hogy nem megyek el addig, amíg nem vizsgálják ki rendesen
– emlékezett vissza a 33 éves édesanya, akinek a kisfiánál egy vérvizsgálatot követően jött a kórmegállapítás: Duchenne-féle izomsorvadás.
A kór örökletes izombetegség, amely fokozatos izomgyengeséget okoz, és idővel súlyosbodik. A tünetek közé tartozik a járás, futás és ugrás nehézsége, ami miatt idővel a beteg várhatóan kerekesszékbe kerül, később pedig már nem csak a lábát, de a karját sem tudja majd használni. Arról nem is beszélve, hogy az izomsorvadás odáig is fajulhat, hogy a légzést és a szívműködést is érintheti.
Azt mondtam a diagnózis után, hogy ez nem lehet igaz. Teljesen összetört minket, de nem akarom elfogadni ezt a jövőt, mindent és bármit megteszek érte
– jelentette ki Kayleigh, aki most online adománygyűjtésbe kezdett egy génterápiás kezelésre, amely lassítani a betegség lefolyását, írja a People.
