Mióta ünnepeljük az édesanyákat? Az anyák napja eredete és köszöntési szokások a nagyvilágban

Hogyan ünnepeljük az anyák napját? A tradíció valós története, az ókortól napjainkig.

Sajátos magyar hagyomány, amely csak nálunk van így a világon.

Így köszöntik az édesanyákat a nagyvilágban.

Az anyák napja eredete egészen az ókorig vezethető vissza, amikoris a görögök tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának tiszteletére. Ezek a rituálék a természet újjászületésével fonódtak össze, szimbolizálva a termékenységet és az élet folyamatosságát.

Anyák napja eredete: vajon mikor és hogyan kezdődött az édesanyák köszöntése?

Az anyák napja eredete, mint keresztény hagyomány

A középkori Angliában az ünnep vallási köntöst öltött, és a húsvéti nagyböjt negyedik vasárnapján tartották a „Mothering Sunday”-t. Eredetileg ez a nap nem a vér szerinti édesanyákról szólt, de később a hagyomány családi jelleget öltött: az út mentén vadvirágokat szedtek az emberek, és egy különleges süteménnyel, a Simnel-tortával köszöntötték édesanyjukat.

Anyák a háború ellen

A modern amerikai anyák napja gondolata eredetileg politikai és békepárti gyökerekből táplálkozott az 1870-es években. Julia Ward Howe költőnő és aktivista a polgárháború borzalmai után tette közzé „Anyák Napi Kiáltványát”, amelyben az anyák összefogását sürgette a háborúk ellen.

Az elszánt alapító története

Az anyák napja hivatalos „anyja” Anna Jarvis volt, aki saját édesanyja, a szociális munkás Ann Reeves Jarvis emlékét kívánta megörökíteni. 1905-ben, anyja halála után Anna kampányt indított, hogy a naptárba kerüljön egy nap, amelyen mindenki kifejezheti háláját saját szülőjének. 1908-ban tartotta meg az első emléknapot.

Elnöki elismerés és a fehér szegfű

Anna Jarvis erőfeszítései 1914-ben értek be, amikor Woodrow Wilson, az Egyesült Államok elnöke hivatalos állami ünneppé nyilvánította május második vasárnapját. Wilson rendelete értelmében a napot a nemzeti lobogó kitűzésével és az édesanyák iránti tiszteletadás kinyilvánításával kellett ünnepelni.

Küzdelem az üzleti érdekek ellen

Ironikus módon az ünnep megalapítója, Anna Jarvis élete utolsó évtizedeit az anyák napja elleni harccal töltötte. Mélyen felháborította, hogy a virágárusok, az üdvözlőlap-gyártók és a cukrászok hatalmas üzletet csináltak az érzelmekből, háttérbe szorítva az ünnep intimitását. Anna szerint a kézzel írt levél többet ér bármilyen drága ajándéknál.