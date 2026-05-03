Mióta ünnepeljük az édesanyákat? Az anyák napja eredete és köszöntési szokások a nagyvilágban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 06:15
Minden év májusában virágillatba borulnak az otthonok, és egyetlen napra a világ legcsodálatosabb szerepét, az anyaságot állítjuk a középpontba. Bár ma már természetesnek vesszük a köszöntést, az anyák napja eredete mögött drámai sorsok, ókori rituálék és egy elszánt női küzdelem története húzódik meg.
Bata Kata
  • Hogyan ünnepeljük az anyák napját? A tradíció valós története, az ókortól napjainkig.
  • Sajátos magyar hagyomány, amely csak nálunk van így a világon.
  • Így köszöntik az édesanyákat a nagyvilágban.

Az anyák napja eredete egészen az ókorig vezethető vissza, amikoris a görögök tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának tiszteletére. Ezek a rituálék a természet újjászületésével fonódtak össze, szimbolizálva a termékenységet és az élet folyamatosságát.

Az anyák napja eredete, mint keresztény hagyomány

A középkori Angliában az ünnep vallási köntöst öltött, és a húsvéti nagyböjt negyedik vasárnapján tartották a „Mothering Sunday”-t. Eredetileg ez a nap nem a vér szerinti édesanyákról szólt, de később a hagyomány családi jelleget öltött: az út mentén vadvirágokat szedtek az emberek, és egy különleges süteménnyel, a Simnel-tortával köszöntötték édesanyjukat.

Anyák a háború ellen

A modern amerikai anyák napja gondolata eredetileg politikai és békepárti gyökerekből táplálkozott az 1870-es években. Julia Ward Howe költőnő és aktivista a polgárháború borzalmai után tette közzé „Anyák Napi Kiáltványát”, amelyben az anyák összefogását sürgette a háborúk ellen.

Az elszánt alapító története

Az anyák napja hivatalos „anyja” Anna Jarvis volt, aki saját édesanyja, a szociális munkás Ann Reeves Jarvis emlékét kívánta megörökíteni. 1905-ben, anyja halála után Anna kampányt indított, hogy a naptárba kerüljön egy nap, amelyen mindenki kifejezheti háláját saját szülőjének. 1908-ban tartotta meg az első emléknapot.

Elnöki elismerés és a fehér szegfű

Anna Jarvis erőfeszítései 1914-ben értek be, amikor Woodrow Wilson, az Egyesült Államok elnöke hivatalos állami ünneppé nyilvánította május második vasárnapját. Wilson rendelete értelmében a napot a nemzeti lobogó kitűzésével és az édesanyák iránti tiszteletadás kinyilvánításával kellett ünnepelni.

Küzdelem az üzleti érdekek ellen

Ironikus módon az ünnep megalapítója, Anna Jarvis élete utolsó évtizedeit az anyák napja elleni harccal töltötte. Mélyen felháborította, hogy a virágárusok, az üdvözlőlap-gyártók és a cukrászok hatalmas üzletet csináltak az érzelmekből, háttérbe szorítva az ünnep intimitását. Anna szerint a kézzel írt levél többet ér bármilyen drága ajándéknál.

A Vöröskereszt szerepe

Magyarországra a húszas évek közepén jutott el az ünnep híre, köszönhetően a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt aktív tevékenységének. Az első hivatalos ünnepséget 1925-ben rendezték meg, de akkor még összevonták a virágvasárnappal, és a hangsúly a vallásos áhítaton volt.

Sajátos magyar hagyomány

Bár a legtöbb ország május második vasárnapján ünnepel, Magyarországon 1928-ban miniszteri rendelet rögzítette május első vasárnapját hivatalos időpontként. Ez a döntés azóta is él, és különleges ritmust ad a tavaszi ünnepkörnek hazánkban, hiszen mi köszöntjük legkorábban az édesanyákat.

Anyák napja különböző országokban - Ünnepi szokások a világban

A világ minden táján ünneplik, mégis az anyák napi szokások igen eltérőek lehetnek. Most kiderül, hogy különböző országokban, hogyan kedveskednek édesanyjuknak.

1. Nagy-Britannia családi napja

Nagy-Britanniában az ünnepet ma is a „Mothering Sunday” névvel illetik, és szigorúan a nagyböjt negyedik vasárnapján tartják. A britek számára ez egy klasszikus családi nap, amikor a gyerekek reggelit készítenek az ágyba, és tradicionálisan mandulás Simnel tortát sütnek. Az ünnep hangulata itt kevésbé harsány, inkább a meghitt, otthoni pillanatokról és a teázási szertartásokról szól.

2. Franciaország virág alakú tortája

Franciaországban az ünnepet viszonylag későn, csak május utolsó vasárnapján vagy június elején tartják, attól függően, hogy mikorra esik a pünkösd. Tradicionálisan egy különleges, virág alakú tortával készülnek az éttermek, és a gyerekek gyakran saját készítésű ajándékokkal lepik meg anyjukat. Manapság már itt is a parfüm, az ékszer és a közös ebéd dominál, de az ünnep tiszteletteljes, elegáns jellege megmaradt.

3. Japánban a vörös szegfű és a csendes tisztelet

Japánban az anyák napja, vagyis a „Haha no Hi” szimbóluma a szegfű, amely a japán kultúrában a tisztaságot és az anyai türelmet jelképezi. A gyerekek ezt ajándékoznak, és rajzokat készítenek vagy kalligrafikus üzeneteket írnak. Gyakori szokás, hogy ezen a napon a gyerekek átvállalják a házimunkát, hogy édesanyjuk pihenhessen.

4. Mexikóban a mariachi zenekarok szerenádja

A „Dia de las Madres” május 10-én van Mexikóban, és az év egyik legfontosabb eseményének számít. A nap gyakran egy hajnali szerenáddal kezdődik: a családok mariachi zenészeket bérelnek, akik az édesanya ablaka alatt éneklik el a „Las Mañanitas” című tradicionális dalt. Az anyák ilyenkor nem főzhetnek, mindenki az ő kényelmüket szolgálja.

5. Etiópiban az Antrosht ünnepe és a közös lakoma

Az anyák napja az esős évszak végéhez kötődik, amikor a természet kivirul és bőséges a termés. Az „Antrosht” néven ismert ünnepség Etiópiában általában három napig tart, és a közösség erejét, valamint az anyaságot dicsőíti. A családtagok alapanyagokat hoznak a közös lakomához, majd együtt készítik el a tradicionális pörköltet. Az étkezés után a nők az arcukat vajjal kenik be, majd rituális táncokat járnak a férfiak éneke mellett.

6. Olaszországban a szívből jövő rajongás kifejezése

Az olaszok, akik híresek a „mamma” iránti rajongásukról, május második vasárnapján tartják az ünnepet. Ilyenkor minden az édesanyák körül forog, a családi ebédek pedig legalább öt fogásból állnak, ahol a tradicionális leves, házi tészta és a különleges borok mellett a szív alakú süteményeké a főszerep. A gyerekek verseket tanulnak és apró ajándékokat készítenek, de a felnőtt férfiak is hazafele tartanak ezen a napon, kezükben egy hatalmas azálea-bokorral.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
