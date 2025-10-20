Szívszorító: ezért küld minden évben Adam Sandler virágot Jennifer Anistonnak

Jennifer Aniston minden évben anyák napján virágot kap régi barátjától, Adam Sandlertől, egy szívszorító okból kifolyólag.

Jennifer Aniston minden évben anyák napján kap virágot Adam Sandlertől és annak feleségétől / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Jennifer Aniston gyászolta, hogy nem lehet gyermeke

A két színész az 1990-es években találkozott először Los Angelesben, a Jerry’s Deli étteremben. Azóta több filmben is közösen szerepeltek, köztük a Kellékfeleségben, a Gyagyás gyilkosságban és annak 2023-as folytatásában is. A páros híres arról, hogy szoros baráti kapcsolatot ápolnak a kamerák mögött is. Jennifer Aniston a Wall Street Journal interjújában árulta el: Sandler - aki egyébként kétgyermekes apa -, és a felesége, Jackie minden évben virágot küldenek neki anyák napján, hogy kifejezzék feléje a szeretetüket és támogatásukat. A gesztus különösen fontos számára, mindazok után, amiken keresztülment - írja az Unilad.

A színésznő korábban nyíltan beszélt a termékenységi küzdelmeiről: a 30-as és 40-es éveiben meddőségi kezeléseken és alternatív terápiákon vett részt, sikertelenül.

Mindent kipróbáltam: lombikbébi-program, kínai teák… Bármit megadtam volna, ha valaki korábban azt mondja nekem, ‘Fagyaszd le a petesejtjeidet!’

– idézte a sztárt az Allure.

Aniston hozzátette, hogy a folyamat végül kimerítette, és elfogadta, hogy nem lehet saját gyermeke:

Az a hajó elment. Semmit sem bántam meg. Valahol megkönnyebbülést is érzek, mert nincs több ‘Talán… lehet…’ gondolat.

A színésznő egyébként elutasította azokat a pletykákat, miszerint a házassága Brad Pitt-tel, majd Justin Theroux-val azért ment tönkre, mert nem tudott teherbe esni. Aniston azt is elmondta, hogy nem akar örökbefogadni, mert a saját DNS-ét szeretné továbbadni:

Ez az egyetlen mód, önző vagy sem, és én mindig is ezt akartam.