Szívszorító: ezért küld minden évben Adam Sandler virágot Jennifer Anistonnak

Jennifer Aniston minden évben anyák napján virágot kap régi barátjától, Adam Sandlertől, egy szívszorító okból kifolyólag.
A két színész az 1990-es években találkozott először Los Angelesben, a Jerry’s Deli étteremben. Azóta több filmben is közösen szerepeltek, köztük a Kellékfeleségben, a Gyagyás gyilkosságban és annak 2023-as folytatásában is. A páros híres arról, hogy szoros baráti kapcsolatot ápolnak a kamerák mögött is. Jennifer Aniston a Wall Street Journal interjújában árulta el: Sandler - aki egyébként kétgyermekes apa -, és a felesége, Jackie minden évben virágot küldenek neki anyák napján, hogy kifejezzék feléje a szeretetüket és támogatásukat. A gesztus különösen fontos számára, mindazok után, amiken keresztülment - írja az Unilad.
A színésznő korábban nyíltan beszélt a termékenységi küzdelmeiről: a 30-as és 40-es éveiben meddőségi kezeléseken és alternatív terápiákon vett részt, sikertelenül.
Mindent kipróbáltam: lombikbébi-program, kínai teák… Bármit megadtam volna, ha valaki korábban azt mondja nekem, ‘Fagyaszd le a petesejtjeidet!’
– idézte a sztárt az Allure.
Aniston hozzátette, hogy a folyamat végül kimerítette, és elfogadta, hogy nem lehet saját gyermeke:
Az a hajó elment. Semmit sem bántam meg. Valahol megkönnyebbülést is érzek, mert nincs több ‘Talán… lehet…’ gondolat.
A színésznő egyébként elutasította azokat a pletykákat, miszerint a házassága Brad Pitt-tel, majd Justin Theroux-val azért ment tönkre, mert nem tudott teherbe esni. Aniston azt is elmondta, hogy nem akar örökbefogadni, mert a saját DNS-ét szeretné továbbadni:
Ez az egyetlen mód, önző vagy sem, és én mindig is ezt akartam.
