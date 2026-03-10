Amikor a gyerek viszi a család terhét

Este fél kilenc van. A kisebb testvér már pizsamában ül a kanapén, a nagyobbik pedig a konyhában kevergeti a tésztát a serpenyőben. Időnként odaszól: „Mindjárt kész, csak várj egy kicsit.” Anya még dolgozik, apa későn ér haza. Nem nagy dolog ez – gondolhatnánk. Egy kis segítség a családban. Csakhogy vannak gyerekek, akik nem néha segítenek, hanem szinte észrevétlenül átveszik a felnőttek szerepének egy részét. Ők vigyáznak a testvérekre, ők próbálják elsimítani a családi feszültségeket, és sokszor ők azok, akiknek „nem szabad gondot okozni”. A környezet gyakran csak annyit lát: milyen érett ez a gyerek. A pszichológia viszont egy másik szót használ erre: parentifikáció.

Ez azt jelenti, hogy a gyerek – gyakran a körülmények miatt – szülői szerepbe kerül a családban, és olyan felelősségeket vagy érzelmi terheket visel, amelyek valójában a felnőttekhez tartoznának. És bár kívülről sokszor példásnak tűnik a helyzet, valójában egy fontos dolog sérül: a gyerekkor. Ők azok a gyerekek a családban, akik mindig „nagyon okosak”. Akik már kicsi korukban komolyak, segítenek, figyelnek. Vigyáznak a kisebbekre. Tudják, mikor fáradt anya, nem hisztiznek a boltban, általában inkább csendben maradnak, hogy ne legyen velük gond. A felnőttek gyakran büszkék rá: „Ő a mi kis támaszunk.” De biztos, hogy ez így kerek?

Amikor a gyerek lesz a „kis felnőtt”

A család ideális esetben egyértelmű szerepekkel működik: a szülő gondoskodik, a gyerek pedig fejlődik, tanul és játszik. A parentifikáció akkor jelenik meg, amikor ez a rendszer felborul. Amikor a gyerek kezd el gondoskodni a szülőről vagy a családról. Ez nem mindig látványos módon zajlik. Nem arról van szó, hogy egy tízéves gyerek hirtelen számlákat fizet.

Sokkal gyakrabban apró dolgokból áll össze:

– ő vigyáz a kisebb testvérekre

– ő intézi a házimunka nagy részét

– ő hallgatja végig anya vagy apa problémáit

– ő próbál békét teremteni a családi vitákban

És közben lassan megtanul egy fontos szabályt: az ő feladata vigyázni a többiekre.

Kétféle parentifikáció létezik

A szakirodalom általában két típust különböztet meg.