A kórházban omlott össze a beteg édesanya: "Lehet, nem maradok életben"

Már teljesen feladta a reményt az Egyesült Államokban, Delaware-ben élő Helen Gorny, akinél még 2011-ben állapítottak meg egy olyan súlyos tüdőbetegséget, ami miatt tüdőátültetésre volt szüksége. Szarkoidózissal (egy ismeretlen eredetű, krónikus, gyulladásos betegség, amely során granulómáknak nevezett apró sejtcsomók képződnek a szervekben, leggyakrabban a tüdőben és a nyirokcsomókban) küzdött, valamint nem sokkal később mellrákot is diagnosztizáltak nála. Kettős masztektómián esett át, és egy új tüdőre mindennél nagyobb szüksége volt.

Habár tüdőbetegsége súlyos volt, Helen állapota éveken át viszonylag stabil maradt, még dolgozni is tudott, és fenntartotta a megszokott életét. Amikor azonban romlani kezdett az egészsége, transzplantációs várólistára került. Ez 2021-ben történt, 2023-ban már kezdte feladni a reményt.

El kellett fogadnom, hogy lehet, nem maradok életben, ha nem kapok új tüdőt

- emlékezett vissza a családanya, aki az intenzívre került. Ott már attól félt, a halál olyan hirtelen éri majd, hogy nem tud elbúcsúzni a gyerekeitől.

Az utolsó pillanatban történt meg a tüdőátültetés

Összesen húsz hónap várakozás és egy kórházi hét után végül találtak számára megfelelő donort, egy 12 éves kisfiútól.

Emlékszem, a férjem bejött, és azt mondta: ‘Van tüdőnk!'. A donor életkora azonban vegyes érzéseket keltett bennem. Furcsa érzés, hogy jobban vagyok, mint egy évtizede bármikor, miközben tudom, hogy ez egy gyermek életébe került. Ez a csoda nem igazán rólam szólt

- jelentette ki Helen, aki az átültetés óta visszatérhetett sok olyan tevékenységhez, amitől korábban búcsút kellett vennie: újra sportol, utazik, és időt tölt a családjával.

Minden napot megbecsülsz egy ilyen eset miatt. Minden nap egy újabb ajándék. Most mindent megteszek, amit korábban állandóan halogattam

- idézte őt a People.