Jákob Zoli kis híján az egész virágboltot felvásárolta anyák napján, ennyi pénzt hagyott ott

Szinte nincs olyan ember az országban, aki nem ismerné Jákob Zoltán nevét. Az egykori Nagy Ő, műköröm alapanyagokat gyártó mágnás és szépészeti termékeket áruló milliárdos azonban nem csak a pénzével szerzett nagy hírnevet magának, hanem azzal is, hogy vagyonát nagyon gyakran jótékonyságra is költi, jó pár Ferrari vásárlása mellett. Volt, hogy egy víz és áram nélküli családnak oldotta meg a problémáit, most pedig anyák napja alkalmából egy virágos összes rózsáját felvásárolta, hogy egy anyaotthonba látogatva felvidítsa kicsit az ott élő édesanyákat.

Közel kétszáz rózsával lepte meg az anyákat Fotó: Markovics Gábor

A milliárdos végül közel 200 szál rózsát vett az eladónál, ahol több mint 160 ezret hagyott ott a gyönyörű virágokért. Ezt követően pedig egy játékboltba vezetett az útja, hogy nem csak az anyákat, hanem a gyerekeket is megajándékozza. Ennek következtében pedig tágas Ferrari Purosangue terepjárónak csomagtartója annyira megtelt, hogy az ajtót szinte már be sem lehetett csukni.

Ezt követően legújabb, Instagramra és TikTokra feltöltött videójában megmutatja a jeleneteket, amikor átadta az ajándékokat. Ezt látva pedig rajongói nem tudtak elmenni szó nélkül a kedvessége mellett:

Elképesztő ember vagy.

"Megint megríkattál. Tartsanak meg az égiek jó egészségben nagyon sokáig, hogy még rengeteg ilyen szép dolgot cselekedhess és sok rászoruló családon, emberen segíthess."

Amikor Isten az angyalokat teremtette, Zoli volt az egyik

- érkeztek sorra az egykori Nagy Ő-t éltető kommentek.