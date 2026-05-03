"Az utolsó szava az volt, hogy szeretlek" - édesanyjával telefonált, amikor gyilkosság áldozata lett a fiatal

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 05:30
A szívszorító tragédia felfoghatatlan események lánculata volt.

Szívszorító tragédia látott napvilágot Chicagóból, ahol egy 20 éves fiatalt épp aközben lőttek le, hogy édesanyjával beszélt telefonon vezetés közben. A sokkoló eset április 16-án történt. A fiatal, Treyhon McCurdy csak egyike volt az áldozatoknak. Mint kiderült, a testét több találat is érte, ezért ütközött autójával egy háztömbnek. Sajnos az életét már nem lehetett megmenteni, szörnyethalt.

Tragédia: édesanyjával való telefonálás közben vesztette életét. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

 

Azt mondta: "Anya! Anya! Lőnek rám! Lőnek rám!" Ezt követően hallottam, ahogy lövések dördülnek. Próbáltam neki mondani, hova menjen biztonságos helyre és azt mondta odamegy. Az mondta, hogy tudjam, szeret engem majd megszakadt a vonal. Ezek voltak az utolsó szavaink. Az, hogy szeret engem. Azonnal autóba ültem és csak mentem és mentem. Sikítottam, kiabáltam, kerestem. Nem tudtam, hol van. Ő pedig közben feküd valahol és szüksége lett volna rám, az anyjára

 - nyilatkozta gyászoló édesanyja, Alicia Warford.

Treyhon halálát a helyi rendőrség gyilkosságként kezelik és nyomozást indítottak a tragédia miatt, melyről egyelőre nem közöltek bővebb információkat. A 20 éves családja szerint az incidens egy rosszul elsült találkozó után történt. Treyhonnal egy másik férfi is utazott, ő is életét vesztette lőtt sérülések miatt. Az ő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. 

A testvérem olyan emberekkel találkozott, akiket nem ismert. Az autóban mellette ülő személyt sem ismerte. A kapzsiság, a pénz és az irigység minden rossz gyökere, és túl sok ártatlan életet követel 

- jelentette ki Treyhon testvére, Candance, írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
