KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitör a nyár: 27 fokos hőséggel indul a jövő hét, de szerdától záporok várhatók

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 06:00
zápornyár
Visszatér a kora nyári meleg: napsütéssel indul a hét, de szerdára megérkezhetnek a záporok.
Bors
A szerző cikkei

A következő napokban beköszönt a kora nyárias időjárás, a csúcsértékek pedig a 27 fokot is elérhetik. A hét eleji zavartalan napsütést keddtől nyugat felől érkező gomolyfelhők és élénkülő szél zavarja meg. Szerdán már elszórtan záporokra és zivatarokra is készülni kell, miközben a hőmérséklet pár fokot visszaesik.

Kora nyáriasan meleg időjárás köszönt ránk a héten, sok napsütéssel és 25 fok feletti csúcsértékekkel.
Kora nyáriasan meleg időjárás köszönt ránk a héten, sok napsütéssel és 25 fok feletti csúcsértékekkel Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Így alakul a következő napok időjárása

Vasárnap

Ragyogó napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. A délkeleti szél mérsékelt marad. 19 és 25 fok közötti kellemes meleg valószínű.

Hétfő

A szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja, melyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a kora nyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot.

Kedd

A napsütést nyugat felől gomolyfelhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül. 25 fok körüli meleg valószínű.

Szerda

Egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu