Kitör a nyár: 27 fokos hőséggel indul a jövő hét, de szerdától záporok várhatók

A következő napokban beköszönt a kora nyárias időjárás, a csúcsértékek pedig a 27 fokot is elérhetik. A hét eleji zavartalan napsütést keddtől nyugat felől érkező gomolyfelhők és élénkülő szél zavarja meg. Szerdán már elszórtan záporokra és zivatarokra is készülni kell, miközben a hőmérséklet pár fokot visszaesik.

Kora nyáriasan meleg időjárás köszönt ránk a héten, sok napsütéssel és 25 fok feletti csúcsértékekkel Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Így alakul a következő napok időjárása

Vasárnap

Ragyogó napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. A délkeleti szél mérsékelt marad. 19 és 25 fok közötti kellemes meleg valószínű.

Hétfő

A szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja, melyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a kora nyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot.

Kedd

A napsütést nyugat felől gomolyfelhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül. 25 fok körüli meleg valószínű.

Szerda

Egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.