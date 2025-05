Az anyaságban rejlő sokszínűség – 5 könnyfacsaró film anyák napja alkalmából

Az anyai szerepkör az egyik legösszetettebb a világon. Egyszerre hordozza magában a szeretet, az önfeláldozás, a nevetés és a fájdalom pillanatait. Nem csoda, hogy a filmkészítők is gyakran nyúlnak ehhez a témához, hol könnyed, hol megrázó módon. Anyák napja alkalmából cikkünkben olyan alkotásokat ajánlunk, amelyek különböző aspektusból mutatják be, mit is jelent anyának lenni.

Az anyák napja 2025-ben is egy fontos esemény, melyre a legendás Törőcsik Mari utolsó filmszerepét is nyugodt szívvel ajánljuk (Fotó: YouTube / Vertigo Media)

5 szemnedvesítő mozi anyák napja alkalmából:

Édesek és mostohák

Julia Roberts és Susan Sarandon szívszorító drámája az anyaság két formáját állítja egymás mellé, ugyanis egy haldokló édesanya és egy leendő mostohaanya feszültséggel teli kapcsolatát helyezi előtérbe. A film érzékenyen mutatja be, mit jelent elengedni, elfogadni és újraértelmezni az anyai szerepet.

Susan Sarandon és Julia Roberts közös drámája egy igazi anyák napi klasszikus (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Pieces of a Woman

A manapság már egyre több hollywoodi sztárral dolgozó Mundruczó Kornél megrázó műremeke egy fiatal nő (Vanessa Kirby) gyászfeldolgozásán keresztül vizsgálja az anyaság egy rendkívül árnyékos oldalát. A Pieces of a Woman a szülés utáni traumáról, a veszteségről és a kapcsolatok széthullásáról szól. Drámai, nyers és mélyen emberi történet egy feldolgozhatatlan veszteségről.

Vanessa Kirby zseniális performansza mellett az Oscar-díjas Ellen Burstyn és Shia LaBeouf gyönyörű játékát is érdemes megjegyezni (Fotó: Netflix)

A szoba

Brie Larson Oscar-díjat érő alakításában egy fogságban nevelt kisfiú édesanyját játssza el. A nemrég Brad Pittet is közös projektre csábító, rendhagyó műveiről ismert A24 nevű stúdió gondozásában készült A szoba az anyaság elképesztő erejét mutatja be extrém körülmények között. A túlélés első számú eszköze ebben az alkotásban a szeretet lesz, miközben szereplőinknek újra kell tanulniuk a szabadság fogalmát is.

Brie Larson megmutatta, nem csak a Marvel-filmekben van otthon (Fotó: YouTube / A24)

Rossz anyák

Ugyan a címben a könnyfacsaró kifejezés szerepel, ebben az esetben leginkább a nevetés miatt csordulhat ki pár könnycsepp a néző szeméből. Ez a 2016-os vígjáték ugyanis humorral és iróniával meséli el, hogyan lázadnak fel a szülői tökéletesség kényszere ellen a fiatal édesanyák. Mila Kunis, Kristen Bell és Kathryn Hahn szabadulnak fel a „jó anya” elvárásai alól, és eközben még önmaguk egy új oldalát is képesek megismerni. Könnyed és szórakoztató mozi, mégis örök érvényűen aktuális kérdéseket feszeget.