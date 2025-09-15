Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Döbbenetes kapcsolatot mutattak ki a gyerekkori traumák, az ADHD és a közösségi média használat között

ADHD
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:15
social mediafigyelemzavarközösségi média
Az utóbbi években fokozatosan nő a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral, azaz az ADHD-val diagnosztizált gyermekek száma. Az új kutatások szerint az ADHD gyakorisága és a közösségi média használata között összefüggés figyelhető meg.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Kis túlzással már-már elcsépelt téma a figyelemzavar (ADHD), a közösségi média, valamint az internet közötti összefüggések vizsgálata az elmúlt években. Vitathatatlan, hogy az elmúlt húsz évben a közösségi médiahasználat, valamint az ADHD-diagnózisok száma is meredeken emelkedett. A kérdés, hogy vajon van összefüggés a kettő között?

Egy fiú a telefonján használja a közösségi média oldalakat, ami akár az ADHD-val is összefügghet.
Az ADHD és a közösségi média használata közötti összefüggést régóta vizsgálják.
Fotó: Worranan Junhom /  Shutterstock 

Az ADHD és a közösségi média használata

A hasonló összehasonlítások nem mindig mutatnak egyszerű képletet. Sokszor a vizsgálat tárgyát képző jelenségek nem közvetlenül egymásra hatnak, hanem mindkettő összefügg egy harmadik tényezővel. Egy egyszerű példa: a fagylaltfogyasztás és a leégés is összefügg egymással, de csak azért, mert mindkettő gyakoribb napsütésben. Újabban felmerült, hogy a közösségi média és az ADHD kapcsolata hasonló lehet ehhez, de a közös tényező kevésbé ártalmatlan, mint a napfény és a fagylalt esete. 

Mi az az ADHD?

Az ADHD a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar rövidítése. Ez egy idegrendszeri fejlődési szindróma, amelyet az agy azon részeinek zavara okoz, amelyek felelősek a figyelem fenntartásáért vagy összpontosításáért, a tervezésért, a várakozásért és az önkontrollért. Az ADHD általában veleszületett probléma, és megnyilvánulásai gyermekkoruk óta nyilvánvalóak tudnak lenni. Az agy fokozatos érésével az ADHD spontán eltűnhet, és a diagnosztizált gyermekek fele felnőttkorban tünetmentes.

Több tanulmány is vizsgálta már a közösségi médiahasználat és az ADHD kapcsolatát. A legtöbb arra a következtetésre jutott, hogy ugyan kismértékű, de statisztikailag egyértelműen kimutatható összefüggés van a kettő között. A Psychology Today nemrég egy új megvilágításba helyezte az ADHD és a social media oldalak használatát. Az általuk ismertetett kutatás arra a következtetésre jutott, hogy minél több gyerekkori traumát élt át valaki – például családon belüli erőszakot, iskolai bántalmazást, szülői mentális betegséget –, annál nagyobb eséllyel diagnosztizálják ADHD-val, és később még inkább hajlamos a túlzott közösségi média használatra is. Más szóval, az ADHD-s tünetek és a túlzott képernyőidő gyakran nem közvetlenül kapcsolódnak, hanem következményként vannak jelen. 

Ezt mondják a szakértők

Dr. Andy Przybylski, az Oxford Internet Institute kutatója, egy 2018-ban megjelent tanulmány kapcsán kifejtette, hogy a közösségi médiahasználat gyakorisága összefüggésbe hozható az ADHD-tünetek megjelenésével a 15-16 évesek körében. Bár a kutatás nem állapított meg közvetlen ok-okozati kapcsolatot, az eredmények arra utalnak, hogy a digitális médiahasználat befolyásolhatja a figyelmet és az érzelmi kontrollt, ami az ADHD tüneteinek súlyosbodásához vezethet.

Az ADHD-val élő serdülők hajlamosabbak a problémás közösségi médiahasználatra, mint neurotipikus társaik.

– ismertette Dr. Thomas J. Dekkers, egy 2022-es tanulmányban

