Felgyújtotta a házat a bérlő, mert szerinte a tulaj tartozott neki

Előzetes letartóztatásba került egy 39 éves férfi, miután felgyújtott egy házat a Dâmbovița megyei Cornățelu községben, ahol bérlőként élt. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi azzal indokolta tettét, hogy szerinte az ingatlan tulajdonosa pénzzel tartozott neki – írja a Maszol.
A rendőrség közlése szerint a nyomozók május 16-án vették őrizetbe a férfit rongálás és gyújtogatás gyanújával. A hatóságok úgy vélik, a bérlő egy régóta húzódó pénzügyi konfliktus miatt gyújthatta fel azt a házat, ahol lakott.
A férfit vasárnap állították bíróság elé, amely 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el vele szemben. Igazságügyi források szerint a gyújtogatással gyanúsított bérlő azt állította a rendőröknek, hogy a ház tulajdonosa 4000 lejjel tartozott neki korábban elvégzett munkák miatt. Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják.
