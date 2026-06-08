A határok nem állítják meg a gyilkos vírust - megszólalt a kongói ebolajárványról a tiszteletbeli konzul

Miközben a világ még mindig nem felejtette el a koronavírus-járvány éveit, újabb riasztó hírek érkeztek, ezúttal Afrikából: május közepén ismét ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A WHO adatai szerint már több száz fertőzöttet azonosítottak, és több tucat ember életét vesztette. France Mutombo Tshimuanga, a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli magyarországi konzulja és az Afrikáért Alapítvány elnöke magyarázta el lapunknak a jelenlegi helyzetet.

Az ebolavírusról France Mutombo Tshimuangát kérdeztük / Fotó: Afrikáért Alapítvány

Az afrikai térségben évtizedek óta jelen lévő Afrikáért Alapítvány számára különösen fontos figyelni a fejleményeket, hiszen Kongóban iskolát, árvaházat és egészségügyi intézményt is működtetnek. France Mutombo Tshimuanga, az alapítvány elnöke szerint a helyzet egyelőre nem olyan drámai, mint amilyennek elsőre tűnhet.

Több mint két hete tört ki az ebola Kongó északkeleti részén, Ituri tartományban. Eddig 348 fertőzött esetről és 60 halálesetről számoltak be. Ugyanakkor fontos látni, hogy a megbetegedések száma már nem növekszik robbanásszerűen, hanem inkább stabilizálódik. Ez azt jelenti, hogy sikerült kontroll alá vonni a járvány terjedését.

– mondta a Borsnak.

Fotó: AFP

Kongó már komoly tapasztalatokkal rendelkezik az ebola kezelésében

Ez a 17. dokumentált ebolajárvány az országban. Az egészségügyi hatóságoknak van rutinjuk abban, hogyan kell lokalizálni a fertőzést, hogyan kell karanténokat létrehozni és hogyan lehet megakadályozni a továbbterjedést

– magyarázta. Kihangsúlyozta: ez nem olyan, mint a Covid.

Az ebola neve sokakban félelmet kelt, de Mutombo szerint fontos különbséget tenni a koronavírus és az ebola között.

A Covid óta mindenki pánikba esik, ha meghallja a járvány szót. Az ebola azonban nem úgy terjed, mint a koronavírus. Nem levegőben terjedő fertőzésről beszélünk. A betegség jellemzően közvetlen személyes kontaktus útján adódik át, ezért a megfelelő higiéniai intézkedésekkel sokkal jobban kordában tartható

– hangsúlyozta.

Ráadásul az elmúlt napokban biztató hírek is érkeztek.

Négy beteget már gyógyultan hazaengedtek. Ez azt mutatja, hogy a járvány nem gyorsul, hanem inkább sikerül visszaszorítani.

Az Afrikáért Alapítvány által működtetett Bethesda Plus Klinika különleges helyet foglal el a térségben, hiszen magyar támogatással jött létre.

A klinika magyar magánadományokból és a Hungary Helps program támogatásával épült fel, és 2023-ban kezdte meg működését. Ez tulajdonképpen a magyar emberek hozzájárulása a kongói egészségügyi ellátáshoz

– mondta a tiszteletbeli konzul.