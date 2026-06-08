A határok nem állítják meg a gyilkos vírust - megszólalt a kongói ebolajárványról a tiszteletbeli konzul

Miközben a világ még mindig nem felejtette el a koronavírus-járvány éveit, újabb riasztó hírek érkeztek, ezúttal Afrikából: május közepén ismét ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A WHO adatai szerint már több száz fertőzöttet azonosítottak, és több tucat ember életét vesztette. France Mutombo Tshimuanga, a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli magyarországi konzulja és az Afrikáért Alapítvány elnöke magyarázta el lapunknak a jelenlegi helyzetet.
Az afrikai térségben évtizedek óta jelen lévő Afrikáért Alapítvány számára különösen fontos figyelni a fejleményeket, hiszen Kongóban iskolát, árvaházat és egészségügyi intézményt is működtetnek. France Mutombo Tshimuanga, az alapítvány elnöke szerint a helyzet egyelőre nem olyan drámai, mint amilyennek elsőre tűnhet.
Több mint két hete tört ki az ebola Kongó északkeleti részén, Ituri tartományban. Eddig 348 fertőzött esetről és 60 halálesetről számoltak be. Ugyanakkor fontos látni, hogy a megbetegedések száma már nem növekszik robbanásszerűen, hanem inkább stabilizálódik. Ez azt jelenti, hogy sikerült kontroll alá vonni a járvány terjedését.
– mondta a Borsnak.
Ez a 17. dokumentált ebolajárvány az országban. Az egészségügyi hatóságoknak van rutinjuk abban, hogyan kell lokalizálni a fertőzést, hogyan kell karanténokat létrehozni és hogyan lehet megakadályozni a továbbterjedést
– magyarázta. Kihangsúlyozta: ez nem olyan, mint a Covid.
Az ebola neve sokakban félelmet kelt, de Mutombo szerint fontos különbséget tenni a koronavírus és az ebola között.
A Covid óta mindenki pánikba esik, ha meghallja a járvány szót. Az ebola azonban nem úgy terjed, mint a koronavírus. Nem levegőben terjedő fertőzésről beszélünk. A betegség jellemzően közvetlen személyes kontaktus útján adódik át, ezért a megfelelő higiéniai intézkedésekkel sokkal jobban kordában tartható
– hangsúlyozta.
Ráadásul az elmúlt napokban biztató hírek is érkeztek.
Négy beteget már gyógyultan hazaengedtek. Ez azt mutatja, hogy a járvány nem gyorsul, hanem inkább sikerül visszaszorítani.
Az Afrikáért Alapítvány által működtetett Bethesda Plus Klinika különleges helyet foglal el a térségben, hiszen magyar támogatással jött létre.
A klinika magyar magánadományokból és a Hungary Helps program támogatásával épült fel, és 2023-ban kezdte meg működését. Ez tulajdonképpen a magyar emberek hozzájárulása a kongói egészségügyi ellátáshoz
– mondta a tiszteletbeli konzul.
Megtudtuk: a járvány hírére azonnal fokozott védekezést vezettek be. A klinikán megnövelték a kézmosó állomások számát, az egészségügyi dolgozók maszkban és kesztyűben látják el a betegeket, és mindenkit fokozott higiéniai szabályok betartására kérnek. Az iskolában is változtatni kellett. Az alapítvány College Othniel nevű iskolájában szintén intézkedésekre volt szükség.
Korábban előfordult, hogy 5-6 vagy akár több gyermek ült egy padban, ami járványhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. Az intézmény most új padokat szerzett be és a régieket is felújították. Most már két gyerek ül egy padban. Hála Istennek sikerült bővíteni a padok számát.
A konzul elmondta: az alapítvány intézményei egyelőre biztonságban vannak.
Nincs fertőzött az intézményeinkben, és a fővárosban sem jelent meg a járvány. A gócpont körülbelül 2000 kilométerre található tőlünk, teljesen más régióban
– mondta.
Azt is hozzátette, hogy Kongó hatalmas ország, területe több mint hússzorosa Magyarországénak. Az ország fejletlen infrastruktúrája most előnyt jelenthet.
Sok helyre csak repülővel lehet eljutni. Nem olyan egyszerű egyik régióból a másikba utazni, mint Európában. Emiatt könnyebb lokalizálni a járványt és lassabb a terjedése is
– magyarázta.
Miért fontos Magyarországnak is? A konzul szerint a járvány ismét rámutat arra, hogy a világ egészségügyi problémái ma már nem állnak meg az országhatároknál.
Sokan megkérdezik, miért segít Magyarország Afrikának. A válasz egyszerű: ami ma probléma Afrikában, az holnap Európában is probléma lehet. A járványok korában globális összefogásra van szükség
– mondta.
A konzul felhívta a figyelmet arra is, hogy elindult a pánikkeltés is. Elárulta, hogy már olyan híresztelések is megjelentek a közösségi médiában, miszerint az ebola miatt ki kellene zárni a kongói válogatottat a közelgő világbajnokságról.
Ez teljesen alaptalan. A játékosok többsége Európában él, nem Kongóban. Mégis olyan hangulat alakult ki, mintha veszélyt jelentenének. Ez már a hisztéria kategóriája
– fogalmazott.
Magyar örökség Afrikában: Semmelweis és a kézmosás segít az Ebolavírus ellen is
Semmelweis Ignác munkássága nyomán tudjuk, hogy az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb egészségügyi, higiéniai lépés a rendszeres kézmosás. A Bethesda Plus Klinika köré ezért több kézmosó állomást telepítettek. A gyermekeket és a családokat folyamatosan edukálják a higiéniai szabályokról. Nem mindig a legújabb vagy legdrágább technológia hozza a legnagyobb változást: egy egyszerű kézmosó állomás, higiéniai oktatás vagy egy jól szervezett helyi egészségügyi program is emberek százainak életére lehet hatással.
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