Megjárta a poklot Molnár György Elefánt: „Még tíz évem biztos van...”

Életmentő műtéteken és hosszú kórházi kezeléseken van túl Molnár György Elefánt, az Omega gitárosa.

Molnár György Elefánt: „Még tíz évem biztos van...”

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/Szabolcs László

2025 augusztusában egy majdnem 8 órás életmentő műtéttel hozták vissza az életbe. „2025. szeptember 28-án másodszor születtem, mert akkor meghaltam” - emlékezett vissza. Ezután mesterséges kómában tartották, majd csak októberben ébresztették fel ebből. Közben négy tüdőgyulladást is legyőzött. Januárban már arról számolt be, hogy kisebb távolságokat járókerettel is meg tud tenni.

Pár napja Szabó László műsorvezető vendége volt a Húrokon írt történelem című műsorban, ahol az azóta megélt felépüléséről mesélt.

Ahhoz képest, amilyen állapotban voltam, kitűnően vagyok. De egy embernek az alapműködéséhez még messze sem vagyok olyan jól, mint ahogy azt kellene

„A lényeg az, hogy olyan két és fél, három hete nem használok már a járáshoz különböző segédeszközöket. Ilyen kis gurulóst meg azt a lépegetőst, úgyhogy azok úgy félre vannak téve otthon szerencsére. Tudok menni 150-200-300 métert, csak utána azért le kell ülni egy picit. Nem sokat, egy picit le kell ülni, hogy helyére kerüljenek a dolgok.” - mesélte részletesen a műsorban.

A leépülést nem is a szívbetegsége okozta, hanem a rengeteg ágyban töltött idő, amely miatt az izmok elkezdtek sorvadni.

„Az a baj, hogy nem a betegségem miatt vagyok ilyen állapotban, hanem egyszerűen az izmok elsorvadtak a fekvéstől. Hát öt és fél hónapig csak feküdtem, feküdtem, feküdtem ágyban. Fölkelni nem tudtam egyedül, tehát ahhoz is mindig kellett segítség. De most már jól vagyok, remélem, hogy mögöttem van, és több ilyet már nem kapok ki. Két ilyen nagy műtét volt az életemben. Az első, amikor végül is kivették a húgyhólyagomat. A második, amikor a szívemen volt egy ilyen kettős műtét. Remélem, hogy harmadik nem lesz.”

Molnár György Elefánt: „Még tíz évem biztos van...”

Végezetül arról beszélt, hogy még viszonylag sok évet érez magában, ahhoz képest amilyen poklon átment az elmúlt időszakban.

„Én mindig jókedvű szoktam lenni. Úgy nézek most előre, hogy még tíz évem biztos van... Ha tíz van, az jó.”