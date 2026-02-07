Miért édesebb a tiltott gyümölcs? Ezért vonzódnak a nők a foglalt férfiakhoz

A hűtlenség indoka sokféle lehet és közel sem biztos, hogy a partnerrel való elégedetlenség vagy a szexhiány a fő motivációja. A tiltott szex sokakban erősebb hatásokat vált ki, intenzívebb élményt nyújt, még akkor is, ha otthon minden a legnagyobb rendben van. Íme, a tiltott gyümölcs vonzalmának magyarázata!

Tiltott szexuális viszonyok: miért az kell, aki nem lehet a miénk?

Fotó: WANDER WOMEN COLLECTIVE / GettyImages

A tiltott kapcsolatban az agy jutalmazó rendszere aktiválódik.

A titok és a kockázat növeli az élmény intenzitását.

A biztonságérzet negatív irányba terelheti a nemi vágyat.

Miért az kell, aki nem lehet a miénk? Ezért élvezzük jobban a tiltott szexet

Az agyunk a hibás?

A romantikus vonzalom kezdeti szakaszában az agy dopamin-alapú jutalmazó rendszere aktiválódik. Minden új élmény, érintés vagy flört fokozza ezt az élményt, míg egy stabil, hosszú távú párkapcsolatban az intenzitás fokozatosan csökken, mivel a kötődéshez kapcsolódó hormonok, például az oxitocin és a vazopresszin kerülnek előtérbe.

A tiltott szexuális viszonyok – az újdonság és a kockázat – képesek visszahozni ezt a kezdeti, dopaminnal telített élményt. Így a viszonyt kezdők úgy érezhetik, a tiltott szex élménye sokkal nagyobb, jobb, intenzívebb, mint a megszokott párkapcsolatukban átélt intimitás.

Közelség a vágy ellen

Egy stabil párkapcsolatban a mély kötődés, érzelmi biztonság, a hétköznapi rutin és az ezekkel járó kiszámíthatóság valóban képes csökkenteni a párok közti szenvedélyt.

Vannak, akik számára az intimitás nem a kényelmet jelenti, hanem az elköteleződéstől való félelmet és szorongást, mivel bizonytalan kötődési mintákat hoztak gyermekkorukból. Egy tiltott viszonyból hiányzik a szorongást kiváltó közelség, míg az érzelmi távolság okozta újdonság pozitívan hat a szenvedélyre és a vágyra.

Önigazolás

A megcsalás lehetőséget ad az embernek arra, hogy újra felfedezze önazonosságát. A titkos viszonyban megtapasztalja saját vonzerejét és függetlenségét, amit egy stabil kapcsolatban nem feltétlenül tud megélni.

Önszabotázs

Vannak, akik azért kezdenek viszonyba, hogy saját boldogságuk szabotálásának segítségével visszanyerjék az irányítást egy olyan végkimenetel felett, amelytől rettegnek.

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Olyan eshetőség is létezik, hogy egy viszony nem az élvezetek hajhászása és a szenvedély mentén alakul ki. Ha valaki elvesztette a boldog, hosszú távú kapcsolatokba vetett hitét, vagy úgy érzi, nem érdemli meg az azzal járó örömöt, bizalmat, támogatást, tudattalanul is szabotálhatja a kapcsolatát. Ez főleg azokra a személyekre jellemző, akik bizonytalan érzelmi környezetben nőttek fel, bizonytalan kötődési mintákat elsajátítva. Számukra a tiltott szex úgy kínál izgalmat, hogy nem veszi ki kezükből a kontrollt érzelmeik felett.

Egy eltitkolt viszony talán jobb, különlegesebb élménynek tűnhet, de ez nem egyenlő azzal, hogy értékesebb, mint az őszinte kötődésen alapuló intimitás, csupán más válaszokat nyújt a tudatunk számára. Az, hogy megértjük a hűtlenség okát, még nem ad felmentést az árulásra, de segíthet, hogy többet ne kövessük el ugyanazt a hibát.

A következő videó segíthet megérteni a hűtlenség mögötti motivációkat: