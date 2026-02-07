Miért édesebb a tiltott gyümölcs? Ezért vonzódnak a nők a foglalt férfiakhoz

A hűtlenség indoka sokféle lehet és közel sem biztos, hogy a partnerrel való elégedetlenség vagy a szexhiány a fő motivációja. A tiltott szex sokakban erősebb hatásokat vált ki, intenzívebb élményt nyújt, még akkor is, ha otthon minden a legnagyobb rendben van. Íme, a tiltott gyümölcs vonzalmának magyarázata!
A romantikus vonzalom kezdeti szakaszában az agy dopamin-alapú jutalmazó rendszere aktiválódik. Minden új élmény, érintés vagy flört fokozza ezt az élményt, míg egy stabil, hosszú távú párkapcsolatban az intenzitás fokozatosan csökken, mivel a kötődéshez kapcsolódó hormonok, például az oxitocin és a vazopresszin kerülnek előtérbe.
A tiltott szexuális viszonyok – az újdonság és a kockázat – képesek visszahozni ezt a kezdeti, dopaminnal telített élményt. Így a viszonyt kezdők úgy érezhetik, a tiltott szex élménye sokkal nagyobb, jobb, intenzívebb, mint a megszokott párkapcsolatukban átélt intimitás.
Egy stabil párkapcsolatban a mély kötődés, érzelmi biztonság, a hétköznapi rutin és az ezekkel járó kiszámíthatóság valóban képes csökkenteni a párok közti szenvedélyt.
Vannak, akik számára az intimitás nem a kényelmet jelenti, hanem az elköteleződéstől való félelmet és szorongást, mivel bizonytalan kötődési mintákat hoztak gyermekkorukból. Egy tiltott viszonyból hiányzik a szorongást kiváltó közelség, míg az érzelmi távolság okozta újdonság pozitívan hat a szenvedélyre és a vágyra.
A megcsalás lehetőséget ad az embernek arra, hogy újra felfedezze önazonosságát. A titkos viszonyban megtapasztalja saját vonzerejét és függetlenségét, amit egy stabil kapcsolatban nem feltétlenül tud megélni.
Olyan eshetőség is létezik, hogy egy viszony nem az élvezetek hajhászása és a szenvedély mentén alakul ki. Ha valaki elvesztette a boldog, hosszú távú kapcsolatokba vetett hitét, vagy úgy érzi, nem érdemli meg az azzal járó örömöt, bizalmat, támogatást, tudattalanul is szabotálhatja a kapcsolatát. Ez főleg azokra a személyekre jellemző, akik bizonytalan érzelmi környezetben nőttek fel, bizonytalan kötődési mintákat elsajátítva. Számukra a tiltott szex úgy kínál izgalmat, hogy nem veszi ki kezükből a kontrollt érzelmeik felett.
Egy eltitkolt viszony talán jobb, különlegesebb élménynek tűnhet, de ez nem egyenlő azzal, hogy értékesebb, mint az őszinte kötődésen alapuló intimitás, csupán más válaszokat nyújt a tudatunk számára. Az, hogy megértjük a hűtlenség okát, még nem ad felmentést az árulásra, de segíthet, hogy többet ne kövessük el ugyanazt a hibát.
A következő videó segíthet megérteni a hűtlenség mögötti motivációkat:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.