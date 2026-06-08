Undorító titokra derült fény: fogadjunk, hogy ezt a hibát te is elköveted a repülőn

A repülőgép mosdója tartályos rendszerből kapja a vizet, amelyet a járatok között töltenek újra a repülőtereken. Ezeket az óriási tárolókat a szigorú előírások ellenére sem tudják folyamatosan sterilizálni, így a pangó vízben a hőmérséklet-ingadozások miatt gyorsan elszaporodnak a különféle mikroorganizmusok.
Korábbi kutatások és laboratóriumi mintavételek kimutatták, hogy a fedélzeti csapvíz esetenként E. coli baktériumot és egyéb fertőző kórokozókat tartalmazhat. Emiatt a vízzel és szappannal történő tisztítás gyakran több kárral jár, mint haszonnal, hiszen a szennyezett folyadékkal közvetlenül a bőrünkre juttatjuk a kórokozókat, amelyek szájba jutás esetén akár komoly gyomorfertőzést is előidézhetnek.
Nem csupán a csapból folyó víz jelenthet veszélyt a higiéniára, hanem maguk a berendezési tárgyak is. Míg a vécécsészéket a légiutas-kísérők és a takarítószemélyzet rendszeresen fertőtleníti, a kilincsek, a belső zárak és maguk a csaptelepek fogantyúi szinte sosem kapnak kellő figyelmet a két út közötti gyors fordulóidő alatt. Ezeket a fémfelületeket minden utas megérinti, sokan még azelőtt, hogy egyáltalán megpróbálnának kezet mosni. Mivel a baktériumok órákig életben maradnak ezeken a pontokon, a mosdó elhagyásakor a kilincs megfogásával azonnal visszakerülnek a bőrre a frissen lemosott szennyeződések.
A repülős utazások szakértői és az egészségügyi szakemberek egyöntetűen azt javasolják, hogy a repülőgépen teljesen mellőzzük a csapvíz használatát, és azt semmiképpen se használjuk ivásra, fogmosásra, de még kávé vagy teakészítésére sem.
A legbiztonságosabb megoldás, ha a táskánkban mindig tartunk magunknál legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítő gélt vagy speciális antibakteriális törlőkendőt.
A mosdóból kilépve már a saját ülésünknél érdemes elvégezni az alapos tisztítást, így elkerülhetjük, hogy a fedélzeti baktériumok miatt egy kellemetlen betegséggel induljon a tervezett nyaralás vagy üzleti út.
Nézd meg az alábbi videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.