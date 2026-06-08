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A repülőgépek mosdói számos fertőzés melegágyai lehetnek.

Undorító titokra derült fény: fogadjunk, hogy ezt a hibát te is elköveted a repülőn

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 18:45
baktériumfertőzéskézmosás
A repülős utazások során alapvető elvárás, hogy a mosdóhasználat után alaposan megtisztítsuk a kezünket a fertőzések elkerülése érdekében. A szakértők szerint azonban az egyik legrosszabb dolog, amit a fedélzeten tehetsz, ha a csapvízzel próbálod leöblíteni a bacilusokat, mert a repülőgép mosdója komoly egészségügyi kockázatot rejthet magában.
Oroszi Rita
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A repülőgép mosdója tartályos rendszerből kapja a vizet, amelyet a járatok között töltenek újra a repülőtereken. Ezeket az óriási tárolókat a szigorú előírások ellenére sem tudják folyamatosan sterilizálni, így a pangó vízben a hőmérséklet-ingadozások miatt gyorsan elszaporodnak a különféle mikroorganizmusok.

Egy repülőgép mosdója WC-vel és kézmosóval.
A repülőgép mosdója számos higiéniai problémát tartogathat, ezért inkább ne használd!
Fotó: bookzv
  • A repülőgépek víztartályait nehéz tökéletesen sterilizálni, így a csapvíz fertőzést okozhat.
  • A kilincsek és csaptelepek felületén órákig életben maradnak a veszélyes kórokozók.
  • A fedélzeti kézmosás helyett a magas alkoholtartalmú gélek és törlőkendők nyújtanak biztonságot.

A repülőgép mosdója és a rejtett veszélyforrások

Korábbi kutatások és laboratóriumi mintavételek kimutatták, hogy a fedélzeti csapvíz esetenként E. coli baktériumot és egyéb fertőző kórokozókat tartalmazhat. Emiatt a vízzel és szappannal történő tisztítás gyakran több kárral jár, mint haszonnal, hiszen a szennyezett folyadékkal közvetlenül a bőrünkre juttatjuk a kórokozókat, amelyek szájba jutás esetén akár komoly gyomorfertőzést is előidézhetnek.

Nem csupán a csapból folyó víz jelenthet veszélyt a higiéniára, hanem maguk a berendezési tárgyak is. Míg a vécécsészéket a légiutas-kísérők és a takarítószemélyzet rendszeresen fertőtleníti, a kilincsek, a belső zárak és maguk a csaptelepek fogantyúi szinte sosem kapnak kellő figyelmet a két út közötti gyors fordulóidő alatt. Ezeket a fémfelületeket minden utas megérinti, sokan még azelőtt, hogy egyáltalán megpróbálnának kezet mosni. Mivel a baktériumok órákig életben maradnak ezeken a pontokon, a mosdó elhagyásakor a kilincs megfogásával azonnal visszakerülnek a bőrre a frissen lemosott szennyeződések.

Hogyan védekezhetünk hatékonyan a fertőzések ellen?

A repülős utazások szakértői és az egészségügyi szakemberek egyöntetűen azt javasolják, hogy a repülőgépen teljesen mellőzzük a csapvíz használatát, és azt semmiképpen se használjuk ivásra, fogmosásra, de még kávé vagy teakészítésére sem.

A legbiztonságosabb megoldás, ha a táskánkban mindig tartunk magunknál legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítő gélt vagy speciális antibakteriális törlőkendőt.

A mosdóból kilépve már a saját ülésünknél érdemes elvégezni az alapos tisztítást, így elkerülhetjük, hogy a fedélzeti baktériumok miatt egy kellemetlen betegséggel induljon a tervezett nyaralás vagy üzleti út.

Nézd meg az alábbi videót is a témában:

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