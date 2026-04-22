A nehézségek tartják egyben a párkapcsolatot? Szakértő válaszol

Egy friss, 2024-es brit kutatás arra világít rá, hogy a párkapcsolatok szilárdságát gyakran nem a boldog pillanatok, hanem épp a nehézségek teszik igazán próbára, és meglepő módon ezek akár erősíthetik is a köteléket.

A szakértők szerint ha a párkapcsolatban létezhet egészségtelen kötődés és közös küzdelem is

Kétfajta szenvedés létezhet egy párkapcsolatban

A tanulmány szerint, amely a Royal Society Publishing egyik folyóiratában jelent meg, a közös megpróbáltatások kulcsszerepet játszanak abban, mennyire lesz tartós egy kapcsolat. Egy komolyabb vita vagy akár egy közösen megélt kudarc is elég lehet ahhoz, hogy a felek utólag közelebb érezzék magukat egymáshoz, mintha a nehézség összekovácsolta volna őket.

A kutatók azt is kiemelik, hogy nem minden szenvedés egyforma. Két fő típust különböztetnek meg. Az egyik az úgynevezett „szükséges szenvedés”, amikor a pár közösen küzd meg egy célért vagy élethelyzetért. Ilyenkor az erőfeszítés, az áldozathozatal és a közös tapasztalatok fejlődést hoznak, és mélyebb megértéshez vezetnek egymás felé.

A másik kategória a „szükségtelen szenvedés”, amely inkább belső elakadásokból, tagadásból vagy egészségtelen kötődési mintákból fakad. Ez gyakran rossz helyzetértékeléssel és érzelmi éretlenséggel párosul, és nem a kapcsolat erősödését, hanem inkább a feszültségek elmélyülését okozza.

A szakértők szerint a háttérben biológiai folyamatok is állnak, például az oxitocin szerepe is fontos lehet abban, hogy erősebben kötődünk ahhoz a személyhez, aki segített átvészelni egy nehéz helyzetet. Ez a hormonális reakció hozzájárulhat ahhoz, hogy a közösen megélt krízisek után a kapcsolat még szorosabbá váljon.

Egyes elméletek szerint a korai életben átélt traumák is hatással lehetnek arra, milyen partnert választunk felnőttként, sokan tudattalanul olyan társ felé vonzódnak, aki hasonló érzelmi sérüléseket vagy „lelki mintákat” hordoz.

A kutatók összegzése alapján a „szükséges szenvedés” akár a párkapcsolatok legerősebb összetartó ereje is lehet, míg a „szükségtelen szenvedés” inkább rombolja a kapcsolatot, és végső soron akár szakításhoz is vezethet - írja a life.hu.