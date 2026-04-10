Elég okos vagy a párodhoz? Ilyen hatással van az IQ-különbség a párkapcsolatokra a pszichológus szerint

Egy kapcsolat kezdetén nem sok szerelmes ül le IQ-teszteket kitöltögetni. Sokkal többet számít a kommunikáció módja és minősége, a közös érdeklődés, valamint az érzelmi tudatosság. Egy 2023-as kutatás utána járt, mennyire számít az intelligencia-különbség párkapcsolatban, amiről Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust is megkérdeztük.
Egy kutatásból kiderült, hogy nem feltétlenül számít a párkapcsolatokban az intelligencia. A megszokottság sokkal fontosabb a párok számára. Ha találnak valaki olyat, akivel egy nyelvet beszélnek és ugyan azokat a dolgokat szeretik, akkor nincs az a MENSA teszt, ami ezen változtatna. Ám ha túl nagy a különbség, az könnyen vezethet konfliktusokhoz. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint, ha a két fél megérti ezt a különbséget és képesek egymáshoz alkalmazkodni, akkor nincs semmi baj, ellenben a kapcsolat elindulhat egy olyan lejtőn, ami minkét embert tönkreteheti.
Egy 2023-as, párválasztásról szóló tanulmány megállapította, hogy a finn és holland párok gyakran hasonló iskolai végzettséggel rendelkeztek, és a kutatók szerint a társadalmi és kulturális háttér volt az egyik oka annak, hogy ezek az egyezések létrejöttek. Kiderült, hogy sokkal nagyobb vízválasztó, hogy milyen behatások érték őket fiatalkorukban, mint hogy kinek rövidebb az esze a kelleténél. Tehát egy kapcsolatban az intellektuális különségek problémája valójában eltörpül a különböző társadalmi osztályba tartozáshoz és a tudáshoz, kultúrához való hozzáférés eltéréseihez képest.
Az intelligencia alatt sokféle intelligenciát érhetünk. Jelen esetben kifejezetten az IQ-t helyezzük fókuszba. Egy olyan ember, aki magasabb IQ-van rendelkezik, gyorsabban és hatékonyabban képes megoldani a problémákat, ugyanakkor türelmetlenebb is lehet, és ez konfliktusokhoz vezethet egy párkapcsolaton belül. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az ilyen kapcsolatokban kialakult aszimmetrikus viszony hosszútávon borzalmas szégyenérzetet és önértékelési zavart tud okozni mindkét félnél.
„Ha valakinek magasabb az IQ-ja sokkal több eszköze van a problémák megoldására (itt letesztelheted). Elő szokott fordulni az emiatti érzelmi eltávolodás is. Egy ilyen kapcsolat csak akkor működhet, ha sikerül az okosabb félnek tudatosítani, hogy a másik sokkal lassabban tud reagálni a dolgokra. Ez csökkenti a frusztrációt.”
Ha nem akarjuk, hogy a kapcsolatunk egy tanár-diák viszonnyá silányuljon, ahol az egyik fél a szigorú professzor, a másik pedig a bukásra álló nebuló, akkor váltanod kell. Dr. Makai szerint nem az IQ a lényeges:
Ha vannak közös érdeklődési körök, akkor azt figyelembe kell venni, illetve a másik értékeire kell fókuszálni. Szedjük össze, hogy miért jó a másikkal lenni. Például gyakran elő szokott az fordulni, hogy akinek nem olyan magas az IQ-ja, érzelmi intelligenciában mégis erősebb, így a felek ki tudják egészíteni egymást. A különbség megértése nélkül a kapcsolat nemcsak megreked, de egyenesen elindul a lejtőn. Ha ez nem működik, akkor a intellektuális magány előbb-utóbb teljesen felemészti a kapcsolatot.”
Az alábbi videó arról szól, hogy az EQ sokkal többet számít egy párkapcsolatban, mint az IQ:
