Először látta online randipartnerét a nő, rögtön igent mondott neki a lánykérésre

A 22 éves Dani Scott mindössze 24 órán belül igent mondott annak a férfinak, akivel élete során aznap találkozott először személyesen. A brit nő online elegyedett beszélgetésbe a 24 éves Jake-vel azok után, hogy a férfi kommentet írt egy Youtube-videójához. Ezt követően beszélgetésük "internetes randizásokba" fordult át majd végül Jake repülőre ült és Skóciába utazott, hogy találkozhasson Danival. Az első személyes találka pedig eljegyzéshez vezetett. Mitöbb, már az esküvő dátumát is kiválasztották, és eldöntötték, Dani lesz az, aki Jake-hez költözik Amerikába.

24 órán belül eljegyzés: normális ez?

Dani a történtek után elismerte, hogy néhány barátja aggódik amiatt, milyen gyorsan jegyezték el. Pláne azok után, hogy nem sokkal azelőtt szakított ex-vőlegényével, hogy Jake-el megismerkedett volna: a kettő között mindössze két hónap telt el.

Jake-el a YouTube-on találkoztam, egy hónappal azután, hogy szakítottam a vőlegényemmel, akivel pár héttel az esküvőnk előtt mentünk szét. Néhány telefonhívás után rájöttünk, hogy tetszünk egymásnak, még úgy is, hogy ő Amerikában van, én pedig Skóciában. Tetszik, hogy másképp látja a világot. Nagyon gyengéd, kedves, és imádja a természetet. Azonnal megvolt köztünk az összhang

- közölte Dani kiemelve, fogalma sem volt arról, hogy Jake megkéri a kezét.

A távkapcsolat nagyon nehéz. Sokkal könnyebb volt kezelni, mielőtt személyesen is találkoztunk. A családom mostanra elfogadta a kapcsolatot, de néhány barátom szerint túl gyors volt újra eljegyezni magam, alig négy hónappal azután, hogy szakítottam az előző vőlegényemmel. Van, aki azt sem tudta, hogy szakítottunk, így elég zavarodottak

- árulta el hozzátéve, néha bántja az emberek ítélkezése, de reméli, ha rájönnek, hogy ő valóban boldog, akkor elfogadják a dolgot, írja a Mirror.