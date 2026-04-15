Ír, eltűnik, aztán újra felbukkan? – Ezért a „breadcrumbing” a legkegyetlenebb párkapcsolati manipuláció

Az online társkeresés világa tele van lehetőségekkel, azonban egyre több olyan trend válik népszerűvé, ami csapdába csalhat. Mi viszont nem szeretnénk, hogy figyelmen kívül hagyd az intő jeleket, ezért egy olyan lelkileg megterhelő manipulációs technikát hoztunk, aminek valószínűleg már te is áldozatául estél. De nézzük, mi is pontosan a „breadcrumbing” és miért alkalmazzák olyan sokan!
A „breadcrumbing” megértése nagyon fontos lehet azok számára, akik szeretnék jobban megérteni napjaink párkapcsolati dinamikáját és elkerülnék a red flageket. A morzsázás kifejezést akkor használjuk, ha valaki éppen annyira érdeklődik a másik iránt, amivel még fenn tudja tartani a figyelmét anélkül, hogy valódi elköteleződést mutatna.
Az illető morzsákat, azaz a dicséreteket, parányi információkat, kedves szavakat “szór” az áldozat elé, aki ezeket azonnal “felcsipegeti” és ebből él. Az üzenetek azonban csalókák, hiszen olyan, mintha egy hosszú és közvetlen csevegésfolyam részét képezné a felbukkanás is.
Bár sokan nem gondolják komolyan a randizást, vannak még olyanok, akik hisznek a mindent elsöprő szerelemben, figyelemre és törődésre vágynak, ezért elhivatottak abban, hogy rátaláljanak az igazira. Bár a „breadcrumbing” nem jelent nyílt hazugságot, sem bántalmazást, mégis komoly károkat okozhat az önbizalom terén és érzelmileg is nagyon megterhelő lehet.
A „breadcrumbing” egy manipulációs taktika, amely csak az egyik félnek kedvez – élvezi a romantikus figyelmet, amit tőled kap, anélkül, hogy valóban be kellene fektetnie a kapcsolatba, ahogyan egy elkötelezett partner tenné
– magyarázta Dr. Cortney Warren pszichológus és párkapcsolati szakértő az Indy100-nak adott interjújában.
A szakértő szerint a legjobb, amit tehetsz, ha szembesíted a másikat azzal a ténnyel, hogy csak morzsákat szór neked. Például leírod neki, hogy feltűnt neked, amikor üzensz neki, csak egy emojival reagál.
Egy másik dolog, amit a pszichológus szerint bevethetsz, hogy nyíltan leírod neki: “Amennyiben komolyabbat szeretnél tőlem, akkor aktívabbnak kell lenned. Ha azonban nem szeretnél elköteleződni, azt is teljesen megérteni, viszont akkor én is úgy állok az ismerkedéshez.”
Ezekkel az egyszerű módszerekkel hamar elejét veheted a dolognak, ami így nem fogja romba dönteni az önbizalmad és mélypontra küldeni.
Az alábbi videóból 4 módszert mutat be, amivel megakadályozhatod, hogy áldozat legyél:
