Imposztor-szindróma: hogyan lépj ki a kételyeid árnyékából?

Van, hogy egy előléptetés vagy elismerés után nem az öröm, hanem a szorongás lesz úrrá rajtad? Úgy érzed, csak szerencséd volt, és előbb-utóbb mindenki rájön, hogy nem is vagy olyan tehetséges, mint hiszik? Ezzel az érzéssel nem vagy egyedül. Az imposztor-szindróma sokakat érint, még a legsikeresebbek között is – és nem csak a munkahelyen, hanem a magánéletben, sőt, már gyerekkorban is megjelenhet.

Az imposztor-szindróma megkeseríti a mindennapjainkat

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Mi is az az imposztor-szindróma?

Az imposztor-szindróma lényege, hogy az érintettek nem érzik magukat méltónak a sikereikhez. Hiába a diplomák, a pozitív visszajelzések, belül mégis ott bujkál a szörnyű gondolat: „Előbb-utóbb lebukom". Sokan ilyenkor inkább a szerencsének vagy külső körülményeknek tulajdonítják az eredményeiket, nem pedig saját tudásuknak vagy kitartásuknak.

Ez az érzés gyakran együtt jár önbizalomhiánnyal, perfekcionizmussal és szorongással. Nem meglepő, hogy a teljesítményorientált, versengő környezetek – például iskola vagy munkahely – könnyen táptalajt adnak a kételyeknek.

Az imposztor-szindróma leküzdése a munkahelyen

A munkahelyi imposztor-szindróma különösen alattomos: elhiteti veled, hogy nem vagy elég jó, miközben mások pont a te munkádat tartják értékesnek. Íme négy bevált módszer, amivel megtörheted ezt a negatív spirált:

1. Idézd fel az elért eredményeidet

Gyakori, hogy az imposztor-szindrómával küzdők elbagatellizálják vagy teljesen figyelmen kívül hagyják saját sikereiket. Szánj időt arra, hogy végiggondolod, miben vagy jó, milyen projekteket vittél sikerre, és milyen pozitív visszajelzéseket kaptál – akár ügyfelektől, akár kollégáktól. Írd is le ezeket! Ez segít tisztábban látni, mennyi mindent értél már el, és miért vagy alkalmas a feladataidra.

2. Ne tartsd magadban az érzéseidet

Az imposztor-szindróma gyakori a munkahelyeken, mégis sokan magukban tartják a kételyeiket. Pedig ha megosztod ezeket egy megbízható kollégával vagy vezetővel, az nemcsak megkönnyebbülést hozhat, hanem új nézőpontokat is adhat. A támogatás és bátorítás segít, hogy reálisabban lásd a saját értékeidet.