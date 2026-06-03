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Lerántotta a leplet a brutális valóságról a világ legalacsonyabb modellje: ilyen az élet 71 centiméteresen

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:30
törpenövésmodellnehézségmunka
A hétköznapok során folyamatos segítségre szorul. A törpenövésű modell ennek ellenére büszke a sikereire, és reméli, a története másoknak is inspirációt jelenthet.
Bors
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Megszólalt a világ legalacsonyabb modellje arról, milyen a szakmában dolgozni, és miféle kihívásokkal jár együtt a magassága. Wildine Aumoithe a floridai Miamiból mindössze 71 centiméter magas, miután a törpenövés egy ritka formájával, az úgynevezett SADDAN-szindrómával él együtt. Ez egyben azt is jelenti, hogy kerekesszékre, valamint a szülei segítségére van szüksége a mozgáshoz a mindennapok során. 

A nehézségeiről mesélt a világ legalacsonyabb modellje / Fotó: Alexander Dummer /  Unsplash (Illusztráció)

Így él a világ legalacsonyabb modellje

Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint a törpeséget korlátozott növekedésnek is nevezik, aminek több oka lehet. A törpenövés sokféleképpen érintheti az embereket attól függően, hogy milyen típusban szenvednek. Wildine esetében nagyban megnehezíti az életét: ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjon kelni az ágyból, manuális kerekesszéket kell használnia, és a mindennapi tevékenységek során többnyire támogatásra szorul. A 23 éves lány szerint az állapota annyira súlyos, hogy a szabadúszó grafikai munkája elvégzése során a földre kell ülnie, nem pedig székbe.

Elektromos kerekesszékben ülök, hogy önállóan mozoghassak a házban, és általában a földön helyezkedem el, amikor a laptopomat használom, mert ez a legkényelmesebb és legkönnyebben hozzáférhető hely számomra. Mivel rövidek a végtagjaim, segítségre van szükségem bizonyos tárgyak eléréséhez a házban: ilyenkor édesanyám segít

- mondta el a lány, aki azonban a kihívások dacára a modell- és tervezői munkája révén megtalálta a módját annak, hogy boldoguljon az életben. Wildine-t továbbá 2021-ben megválasztották a világ legalacsonyabb, még élő, mozgásképtelen nőjének.

Megtiszteltetés, hogy Guinness-rekorderként elismertek, mert ez a kitartást, a kemény munkát és a korlátok leküzdését jelképezi. Sokat jelent nekem a tudat, hogy az eredményeim világszerte inspirálják az embereket, különösen azokat a fogyatékkal élőket, akiket a körülményeik korlátoznak

- mondta el Wildine, hozzátéve, különösen büszke arra, hogy ő az első haiti-amerikai nő, aki a Guinness Rekordok Könyvébe került, és reméli, a története inspirálni fog másokat is, akik hozzá hasonlóan fizikai korlátozásokkal küzdenek.

Remélem, az emberek megértik, a magasság csak egy szám, nem pedig egy határ. Annak ellenére, hogy a törpeség egy ritka típusával születtem, elértem minden célomat, amit csak el akartam

- tette hozzá a nő, a Mirror beszámolója szerint.

 

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