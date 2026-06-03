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Megszakad a szív: Elhunyt szolgálatteljesítés közben Tamás, 1,5 éves gyermekét hagyta itt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:11
tragédiabaleset
Mindössze 34 éves volt. A fiatal rendőr éppen szolgálat közben hunyt el.

Szívszorító tragédiát közölt a Rendészeti Államtitkárság kedden, elhunyt a mindössze 34 éves Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok. A balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívántak.

Elhunyt a fiatal rendőr. F
Elhunyt a fiatal rendőr. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tragédia: meghalt a fiatal rendőr

Mély megrendüléssel és fájó szívvel értesültünk a ma délelőtti tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.

A mindössze 34 éves zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében. Elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára.

A Belügyminisztérium vezetése nevében ezúton is őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. Osztozunk a fájdalmukban.

A balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánunk.

Tamás emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük. Nyugodjon békében.

- írja a Rendészeti Államtitkárság.

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