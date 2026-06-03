Megszakad a szív: Elhunyt szolgálatteljesítés közben Tamás, 1,5 éves gyermekét hagyta itt

Mély megrendüléssel és fájó szívvel értesültünk a ma délelőtti tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.

A mindössze 34 éves zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében. Elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára.

A Belügyminisztérium vezetése nevében ezúton is őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. Osztozunk a fájdalmukban.

A balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánunk.

Tamás emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük. Nyugodjon békében.