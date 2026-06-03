Nick Pasqual elnyerte méltó büntetését. Az Így jártam anyátokkal sztárja 32 év letöltendő börtönbüntetést kapott volt barátnője megtámadásáért.
A San Fernando bíróság épületében kedden hangzott el Nick Pasqual végső ítélethirdetése. Az Így jártam anyátokkal és A 81-es számú archívum sztárját 32 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Bűnlajstroma végtelen, többek között nemi erőszak, gyilkossági kísérlet, betörés és családon belüli erőszak szerepelt a vádban. Súlyosbító körülmény, hogy a bíróság tudomására jutott, a gyilkossági kísérletet késsel követte el, pont mint tavaly decemberben Rob Reiner fia, Nick Reiner, aki különös kegyetlenséggel vetett véget szülei életének.
Nick Pasqual volt barátnőjét, Allie Shehorn sminkmestert koronatanúként hallgatta meg a bíróság, akit a színész több mint 20 késszúrással sebesített meg. Shehorn isteni szerencse folytán túlélte a brutális támadást, egy azonnali életmentő operáció árán, és napokig feküdt az intenzív osztályon élet-halál között lebegve. Nick Pasqual 2024-ben követte el a gyilkossági kísérletet volt barátnője ellen, a bíróság múlt hónapban találta bűnösnek, a kiszabott büntetés felolvasására tegnap került sor.
A hatósági jelentés szerint Nick Pasqual 2024 május 23-án, hajnali 4 óra 30 perc körül betört Shehorn otthonába, több mint 20 késszúrással megsebesítette a hollywoodi sminkmestert, majd elmenekült a helyszínről. Végül a texasi államhatáron tartóztatták fel, amikor megpróbált átjutni.
A kerületi ügyész, Nathan J. Hochman nyilatkozatában azt mondta, Allie Shehorn tanúskodása elengedhetetlen és kulcsfontosságú volt Nick Pasqual elítélésének folyamatában.
“Ez az ügy is annak a fájdalmas realitását bizonyítja, hogy a családon belüli erőszak akkor virágzik igazán, amikor az áldozatok félelemből hallgatnak. Életveszélyes fenyegetéssé alakulhatnak, és túl sok áldozat van, aki végül sosem láthatja a bántalmazóját az igazságszolgáltatás előtt állni. Így Allie Sheorn tanúvallomása mérhetetlen bátorságról árulkodik.”
Nick Pasqual és Allie Shehorn a most éppen a Menekülés New Yorkból film remake-jén dolgozó Zack Snyder Rebel Moon című filmjének forgatásán találkoztak, ahol Shehorn sminkmesterként dolgozott, míg Pasqual egy mellékszerepet játszott. Pasqual a legtöbbeknek az Így jártam anyátokkal sorozat 7. évadának 5. epizódjából lehet ismerős a Josh Radnor által alakított Ted Mosby egyik építészhallgató diákjának szerepében.
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