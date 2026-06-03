Nick Pasqual elnyerte méltó büntetését. Az Így jártam anyátokkal sztárja 32 év letöltendő börtönbüntetést kapott volt barátnője megtámadásáért.

Az Így jártam anyátokkal sztárja elnyerte méltó büntetését (Fotó: YouTube)

Az Így jártam anyátokkal sztárja brutális tetteiért felel

A San Fernando bíróság épületében kedden hangzott el Nick Pasqual végső ítélethirdetése. Az Így jártam anyátokkal és A 81-es számú archívum sztárját 32 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Bűnlajstroma végtelen, többek között nemi erőszak, gyilkossági kísérlet, betörés és családon belüli erőszak szerepelt a vádban. Súlyosbító körülmény, hogy a bíróság tudomására jutott, a gyilkossági kísérletet késsel követte el, pont mint tavaly decemberben Rob Reiner fia, Nick Reiner, aki különös kegyetlenséggel vetett véget szülei életének.

Nick Reiner is hasonló kegyetlenségekért kell feleljen a bíróságon (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Nick Pasqual volt barátnőjét, Allie Shehorn sminkmestert koronatanúként hallgatta meg a bíróság, akit a színész több mint 20 késszúrással sebesített meg. Shehorn isteni szerencse folytán túlélte a brutális támadást, egy azonnali életmentő operáció árán, és napokig feküdt az intenzív osztályon élet-halál között lebegve. Nick Pasqual 2024-ben követte el a gyilkossági kísérletet volt barátnője ellen, a bíróság múlt hónapban találta bűnösnek, a kiszabott büntetés felolvasására tegnap került sor.

A hatósági jelentés szerint Nick Pasqual 2024 május 23-án, hajnali 4 óra 30 perc körül betört Shehorn otthonába, több mint 20 késszúrással megsebesítette a hollywoodi sminkmestert, majd elmenekült a helyszínről. Végül a texasi államhatáron tartóztatták fel, amikor megpróbált átjutni.

A kerületi ügyész, Nathan J. Hochman nyilatkozatában azt mondta, Allie Shehorn tanúskodása elengedhetetlen és kulcsfontosságú volt Nick Pasqual elítélésének folyamatában.

“Ez az ügy is annak a fájdalmas realitását bizonyítja, hogy a családon belüli erőszak akkor virágzik igazán, amikor az áldozatok félelemből hallgatnak. Életveszélyes fenyegetéssé alakulhatnak, és túl sok áldozat van, aki végül sosem láthatja a bántalmazóját az igazságszolgáltatás előtt állni. Így Allie Sheorn tanúvallomása mérhetetlen bátorságról árulkodik.”