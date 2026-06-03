Mi lesz most a Viszkissel? Elveszítheti vállalkozását is a válással Ambrus Attila

Ambrus Attila néhány évvel ezelőtt álmodta meg saját kerámiakészítő vállalkozását. A Viszkis rablóként elhíresült férfi börtönévei után teljesen megváltozott, jó útra tért, éjt nappallá téve dolgozott üzletein, most azonban lehet, hogy egy hajszálon függ az egész.

Ambrus Attila gyermekei után gyerektartást is kell, hogy fizessen majd (Fotó: MW)

Ambrus Attila vállalkozása veszélyben van

Ambrus Attila börtönévei után megismerte feleségét, Rékát, akit egy ősmagyar vérszerződéses szertartás keretein belül feleségül is vett. Az Ambrusnál 20 évvel fiatalabb nő két gyermekkel ajándékozta meg az egykori bankrablót, közös otthont és idilli családi életet építettek fel.

A Viszkis szabadulása után új vállalkozásba kezdett, kerámiakészítő lett, majd egy saját whisky ízű csokoládét is piacra dobott. Habár akadtak nehézségek a vállalkozás beindítása során, végül mindkét üzlet sikeresnek bizonyult. Ambrus Attila rengeteget dolgozott, kerámiákat készített a műhelyében, még az ünnepek nagy részét is családja nélkül töltötte, hogy kiszolgálhassa vásárlóit. Hosszú évekig csak saját magára volt gondja, az elmúlt években azonban kétgyermekes apaként igencsak nagy súly nehezedett a vállára. Attila mindent megtesz azért, hogy a családját biztonságban tudja és hogy az anyagiakat illetően semmiben ne szenvedjenek hiányt.

Most azonban lehet, hogy mindennek vége?

Ambrus Attila a Viszkis múltja miatt nem vezetheti saját cégét (Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks)

Ambrus Attila felesége vezeti a vállalkozást

Hiába a jó ötletek, és a szorgos, alázatos munka, ha a vállalkozás Ambrus Attila párjának a nevén van. Köszönhető ez egyrészt Attila közügyektől való eltiltásának, valamint annak, hogy a folyamatosan vonják tőle a korábban megfújt összeget és annak egyéb költségeit. Így tehát Ambrus Réka tölti be ugyanis a cégvezetői posztot, így tehát papíron minden őt illet. Mivel a Viszkis rablóként Attilának már meggyűlt a baja a hatóságokkal, ügy döntöttek, gyermekei édesanyjával, hogy az lesz a legjobb, ha ő vezeti a családi vállalkozást, Attila pedig mint alkalmazott tevékenykedik benne.

Na, de mi a helyzet akkor, ha a házasságnak vége? Ambrus Attila felesége bármikor dönthet úgy, hogy eladja a céget, az egykori elítéltnek ebbe nem lehet beleszólása. Így azonban padlóra küldené egykori szerelmét. A havi kiadásai pedig tovább nőnek majd a válásuk után, hiszen gyerekei után gyerektartást is fizetnie kell vélhetően.