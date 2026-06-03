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Gyomorforgató: Katonaként szolgált, miközben megölte a barátnőjét Kaposváron

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:39
magyar honvédségkaposvárgyilkosság
Késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a somogyi vármegyeszékhelyen - a vád szerint.

A bűntett elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt.

Megölte barátnőjét a katona.
Megölte barátnőjét a katona. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Megölte barátnőjét a katona

Amikor a nő nagybátyja a veszekedést hallva elindult az épület felső szintjére, szembetalálkozott a vádlottal, aki ököllel úgy fejen ütötte, hogy a földre esett.
Hozzátették, a vádlott azért, hogy a nőt és rokonát megölje, két kést vett magához a lakóház konyhájából, ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette.

Az ügyben indult eljárás során az nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség 2025. november 24-én méltatlanság miatt megszüntette
- áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a letartóztatásban lévő férfi ellen több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete, valamint kábítószer-birtoklás és -fogyasztás miatt életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában.

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