4 készség, ami nekünk természetes volt, a mai fiataloknak viszont már fogalmuk nincs róla

Az Y generáció, vagyis az 1980 és 1996 között születettek ma nagyjából 30 és 46 év között járnak. Mi még emlékszünk a vezetékes telefon csörgésére, a papírból készült térképre és arra, hogy ha valamit meg akartunk jegyezni, kézzel írtuk le. Ugyanakkor fiatal felnőttként már az internet és az okostelefon használata is természetes lett.
Az Y generáció abban a különleges helyzetben van, hogy még analóg környezetben nőtt fel, de digitális felnőtté vált. Van néhány dolog, ami nekünk magától értetődő volt, amiken a mai fiatalok már csak csodálkoznak. Most mutatunk 4 készséget, ami a mai 30-as, 40-eseknek még könnyedén ment, de a mostani fiatalok már nehezen boldogulnak vele.
Régen, ha elindultunk valahova, előtte megnéztük a térképet, vagy legalább fejben átgondoltuk az útvonalat. Figyeltük az utcaneveket, a jellegzetes épületeket, és ha eltévedtünk, megkérdeztünk valakit. A papírtérkép olvasása nemcsak praktikus tudás volt, hanem térbeli gondolkodást igényelt. Ma a navigáció végigmondja, mikor merre forduljunk, szinte gondolkodni sem kell már. Ha lemerül egy fiatal telefonja, az bizony komoly stresszhelyzetet okozhat számukra, mert kevés tapasztalatuk van az önálló tájékozódásban.
Mi még hozzászoktunk ahhoz, hogy bizonyos dolgokat ki kell várni. A kedvenc sorozatunk hetente egyszer ment, a fényképeket elő kellett hívni és olykor a szerelmünk levelét is hetekig lestük a postaládában. Ez a várakozás nekünk nem okozott gondot, de a mai digitális világ az azonnaliságra épül. Ha valami nem érkezik meg rögtön, már nem várunk, hanem egyszerűen továbblépünk. A tanárok egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a gyerekek kibillennek, ha nem értik meg elsőre a feladatot, ha nincs azonnali sikerélményük, ilyenkor sokan lefagynak, vagy egyszerűen feladják. Ma a legtöbb kérdésre pár másodperc alatt érkezik a válasz, a videó egy érintésre indul, a keresés azonnali eredményt ad. Manapság tehát kevesebb olyan helyzet adódik, amikor ki kell várni valaminek az eredményét, így a fiataloknak lehetőségük sincs gyakorolni a türelmet.
A mai fiatalok figyelme rengeteg inger között oszlik meg. Egyetlen eszközön jönnek az üzenetek, értesítések, videók és alkalmazások váltják egymást, és ha valami nem elég pörgős, továbblépnek. Ha valami nem köti le őket azonnal, már keresik is a következő ingert. Ők ehhez szoktak hozzá, és nekik már nehezebb belemerülni egy-egy feladatba vagy akár egy beszélgetésbe. Az Y generáció tagjainál azonban ez még egészen másként alakult. Ha nézni akartunk egy műsort, végigültük a reklámokat is.
Ha gyerekkorunkban unatkoztunk, addig gondolkodtunk, amíg ki nem találtunk valamit, amivel elfoglalhatjuk magunkat. Nem volt a zsebünkben egy eszköz, ami pár másodperc alatt újabb és újabb ingert kínál. Az elmélyült figyelem ma is fejleszthető, csak időre és viszonylag zavartalan környezetre van szükség ahhoz, hogy valaki igazán bele tudjon merülni egy-egy tevékenységbe.
Szakemberek szerint a folyamatos képernyőhasználat nemcsak a gyerekek figyelmére és érzelmi állapotára hat, hanem a finommotoros készségeik fejlődésére is. A kijelző érintése egészen más mozdulat, mint ceruzát fogni, rajzolni vagy ollóval vágni. Pedig ezek a tevékenységek fejlesztik igazán a kézügyességet és a szem-kéz koordinációt. Ma már az alsó tagozatos gyerekek közül is sokan küzdenek azzal, hogy helyesen tartsák a ceruzát és szépen formálják a betűket. Az Y generáció gyerekkorában viszont a hajtogatás, színezés és a kézírás a mindennapok része volt és ezek a tevékenységek erősítették a kéz izmait. Bár elsőre nem tűnik nagy dolognak, ezek a készségek szorosan összefüggenek az önállósággal és a magabiztossággal a tanulásban és a hétköznapokban is.
Az Y első olyan generáció, aki sem a korábbi, sem a későbbi generációkhoz sem hasonlítható:
