4 készség, ami nekünk természetes volt, a mai fiataloknak viszont már fogalmuk nincs róla

Az Y generáció még analóg gyerekkort élt meg.

Több olyan készségük természetesen alakult ki, amely ma a fiataloknak kihívás.

Mutatjuk azt a négy területet, ahol látványos a különbség a generációk között.

Az Y generáció, vagyis az 1980 és 1996 között születettek ma nagyjából 30 és 46 év között járnak. Mi még emlékszünk a vezetékes telefon csörgésére, a papírból készült térképre és arra, hogy ha valamit meg akartunk jegyezni, kézzel írtuk le. Ugyanakkor fiatal felnőttként már az internet és az okostelefon használata is természetes lett.

Az Y generációnak még várni kellett a fényképek előhívására, ma már csak egy kattintás és láthatóvá válnak.

Y generáció: két világ határán

Az Y generáció abban a különleges helyzetben van, hogy még analóg környezetben nőtt fel, de digitális felnőtté vált. Van néhány dolog, ami nekünk magától értetődő volt, amiken a mai fiatalok már csak csodálkoznak. Most mutatunk 4 készséget, ami a mai 30-as, 40-eseknek még könnyedén ment, de a mostani fiatalok már nehezen boldogulnak vele.

1. Tájékozódás telefon nélkül

Régen, ha elindultunk valahova, előtte megnéztük a térképet, vagy legalább fejben átgondoltuk az útvonalat. Figyeltük az utcaneveket, a jellegzetes épületeket, és ha eltévedtünk, megkérdeztünk valakit. A papírtérkép olvasása nemcsak praktikus tudás volt, hanem térbeli gondolkodást igényelt. Ma a navigáció végigmondja, mikor merre forduljunk, szinte gondolkodni sem kell már. Ha lemerül egy fiatal telefonja, az bizony komoly stresszhelyzetet okozhat számukra, mert kevés tapasztalatuk van az önálló tájékozódásban.

2. Frusztrációtűrés

Mi még hozzászoktunk ahhoz, hogy bizonyos dolgokat ki kell várni. A kedvenc sorozatunk hetente egyszer ment, a fényképeket elő kellett hívni és olykor a szerelmünk levelét is hetekig lestük a postaládában. Ez a várakozás nekünk nem okozott gondot, de a mai digitális világ az azonnaliságra épül. Ha valami nem érkezik meg rögtön, már nem várunk, hanem egyszerűen továbblépünk. A tanárok egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a gyerekek kibillennek, ha nem értik meg elsőre a feladatot, ha nincs azonnali sikerélményük, ilyenkor sokan lefagynak, vagy egyszerűen feladják. Ma a legtöbb kérdésre pár másodperc alatt érkezik a válasz, a videó egy érintésre indul, a keresés azonnali eredményt ad. Manapság tehát kevesebb olyan helyzet adódik, amikor ki kell várni valaminek az eredményét, így a fiataloknak lehetőségük sincs gyakorolni a türelmet.