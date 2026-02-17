Szokások, melyeket csak a boomerek csinálnak: ez állhat a generációs különbségek mögött

Az idősebb korosztályt képviselő boomerek bizonyos szinten még a régi világban élnek, mindez meglátszódhat a szokásaikon és a szóhasználatukon is. A sokak szemében kedves dolog viszont nehézségeket és kínos pillanatokat is okozhat, amikor például a fiatalabb generációval szeretnének interakcióba lépni például egy munkahelyen, a piacon vagy bármilyen szervezett tevékenység során. Lássuk a leggyakoribb, kínos boomer szokásokat!
Sok boomer szeretne menő lenni a fiatalabbak szemében azért, hogy ne érezzenek akkora szakadékot, ehhez pedig képesek bevetni olyan nyelvezetet is, ami nem illik a korukhoz, sem az életmódjukhoz. Ám hiába vágynak arra, hogy közelebb kerüljenek, valójában sok esetben inkább csak kinevettetik magukat, semmint elérnék a céljukat. Sokkal jobb lenne, ha hitelesen beszélnének és viselkednének a saját szókincsükkel és kifejezéseikkel. A természetes magatartás előrébb visz, mint az erőltetett, megfelelési kényszerből használt szlengek.
Kik a boomerek valójában?
A baby boomer generáció kb. 1946 és 1964 között született, ők azok, akik ma a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas korosztályt képviselik.
Nincs is hangulatrombolóbb mondat, ami fiatalok társaságában elhagyhatja egy boomer száját. A nosztalgia szép dolog, de összehasonlítani a múltat a jelennel, és folyton azon merengeni, hogy ők a mai eszközök nélkül is jól boldogultak, szintén csak a különbségeket erősíti fel. A fiatalabb generációk ugyanis a saját szemüvegükön keresztül szemlélik a világot, ehhez érdemes csatlakozni és igazodni, ahelyett hogy a folytonos összehasonlítgatás módszerét erőltetné egy boomer.
Azok a 60 feletti személyek, akiknek sikerült adaptálniuk az internet- és azon belül is a közösségi média használatát, hajlamosak lehetnek arra, hogy mértéktelenül és a határok meghúzása nélkül legyenek jelen a különféle platformokon. Azzal azonban, hogy túlságosan sokat posztolnak és kommentelnek, gyakran tesznek ki képeket, vagy éppen mesterséges intelligencia által generált tartalmakat mutatnak meg, nem feltétlenül azt üzenik, hogy haladnak a korral. A közösségi média mintegy digitális naplóként való alkalmazása az ifjabb generációk számára akár ijesztő is lehet. Jobb az egyensúlyra törekedni!
Kellemetlen lehet az is, ha a boomerek állandóan kéretlen tanácsokkal látják el fiatalabb kollégájukat, beosztottjukat vagy éppen a gyerekeik, unokáik barátait. Az ilyenfajta segítségnyújtásnak abszolút lejárt az ideje, hiszen a mai generációk már rengeteg információhoz jutnak hozzá, és ha valamilyen problémájuk van, sokan megkeresik a választ a kérdéseikre, vagy szakember segítségét kérik. Az idősebb személyek bölcsessége, tanácsaik és mentorként való jelenlétük is hasznos lehet, ám célszerű megvárni, amíg ezt valaki kifejezetten kéri.
