Szokások, melyeket csak a boomerek csinálnak: ez állhat a generációs különbségek mögött

Az idősebb korosztályt képviselő boomerek bizonyos szinten még a régi világban élnek, mindez meglátszódhat a szokásaikon és a szóhasználatukon is. A sokak szemében kedves dolog viszont nehézségeket és kínos pillanatokat is okozhat, amikor például a fiatalabb generációval szeretnének interakcióba lépni például egy munkahelyen, a piacon vagy bármilyen szervezett tevékenység során. Lássuk a leggyakoribb, kínos boomer szokásokat!

A boomer szokásokat sok fiatal megmosolyogja, pedig jó szándék áll mögöttük.

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

A nem megfelelő nyelvezet sok furcsa helyzetet teremthet.

A régi időkre való visszautalás nem hozza közelebb a generációkat.

A közösségi média használata is okozhat kellemetlenségeket.

Nem mindegy, miként nyújtanak segítséget a boomerek.

Ezek a boomer szokások kellemetlenségek forrásai lehetnek

Szlengek használata

Sok boomer szeretne menő lenni a fiatalabbak szemében azért, hogy ne érezzenek akkora szakadékot, ehhez pedig képesek bevetni olyan nyelvezetet is, ami nem illik a korukhoz, sem az életmódjukhoz. Ám hiába vágynak arra, hogy közelebb kerüljenek, valójában sok esetben inkább csak kinevettetik magukat, semmint elérnék a céljukat. Sokkal jobb lenne, ha hitelesen beszélnének és viselkednének a saját szókincsükkel és kifejezéseikkel. A természetes magatartás előrébb visz, mint az erőltetett, megfelelési kényszerből használt szlengek.

Kik a boomerek valójában? A baby boomer generáció kb. 1946 és 1964 között született, ők azok, akik ma a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas korosztályt képviselik.

„Ó, azok a régi szép idők!”

Nincs is hangulatrombolóbb mondat, ami fiatalok társaságában elhagyhatja egy boomer száját. A nosztalgia szép dolog, de összehasonlítani a múltat a jelennel, és folyton azon merengeni, hogy ők a mai eszközök nélkül is jól boldogultak, szintén csak a különbségeket erősíti fel. A fiatalabb generációk ugyanis a saját szemüvegükön keresztül szemlélik a világot, ehhez érdemes csatlakozni és igazodni, ahelyett hogy a folytonos összehasonlítgatás módszerét erőltetné egy boomer.

Túl sok közösségi média

Azok a 60 feletti személyek, akiknek sikerült adaptálniuk az internet- és azon belül is a közösségi média használatát, hajlamosak lehetnek arra, hogy mértéktelenül és a határok meghúzása nélkül legyenek jelen a különféle platformokon. Azzal azonban, hogy túlságosan sokat posztolnak és kommentelnek, gyakran tesznek ki képeket, vagy éppen mesterséges intelligencia által generált tartalmakat mutatnak meg, nem feltétlenül azt üzenik, hogy haladnak a korral. A közösségi média mintegy digitális naplóként való alkalmazása az ifjabb generációk számára akár ijesztő is lehet. Jobb az egyensúlyra törekedni!