BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Toxikus kapcsolat vagy karmikus szerelem? Ezért hisszük gyakran sorsszerűnek a hibás viselkedésmintáinkat

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 11:15
Sokan maradnak benne hosszú évekig szenvedésteli, fájdalmas kapcsolatokban, mert azt gondolják, a lelki megpróbáltatásaiknak sorsszerű oka van, és ezek a tapasztalatok elkerülhetetlenek számukra. A toxikus kapcsolatok gyakran kapnak „karmikus”, „ikerláng” vagy „duáltárs” címkét, ezért az érintettek kitartanak akkor is, amikor a kapcsolat már régen több szenvedést okoz, mint örömöt. Vajon tényleg minden fájdalmas szerelem szükségszerű spirituális tanítás?
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A toxikus kapcsolatok egyik legnagyobb csapdája, hogy nemcsak érzelmileg, hanem mentálisan is fogva tartanak bennünket. Sok érintett úgy érzi, „dolga van” a másikkal, ezért az erőteljes fájdalmat fejlődésként, az állandó szenvedést pedig szükséges tanulási folyamatként értelmezi. Pedig óriási különbség van egy valóban sorsszerű kapcsolat és egy túlmisztifikált, romboló dinamika között.

A toxikus kapcsolatokat sokszor sorszerűnek véljük, mert a saját fejlődésünk reményével próbáljuk validálni a szenvedésünket. Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Milyen egy toxikus kapcsolat, és miért hisszük gyakran karmikusnak?

Egy toxikus kapcsolat ritkán indul rosszul, épp ellenkezőleg: intenzív, mindent elsöprő, különleges érzésekkel kezdődik, ami könnyen elhiteti velünk, hogy ennek a szerelemnek „földöntúli” oka és jelentősége van. Nagyon hamar megtapasztaljuk azonban a következőket:

Érzelmi hullámvasút

Egyik nap közel enged magához és a mennyekbe repít, másnap pedig eltávolodik, és érzelmileg nehezen elérhetővé válik. Ez az állandó szélsőségesség sokaknál a mindent felülmúló szerelem érzetét kelti, és a biztos meggyőződést, hogy ilyen erős érzelmek csak sorsszerűek lehetnek.

A szenvedés felmagasztalása

A toxikus kapcsolatokban a fájdalom idővel állandósul, és sajátos értelmet kap: „ez biztosan karmikus lecke”, „ezt végig kell csinálnunk”, „a nehéz út vezet a beteljesüléshez” – ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel a folyamatos szenvedést figyelmeztetés helyett igazoltnak tekintjük.

Önhibáztatás és önfeladás

Ha a kapcsolat a mérhetetlen erőfeszítések ellenére sem működik, az érintett szinte mindig önmagát okolja: azt gondolja, még biztosan nem elég tudatos, és tovább kell „fejlődnie” mentálisan a „jutalom”, vagyis a másik fél szeretetének elnyerése érdekében. Ez a hibás szemlélet tovább erősíti a kapcsolatban való bennmaradást.

Toxikus kapcsolat vagy valódi sorsszerű kötelék? – Ez a döntő különbség

Nem minden fájdalmas kapcsolat karmikus, és nem minden sorsszerű kapcsolat toxikus és romboló. Egy valóban sorsszerű, a lelki fejlődésünket elősegítő kapcsolat:

  • kihívásokat hoz, de nem aláz meg;
  • tanít – sokszor tükörtartás és fájdalmas felismerések útján –, de nem semmisít meg;
  • érezhető benne a fejlődés, nem ugyanaz a dinamika ismétlődik szüntelenül;
  • megmarad az önértékelésünk és az egészséges önbecsülésünk, nincs önelvesztés.

Ezekben a kapcsolatokban a nehézségek és fájdalmak ellenére is jelen van az egymás iránti tisztelet, az őszinte kommunikáció és a mélyen gyökerező érzelmi biztonság. Egy toxikus kapcsolat ezzel szemben:

  • állandó bizonytalanságban és mentális, érzelmi hullámvasútban tart;
  • érzelmileg, energetikailag kimerít;
  • elveszi az önbizalmunkat, pusztítja az önbecsülésünket;
  • elszigetel minket a saját világunktól;
  • hazugságra késztet önmagunk és a külvilág felé;
  • a szenvedést állandósítja, nem oldja fel.

A toxikus kapcsolatok nem a beteljesülés és szeretet felé vezetnek, hanem egy fájdalmas, pusztító körforgásban tartanak.

A toxikus kapcsolat és a valódi szerelem között az egyik legnagyobb különbség, hogy a tiszteleten és szereteten nyugvó kapcsolatban valódi fejlődés tapasztalható ördögi körforgás helyett. Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Miért olyan nehéz kilépni? Stockholm-szindróma és a spirituális önbecsapás

Sok toxikus kapcsolatban felismerhető a Stockholm-szindróma mintázata: az érintett érzelmileg kötődni kezd ahhoz, aki bántalmazza és „fogva tartja” őt, miközben felmentő magyarázatokat gyárt a viselkedésére: 

„Ő azért ilyen, mert sokat sérült.”

„Ez biztos karmikus feladat mindkettőnk számára.”

„Ha én változom és kitartok, minden megváltozik majd.”

A bántalmazó viselkedését az áldozat validálja, ami nem gyengeség, hanem egy túlélési mechanizmus, amelyet gyakran spirituális magyarázatokkal fedünk el. A következő lelki okok vonzzák be a toxikus kapcsolatokat:

  • Gyerekkori szeretethiány
    Aki gyerekként azt a mintát látta, hogy a szeretetért meg kell küzdeni, felnőttként is ezt az ismerős helyzetet érezheti otthonosnak, biztonságosnak.
  • Alacsony önértékelés
    Az önbizalomhiány és önértékelési zavarok, bizonyos gátlások és testi-lelki komplexusok elősegítik a toxikus kapcsolatok kialakulását. Legbelül nem hisszük el, hogy megérdemeljük az általunk vágyott társat, nem érezzük szerethetőnek magunkat.
  • Függőségekre való hajlam
    Akik újra és újra toxikus kapcsolatokban találják magukat, azokra általánosságban is jellemző a függőségekre (étel, ital, szexualitás, tudatmódosító szerek, dohányzás) való hajlam: belső üresség és érzelemszabályozási problémák, illetve genetikai okok is állhatnak ennek hátterében.

Hogyan lépjünk ki a toxikus kapcsolatokból?

Először is meg kell tudnunk különböztetni a tanítást a rombolástól, és ki kell jelölnünk a saját határainkat. Ismerjük fel, hogy nem kell értelmetlenül áldozati szerepkörbe helyeznünk önmagunkat, és a hosszadalmas szenvedés nem kötelezően a szellemi fejlődésünk része. Amikor megértjük, hogy a valódi szeretet nem fájhat ennyire, a nyugalom pedig nem az unalommal, hanem az érzelmi biztonsággal egyenlő, akkor már jó úton járunk a szabadulás felé.

A toxikus kapcsolatok sokszor nem karmikus küldetések, hanem komoly figyelmeztetések. Nagy eséllyel addig ismétlődnek az életünkben, amíg fel nem ismerjük valódi arcukat. Egy igazi, sorsszerű kötelék nem pusztít bennünket, hanem sok szempontból hozzáad az életünkhöz, lelki fejlődésünkhöz. Ha egy kapcsolat hosszú távon lelkileg megbénít, összeroppant és kimerít, akkor az nem spirituális szerelem és próbatétel, hanem egy jel, hogy ideje a szenvedés helyett végre önmagunkat választani!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
