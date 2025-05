A Beckham házaspár félti fiukat toxikus házassága miatt

Nem csillapodik a Beckham családi botrány. Minden héten újabb részlet, és újabb résztvevő szólal meg a viszállyal kapcsolatban. Ezúttal az derült ki, hogy Victoria és David Beckham is kétségbeesetten aggódnak fiukért toxikus házassága miatt.

A Beckham szülők féltik fiukat a feleségével való toxikus házassága miatt (Fotó: PA / Northfoto)

Victoria és David Beckham aggódik fiukért

Lassan egy hónap telt el azóta, hogy Brooklyn Beckham nem ment el édesapja, David Beckham 50. születésnapi bulijára. A család, a barátok és a rajongók is teljesen megbotránkoztak a meglepő lépés miatt. De amíg az idősebb Beckham házaspár próbálná rendbe hozni a dolgokat a családon belül, addig Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz egyre jobban szeretne eltávolodni tőlük. Victoria Beckham most már kétségbeesetten aggódik fiáért, mert egyre többen látják a környezetükben, hogy Brooklyn-ra rossz hatással van a felesége.

Brooklyn Beckham toxikus házasságban él

Brooklyn Beckham barátainál az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy a fiú közösségi oldalán alázta meg szüleit a családi botrány közepette. Brooklyn egy motorozós videót rakott ki feleségével, amihez azt írta, hogy:

Te vagy az egész világ számomra x Mindig szeretni foglak x Mindig téged választalak x Te vagy a legcsodálatosabb ember, akit ismerek xx te és én örökké baby.

Brooklyn Beckham barátai nem értik, hogy erre mi szükség volt, amikor tökéletesen tudja, hogy mekkora fájdalom ez most a szüleinek. Úgy nyilatkoztak erről a gyerekes megjegyzésről, hogy 'kiábrándító, de nem meglepő'. Úgy érzik továbbá, hogy hiába felnőtt férfi Brooklyn Beckham, mégis felesége bűvkörében éli mindennapjait. Nicola Peltz pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy elszigetelje férjét a családjától és a saját családjához édesgesse inkább. Ha pedig ehhez az szükséges, hogy konfliktusokat kreáljon, akkor azt is megteszi:

Úgy érzik, Nicola olyan konfliktust kreál, ami nincs is, vagy legalábbis felerősíti, hogy elszigetelje Brooklynt a családjától.

A Beckham családi botrányból már csak a legkisebb gyerek, Harper maradt ki (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Gyűlnek a Beckham családi botrány résztvevői

A kezdeti konfliktus ugyebár Romeo és Brooklyn között volt. A kisebb Beckham fiú ugyanis összejött azzal a lánnyal, akivel Brooklyn is járt még a felesége előtt. Ez annyira nem tetszett az idősebb Beckham fiúnak, hogy összeveszett emiatt a testvérével. A kettejük közti feszültséget próbálták elsimítani a szülők, de nem jártak sikerrel. Sőt Brooklyn Beckham rájuk is megorrolt. Ezután történt, hogy Brooklyn Beckham még csak el sem ment édesapja, David Beckham 50. születésnapi bulijára. Azóta pedig a viszály nem csillapodik, Nicola Peltz mindent megtesz annak érdekében, hogy távol tartsa férjét a családjától. Brooklyn Beckham Instagram-posztja pedig már csak olaj volt a tűzre, amit a legkisebb Beckham fiú, Cruz sem bírt már szó nélkül hagyni. Egy Instagram story-ban reagált a gyerekes megjegyzésre egy családi fotóval, amin megköszönte Davidnek és Victoriának, hogy bármi is történjen, ők mindig gondoskodnak a családról.