Opitz Barbi új fejezetet nyitott az életében – a spiritualitás útjára lépett

Az elmúlt hónapok csendje és visszahúzódása után az énekesnő új lendülettel tér vissza a nyilvánosság elé. A hangsúly most nem a konfliktusokon, hanem az összefogáson és a lelki megújuláson van. Opitz Barbi lezárta a múltat és szeretne bizonyítani magának és a környezetének is.

Opitz Barbi hosszú idő után újra kilépett a nyilvánosság elé (Fotó: Mediaworks archív)

Opitz Barbi hátat fordít a botrányoknak – magára talált az énekes

Opitz Barbi a tavalyi évben első sorban a magánélete és párkapcsolati problémái miatt került a címlapokra. A média több alkalommal beszámolt viharos párkapcsolatáról, nyilvános konfliktusokról és szakításokról, családi feszültségekről, valamint olyan közösségi médiában megosztott bejegyzésekről, amelyek aggodalmat keltettek a rajongókban. Az elmúlt időszakban teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, ami tovább fokozta a találgatásokat. Most azonban egészen más apropóból beszélgetett a Bors újságírójával. Az énekesnő egy Pintér Tenya által szervezett jótékonysági eseményen lépett fel, hogy segítsen pályatársán, miután Agárdi Szilvi háza leégett februárban. A kezdeményezés a Pintér Tibor Lovas Színház falai között valósult meg február végén. Az esten a Nemzeti Lovas Színház társulata és Barbi mellett olyan ismert előadók léptek színpadra, mint Tóth Gabi, Gergely Róbert, Veréb Tamás és Papp Máté Bence.

Az énekesnő hamarosan új dallal rukkol elő (Fotó: Török János)

„Nekem is meg kellett küzdenem a mútlban”

Barbi megrendülten, ugyanakkor megerősödve beszélt az esemény kapcsán:

Sajnos bárkivel előfordulhat, hogy valami, amit biztosnak hiszünk, az összeomolhat. Úgy gondolom, hogy Szilvi egy nagyon erős lány, csupa szív ember, ez a legnagyobb erény – megmarad jó embernek, megtartja a hitét, a reményt és kiáll az emberekért.

Saját nehézségeiről sem hallgatott, bár a körülötte kialakult drámák után visszafogottan nyilatkozott. Elmondása szerint párkapcsolati problémái miatt volt hangos a sajtó, de a magánéletében mindig akadtak támogató emberek.

Nekem is meg kellett küzdenem a múltban, de nem is akarom feszegetni. Elindultam egy önismereti úton az elmúlt hónapokban, és nagy erőt tud adni, ha ismerjük önmagunkat

– fogalmazott.

Az énekesnő szerint a spiritualitás, a meditáció, a jóga és a légzőgyakorlatok segítették át a legnehezebb időszakon. Sokat olvas, és igyekszik a lélek dolgaiban elmélyülni. Úgy véli, ahhoz, hogy másokon segíteni tudjunk, először önmagunkban kell rendet tenni. „Mi magunknak teremtjük meg a sorsunkat, tudjuk irányítani az energiákat, csak sokan nem tudják, milyen teremtőerővel rendelkeznek” – tette hozzá.