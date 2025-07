Kiszámoltuk: sokkoló, mennyi lenne az anyák bére, ha minden feladatukért fizetés járna

Nem fizetnek érte, de mindennapi munkát jelent az édesanyák számára a mosás, főzés, takarítás, bevásárlás, a gyerekek fuvarozása, a pszichés támogatás nyújtása, az esti mese olvasás és az állandó rendelkezésre állás. Ezek azok a dolgok, amelyeket a legtöbb anya „csak úgy” csinál. Nem kér érte fizetést, de ha nem csinálná, az egész család élete összeomlana. Ez az, amit szaknyelven láthatatlan munkának neveznek, és amely kapcsán most kiszámoltuk, mennyi lehetne az anyák bérezése, ha járna fizetés az otthoni feladataikért.

Az anyák bére többet ér, mint gondolnád. Kiszámoltuk, mennyi az annyi

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

A anyák bére a befektetett munka idejét tekintve

Egy felmérés szerint a nők akár havi 200 órát is eltöltenek a ház és a család körül végzett feladatokkal – ez egy teljes munkaidős állás duplája is lehet, főleg, ha közben dolgoznak is. Vajon mi lenne, ha ezt a rengeteg munkát valaki mással kéne elvégeztetni – és ki is kéne fizetni?

A legfrissebb becslések alapján egy anya által elvégzett munka éves értéke akár 6–8 millió forint is lehet – attól függően, hány gyerekről gondoskodik, és hogy emellett van-e fizetett munkája.

Ha külön szakembereket hívnánk minden feladatra – takarítót, szakácsot, gyerekfelügyelőt, logisztikai koordinátort alkalmaznánk –, az gyakorlatban azt jelentené, hogy a „láthatatlan” anyai feladatok ellátása havonta több mint 1 millió forintba kerülne. Tehát ha az édesanyák fizetést kapnának, könnyen ott találhatnák magunkat egy vállalati bértábla felső szegmensében, ahol a hasonló – havi nettó 1,1-1,2 millió forintos – összegeket a főosztályvezetők viszik haza.

A láthatatlan érték – amit pénzben nem lehet mérni

Van valami, amit semmilyen fizetés sem tudna visszaadni, hiszen az édesanyák munkája nemcsak fizikai vagy logisztikai feladatok halmaza. Ők a család szíve, melege, ritmusa. Ez az, amitől a gyerekek úgy érzik, biztonságban vannak. Amitől egy lakásból otthon lesz. Az anya az, aki emlékszik, ki mit szeret reggelizni, hol van a zoknik párja, ki miért szorong az iskolában, vagy hogy este kit melyik mesével lehet legjobban álomba ringatni. Ezek apróságnak tűnnek, de valójában ezek a dolgok tartanak egyben egy családot.