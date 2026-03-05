Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Albinizmus: amikor a szépség az egészség rovására megy

Albinizmus: amikor a szépség az egészség rovására megy

albinizmus
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 10:45
melaninbetegségpigmenthiányfényérzékenység
Az albinizmus egy veleszületett genetikai állapot, amely a pigmenttermelés zavarával jár. Az albinizmus nem fertőző betegség, hanem öröklődő genetikai eltérés, amely elsősorban a bőr, a haj és a szem színét, valamint a látást érinti.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • Az albinizmus genetikai eredetű állapot.
  • A melanin nevű pigment termelése csökkent vagy hiányzik.
  • A bőr, a haj és a szem pigmentációja érintett.
  • Gyakoriak a látásproblémák.
  • Fokozott fényérzékenység jellemző.
  • Magasabb a bőrrák kialakulásának kockázata.

Az albinizmus hátterében a melanin nevű festékanyag csökkent vagy hiányzó termelődése áll. A melanin felelős a bőr és a haj színéért, valamint a szem megfelelő fejlődéséért és fényvédelméért. Az albinizmus különböző típusai léteznek attól függően, hogy melyik gén érintett és milyen mértékű a pigmenthiány. A leggyakoribb forma az okulokután albinizmus, amely a bőrt, a hajat és a szemet egyaránt érinti, míg létezik olyan típus is, amely főként a látást befolyásolja.

Albinizmussal élő fiatal nő egy tükör előtt
Az albinizmus leggyakoribb formája a haj, bőr, valamint a szem színét befolyásolja a melanin nevű pigment hiánya miatt.
Fotó: AnnaStills /  Shutterstock 

Milyen tünetekkel jár az albinizmus?

Az albinizmus jele a világos bőr- és hajszín, amely eltérhet a család többi tagjáétól. A szem színe is világosabb lehet, és gyakori a fényérzékenység. A látásromlás szinte minden esetben jelen van, mivel a retina fejlődése melanin hiányában nem teljes.

Előfordulhat kancsalság, nystagmus, vagyis akaratlan szemmozgás, valamint csökkent látásélesség. A térlátás is gyengébb lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy az albinizmus nem befolyásolja az intelligenciát vagy az általános fejlődést, azonban a látásproblémák miatt korai szemészeti gondozás szükséges.

A bőrvédelem és a rendszeres kontroll szerepe

Aébinizmus esetén a melanin hiánya miatt a bőr sokkal érzékenyebb az UV-sugárzásra. Gyorsabban kialakulhat napégés és hosszú távú napkárosodás, illetve a bőrdaganatok kialakulásának kockázata is magasabb, ezért kiemelten fontos magas faktorszámú fényvédő rendszeres használata, a megfelelő ruházat és a napsütéses órák kerülése.

Pszichoszociális kihívások és támogatás

Az albinizmus nemcsak testi, hanem pszichoszociális kihívásokat is jelenthet. A feltűnően világos megjelenés miatt az érintettek gyerekkorban gyakran találkozhatnak kíváncsiskodással, előítéletekkel vagy akár kirekesztéssel is. Ez hosszú távon önértékelési problémákhoz vezethet, különösen ha a környezetet nem tájékoztatják megfelelően az albinizmus természetéről. A család, az iskola és a közösség támogató hozzáállása kulcsfontosságú. A korai edukáció segít abban, hogy az albinizmus ne stigmaként, hanem egy genetikai sajátosságként jelenjen meg, amely megfelelő alkalmazkodással nem akadálya a teljes életnek.

Életminőség és hosszú távú kilátások

Megfelelő szemészeti korrekcióval, rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzéssel és tudatos fényvédelemmel az albinizmus mellett is jó életminőség érhető el. A modern optikai segédeszközök, speciális lencsék és nagyítók jelentősen javíthatják a tanulási és munkavégzési lehetőségeket. A rendszeres kontroll lehetővé teszi a korai beavatkozást, ha bőrelváltozás vagy látásromlás jelentkezik. Az albinizmus nem rövidíti meg az élettartamot, és megfelelő gondozás mellett az érintettek ugyanúgy aktív, produktív életet élhetnek, mint bárki más.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu