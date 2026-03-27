Nagyszülő eltiltása az unokájától, akivel a kanapén ülnek mosolyogva.

Tényleg szükség van ilyen szigorra a nagyszülővel szemben? A szakértő szerint ez áll a döntés mögött

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 17:45
Nehéz helyzetekben olykor nagyon fájdalmas döntések születnek. Ezek a leggyakoribb okok, amiért egyes szülők a nagyszülő eltiltása mellett döntenek. Vajon jogos lépés, hogy ezzel megvédjük a gyerekeket a lehetséges negatív hatásoktól, vagy épp ezzel tesszük a lehető legrosszabbat?
Boncza Léda
Az idősebb generáció a gyerekek életének egyik legértékesebb része. A rengeteg szeretet és gondoskodás mellett, amit tőlük kapnak, sokat tanulhatnak is egy másik generációtól. Ennek ellenére, vannak olyan összetett és bonyolult helyzetek, amikor a szülők úgy döntenek, meghúzzák a határokat, és korlátozzák vagy akár teljesen meg is szakítják ezt a kapcsolatot. Indokaik sokrétűek lehetnek. Mutatjuk a leggyakoribb okokat, amelyek egy nagyszülő eltiltása mögött állhatnak.

Anya és lánya veszekszik a kanapén a nagyszülő eltiltása miatt.
A nagyszülő eltiltása az unokáktól: tényleg szükség van erre a szigorra a szülők részéről?
  • A gyerekkori tapasztalatok befolyásolják a szülők határhúzását.
  • A szülői döntések tiszteletben tartása fontos szempont.
  • A konfliktusok szinte mindig hosszú távú, összetett kapcsolati dinamikákra vezethetők vissza.
  • A cél nem a nagyszülő büntetése, hanem a gyermek védelme.

A családi kapcsolatok – főleg az igazán szorosak – érzelmi biztonságot nyújtanak a gyerekeknek, de sok feszültséget is kelthetnek. A nagyszülő-unoka kapcsolat ebből a szempontból egy még érzékenyebb viszony, hiszen több generáció tapasztalatai, értékítéletei és traumái találkoznak benne. Ha egy szülő úgy érzi, a kapcsolat nem szolgálja a kicsi érdekeit, vagy több negatív hatást kelt, mint amennyi értéket ad, nehéz és tudatos döntést hozhat, hogy megvédje gyermekét.

A nagyszülő eltiltása az unokáktól: a szülők sara vagy a gyerekek jogos védelme?

1. Biztonsági intézkedés

A legtöbb esetben egy nagyszülő eltiltása mögött a féltés áll. A biztonságos légkört és kapcsolódást nem csupán fizikai értelemben kell mérlegelniük: egy nagyszülő viselkedése negatívan befolyásolhatja az unokát, ha az kiszámíthatatlan, félelmet kelt benne vagy érzelmileg megterheli őt – kiváltképp fiatal, fejlődő korban. Ez lehet akár a nagymamára vagy nagypapára jellemző felelőtlen döntéshozatali készség, erős kritikák megfogalmazása, manipulációra való hajlam vagy bármilyen határátlépés.

Általában hosszas mérlegelések előzik meg a nagyszülő eltiltását. Ilyen esetekben a szülők döntése nem azt a célt szolgálja, hogy konfliktust generáljanak a családban, csupán – természetes módon – a gyermek biztonságos fejlődését tartják prioritásnak.

2. Transzgenerációs traumák befolyása

A pszichológia jó ideje foglalkozik azzal, hogyan öröklődnek tovább a generációk között a különböző viselkedési minták és érzelmi sérülések. Sok szülő, aki úgy dönt, korlátozza egy nagyszülő láthatósági jogát, saját gyermekkori tapasztalatait értelmezi újra, amikor ő maga is szülővé válik. Ebben az időszakban sok dologra másképp tekint, mint korábban.

„Ilyenkor egy felnőtt visszagondol saját gyermekkori fájdalmas élményeire – olyan élményekre, amelyek tartós traumához és személyes kapcsolati nehézségekhez vezethettek" – magyarázza Erika Jordan, párkapcsolati tanácsadó a Your Tango cikkében.

Ami régen talán természetesnek tűnt, azt édesanyává vagy édesapává válva már sértőnek, mérgezőnek, károsnak láthatja. Ez a felismerés sok szülőt arra késztet, hogy eltiltsa a nagyszülőket az unokáktól, mert szeretné megszakítani azokat a mintákat, amelyek az ő életükben nehézségeket szültek. Egyszóval szeretné elkerülni, hogy a gyermekük is részese legyen a transzgenerációs traumáknak.

Nagyszülő eltiltása miatt veszekedő anya és lánya.
A transzgenerációs traumákra válaszként adott védelmi ösztön hatása képes olyan erőteljes lenni, hogy a szülők a teljes eltiltás mellett döntsenek.
3. Bizalmi problémák

A nagyszülő-szülő kapcsolatok talán legrizikósabb területe a szülők által kijelölt szabályok és határok tisztelete. Ha egy nagyszülő rendszeresen felülírja a szülői döntéseket, titkos szövetséget köt az unokájával (például édességet, pénzt ad az unokának annak ellenére is, hogy az anya azt kérte, ne tegye), megkérdőjelezi a szülői szerepköröket, azzal aláássa a szülő belé fektetett bizalmát.

Dr. Gloria Brame, terapeuta szerint a nagyszülők irányába tanúsított bizalmatlanságnak rengeteg oka lehet:

„A gyermekekre vonatkozó szabályok megszegésétől, egészen a szélsőségesebb helyzetekig (például családon belüli erőszak vagy nárcizmus) terjed. Néhány szülő nem akarja, hogy a szülei úgy bánjanak a gyermekeikkel, ahogy velük bántak gyerekkorukban" – mondja a szakember.

Az is előfordulhat, hogy a tiltás mögött nem vagy nemcsak a nagyszülő viselkedése áll, hanem a szülő félelmei és feldolgozatlan sérelmei, konfliktusai. A múltból hozott traumák, a kontrollvesztéstől való rettegés és korábbi családi konfliktusok is befolyásolhatják a szülők nagyszülő és unoka kapcsolatára adott reakcióit. Ha ez a konkrét eltiltásig vezet, az jellemzően nem egyetlen rossz élmény miatt történik, hanem egy összetett kapcsolati dinamikára vezethető vissza a szülő és a nagyszülő között.

Az alábbi videó segíthet megérteni a transzgenerációs traumák működését:

