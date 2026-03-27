Tényleg szükség van ilyen szigorra a nagyszülővel szemben? A szakértő szerint ez áll a döntés mögött

Az idősebb generáció a gyerekek életének egyik legértékesebb része. A rengeteg szeretet és gondoskodás mellett, amit tőlük kapnak, sokat tanulhatnak is egy másik generációtól. Ennek ellenére, vannak olyan összetett és bonyolult helyzetek, amikor a szülők úgy döntenek, meghúzzák a határokat, és korlátozzák vagy akár teljesen meg is szakítják ezt a kapcsolatot. Indokaik sokrétűek lehetnek. Mutatjuk a leggyakoribb okokat, amelyek egy nagyszülő eltiltása mögött állhatnak.

A nagyszülő eltiltása az unokáktól: tényleg szükség van erre a szigorra a szülők részéről?

A gyerekkori tapasztalatok befolyásolják a szülők határhúzását.

A szülői döntések tiszteletben tartása fontos szempont.

A konfliktusok szinte mindig hosszú távú, összetett kapcsolati dinamikákra vezethetők vissza.

A cél nem a nagyszülő büntetése, hanem a gyermek védelme.

A családi kapcsolatok – főleg az igazán szorosak – érzelmi biztonságot nyújtanak a gyerekeknek, de sok feszültséget is kelthetnek. A nagyszülő-unoka kapcsolat ebből a szempontból egy még érzékenyebb viszony, hiszen több generáció tapasztalatai, értékítéletei és traumái találkoznak benne. Ha egy szülő úgy érzi, a kapcsolat nem szolgálja a kicsi érdekeit, vagy több negatív hatást kelt, mint amennyi értéket ad, nehéz és tudatos döntést hozhat, hogy megvédje gyermekét.

A nagyszülő eltiltása az unokáktól: a szülők sara vagy a gyerekek jogos védelme?

1. Biztonsági intézkedés

A legtöbb esetben egy nagyszülő eltiltása mögött a féltés áll. A biztonságos légkört és kapcsolódást nem csupán fizikai értelemben kell mérlegelniük: egy nagyszülő viselkedése negatívan befolyásolhatja az unokát, ha az kiszámíthatatlan, félelmet kelt benne vagy érzelmileg megterheli őt – kiváltképp fiatal, fejlődő korban. Ez lehet akár a nagymamára vagy nagypapára jellemző felelőtlen döntéshozatali készség, erős kritikák megfogalmazása, manipulációra való hajlam vagy bármilyen határátlépés.

Általában hosszas mérlegelések előzik meg a nagyszülő eltiltását. Ilyen esetekben a szülők döntése nem azt a célt szolgálja, hogy konfliktust generáljanak a családban, csupán – természetes módon – a gyermek biztonságos fejlődését tartják prioritásnak.