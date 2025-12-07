Elengedni a gyereket pár napra – színtiszta aggodalom?

Néha azt érzem, hogy minden szülői döntésem egy újabb apró lázadás a saját idegrendszerem ellen. Például most, amikor elvileg nagyon kéne örülnöm annak, hogy anyám és apám felajánlották: vigyáznak a lányomra két ünnep között, mesebeli mátrai házikójukban, amíg én ledolgozom azt a néhány napot, amit nem tudok már tovább tologatni.

A nagyiék háza tényleg varázslatos hely — legalábbis messziről nézve mindenképp: kandalló, nyikorgó lépcső, fenyőillat, és ilyenkor hó is szokott lenni, ami a mi városi tapasztalataink szerint már majdnem a csoda kategóriája.

A kislányom négyéves. Természetesen ő egyáltalán nem aggódik, sőt, már most csillogó szemmel pakolja a játékokat a hátizsákjába, megrögzötten csomagol, hol hozzátesz, hol elvesz a tizenkét plüssből, amit vinni akar, és további fél világot belezsúfolna a bőröndjébe, ha hagynám.

Ő az a fajta gyerek, aki minden új élményre igent mond, miközben én még mindig azon gondolkodom, hogy a testhőmérsékletét elég gyakran ellenőriztem-e reggel. Nem tudja, hogy valójában ez lesz az első alkalom, hogy négy éjszakát máshol alszik. Nem érzi még, hogy ott minden más lesz, hiszen a nagyiékkal is ritkábban találkozott eddig, mert messze laknak. És nem tudja, hogy anyjának már napok óta görcsöl a gyomra ettől a csodás ünnepi vakációtól.

Azt viszont már biztosra vette, hogy hó is lesz. „Anya, képzeld, lehet, hogy hóembert is építünk! Te is láttad, hogy szokott lenni a Mátrában!” És látom, milyen büszke magára attól, hogy ő most majd megmutathatja, milyen nagy és önálló már. Én meg bólintok, mosolygok, és próbálom eljátszani, hogy ugyanolyan stabil vagyok, mint az a hatalmas fenyőfa nagyiék kertjében, amit száz éve gyökerezett a hegyoldalba.

A barátnőim szerint „ezerszer jobb lesz így”

A kolléganőm mosolyogva mondta múltkor:

„Ne viccelj már, dobd le a gyereket a szüleidnél és irány a munka, meg végre egy kis nyugi! Négy nap semmiség, tanuld meg elengedni!”

Ő azok közé tartozik, akik úgy beszélnek a gyerek elengedéséről, mintha az csak egy logisztikai kihívás lenne, mint a mosógép bekötése vagy egy áruházban a parkolás csúcsidőben.