Mérgező családtagok: 5 tanács, hogyan kezeld őket a pszichológus szerint

A mérgező családtagok miatt nem kell, hogy gyomorgörccsel várd az ünnepeket. Ebben a cikkben megosztjuk veled, hogy a pszichológus mit tanácsol, hogyan kezeld ezt a stresszes időszakot.
Tudod, hogy ott lesznek. Tudod, hogy beszélgetnetek kell majd. Legalább egy keveset. Készítsd fel magad ezekre a helyzetekre mentálisan. Tudatosítsd magadban, hogy lesznek kellemetlen szituk, hogy személyeskedő kérdéseket fogsz kapni, ne érjen váratlanul a dolog. A legutóbbi találkozás óta, valószínűleg nem cserélt senki személyiséget, nem lettek problémás rokonok kevésbé fárasztóak.
Elhisszük, hogy néha kibírhatatlanok, de a problémás rokonaidnak is biztosan vannak értékeik. Ne csak a negatív tulajdonságaikra koncentrálj, az egész képet nézd. Lehet, hogy megkérdezi valamelyik, ami neked a legjobban fáj, vagy a legkellemetlenebb. Például, hogy miért vagy még mindig szingli, vagy miért nincs még gyereketek a pároddal? Ha ezt elegánsan lekezeled, elütöd egy viccel és inkább örülsz annak, hogy vannak rokonaid, és nem egyedül karácsonyozol magányosan, akkor mindjárt máshogy állsz a dologhoz.
Ha valamiről mást gondoltok, teljesen rendben van. Engedd el, hogy megpróbálsz valakit meggyőzni egy adott dologról, amiben homlokegyenest mást gondoltok. Nem vagyunk egyformák és ez így van jól. Ha feszít a helyzet, inkább határolódj el érzelmileg a kérdéstől. Ha kell, fizikailag is vond ki magad a helyzetből.
Ne félj meghúzni a határaidat. Ha olyan kérdést kapsz, amire nem akarsz válaszolni, mondd meg nyugodtan, hogy köszönöd az érdeklődést, értékeled is, de ezt nem vele szeretnéd megvitatni. Ha nem húzol határokat, mások fogják kijelölni őket számodra. Benned belső feszültséget fog kelteni, ők pedig nem érzékelik, hogy ez nálad mélyre ment. Ha nem érzik maguktól a határaidat, akkor tanítsd meg nekik, hol húzódnak. Ez a te feladatod, nem nekik kell kitalálni.
Biztosan ismered a mondást: „a részeg ember mindig igazat mond”. Ezt nem tudjuk biztosan, de az igaz, hogy az alkoholtól megeredhet a nyelve az embernek. Ha nem akarsz másnap sűrű elnézéseket kérve telefonálgatni, és még megjelennél családi eseményeken, akkor a problémás rokonok miatt ne kezdj el vedelni, mondván „kibírhatatlanok”.
Ne hagyd, hogy a problémás rokonok elrontsák a kedved. Ezek a technikák segíthetnek abban, hogy megtartsd a nyugalmad és élvezd az ünnepi összejöveteleket.
