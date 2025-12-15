A mérgező családtagok miatt nem kell, hogy gyomorgörccsel várd az ünnepeket. Ebben a cikkben megosztjuk veled, hogy a pszichológus mit tanácsol, hogyan kezeld ezt a stresszes időszakot.

Mérgező családtagok: 5 tanács, hogyan kezeld őket a pszichológus szerint / Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Készülj fel mentálisan és próbálj az illető pozitív tulajdonságaira koncentrálni.

Tudd, hogy nem változtathatsz meg senkit, ne is próbáld.

Alkoholt csak mértékkel fogyassz.

Tippek, hogy ne csak túléld, hanem élvezd is a karácsonyt a mérgező családtagok ellenére is

Készülj fel mentálisan

Tudod, hogy ott lesznek. Tudod, hogy beszélgetnetek kell majd. Legalább egy keveset. Készítsd fel magad ezekre a helyzetekre mentálisan. Tudatosítsd magadban, hogy lesznek kellemetlen szituk, hogy személyeskedő kérdéseket fogsz kapni, ne érjen váratlanul a dolog. A legutóbbi találkozás óta, valószínűleg nem cserélt senki személyiséget, nem lettek problémás rokonok kevésbé fárasztóak.

Koncentrálj a pozitívumokra

Elhisszük, hogy néha kibírhatatlanok, de a problémás rokonaidnak is biztosan vannak értékeik. Ne csak a negatív tulajdonságaikra koncentrálj, az egész képet nézd. Lehet, hogy megkérdezi valamelyik, ami neked a legjobban fáj, vagy a legkellemetlenebb. Például, hogy miért vagy még mindig szingli, vagy miért nincs még gyereketek a pároddal? Ha ezt elegánsan lekezeled, elütöd egy viccel és inkább örülsz annak, hogy vannak rokonaid, és nem egyedül karácsonyozol magányosan, akkor mindjárt máshogy állsz a dologhoz.

Tudd, hogy nem változtathatsz meg senkit

Ha valamiről mást gondoltok, teljesen rendben van. Engedd el, hogy megpróbálsz valakit meggyőzni egy adott dologról, amiben homlokegyenest mást gondoltok. Nem vagyunk egyformák és ez így van jól. Ha feszít a helyzet, inkább határolódj el érzelmileg a kérdéstől. Ha kell, fizikailag is vond ki magad a helyzetből.

Nem kell, hogy rémálom legyen az ünnep – Pszichológus árulja el, hogyan kezeld a problémás rokonokat / Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Húzd meg a határaidat

Ne félj meghúzni a határaidat. Ha olyan kérdést kapsz, amire nem akarsz válaszolni, mondd meg nyugodtan, hogy köszönöd az érdeklődést, értékeled is, de ezt nem vele szeretnéd megvitatni. Ha nem húzol határokat, mások fogják kijelölni őket számodra. Benned belső feszültséget fog kelteni, ők pedig nem érzékelik, hogy ez nálad mélyre ment. Ha nem érzik maguktól a határaidat, akkor tanítsd meg nekik, hol húzódnak. Ez a te feladatod, nem nekik kell kitalálni.