Kínzó fájdalmakkal élt együtt egy nő hatalmas mellei miatt, majd egy beavatkozás megváltoztatta életét

Egy nő azt állítja, hogy többször megtagadták az állami ellátásban (National Health Service) a mellkisebbítő műtétet számára, mielőtt az ötödik alkalommal megkaphatta az életét megváltoztató beavatkozást.

Teljesen megváltozott a nő élete a mellkisebbítő műtét után (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Végre búcsút inthetett hatalmas melleinek és fájdalomnak

Destiny Boateng mellei hihetetlenül megnőttek, és elérték a 40 literes méretet. Míg sokan erről csak álmodozni mernek, addig Destiny számára ez egy valóra vált rémálom volt.

Bevallotta, hogy a mellei mérete miatt a férfiak nem kívánt figyelmének volt kitéve, ami miatt folytonos rettegésben élt. Azonban az egészsége is megsínylette, mivel mindig fájt a háta, és a mérete miatt még az alvás is kényelmetlenné vált.

Végül Destinynek elege lett a nagy mellek fizikai és mentális fájdalmából, és 2019 és 2025 között összesen négy alkalommal fordult háziorvosához mellkisebbítő műtétért. Viszont ahelyett, hogy elfogadták volna, a BMI-je miatt elutasították. Egyik látogatás során az akkor 107 kilogrammos nőnek az orvosa antidepresszánsokat ajánlott fel, de nem volt hajlandó bevenni őket. Végül 13 kilót kellett leadnia ahhoz, hogy végre zöld utat kapjon a műtéthez, amelyet a múlt hónapban elvégeztek.

Mindig is nagyobb melleim voltak, és csak nőttek és nőttek. Különösen a középiskola kezdetén nehezen találtam melltartót. Amikor 18-19 éves lettem, nem voltam magabiztos... Aránytalannak éreztem magam, és fájdalmat kezdett okozni

- mondta a londoni nő.

Destiny elmagyarázta, hogy mellei súlya miatt ferde lett a testtartása. A hátfájás, amit elszenvedett, néha egész nap eltartott, és paracetamolt kellett szednie a fájdalom enyhítésére. Miután 2019-ben először elutasították túlsúly miatt, a 165 cm magas Destiny elkezdte fitneszútját. Elkezdett edzőterembe járni, hogy segítsen lefogyni, de amikor visszament a háziorvoshoz, továbbra is elutasították.

Végül, miután további két alkalommal elutasították a súlya miatt, sikerült 93 kg-ra fogynia. A csökkentő műtétnek köszönhetően pedig további 4 kg-tól tudott megszabadulni, és teljesen megváltozott az élete.

Sokkal magabiztosabb vagyok és sokkal boldogabb. Régebben XL-es méretet hordtam, de most már M-es méretet is viselhetek, ez őrület. Úgy érzem, megváltozott az életem, sokkal boldogabbnak érzem magam

- magyarázta.