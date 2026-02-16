Teljesen ledöbbent az édesanya, amikor mellei a kisebbítő műtét után hetekkel visszanőttek

Egy nő megdöbbent, amikor felfedezte, hogy mellei fokozatosan visszanyerték eredeti méretüket, mindössze néhány héttel azután, hogy mellkisebbítő és emelő műtéten esett át. Nemrég úgy döntött ismét kés alá fekszik, annak reményében, hogy a beavatkozás sikeres lesz.

Váratlanul visszanőttek a nő mellei a mellkisebbítő műtét után. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Bár elsőre sikeres volt a mellkisebbítő műtét, heteken belül minden megváltozott

Hally Galletta kissé megijedt, amikor észrevette a mellkasán bekövetkezett változásokat. A perthi származású skót nő egy műtéten esett át, hogy végre jól érezze magát saját bőrében. Azonban mivel nem felel meg az állam által megszabott kritériumoknak, most a második beavatkozásért is fizetnie kellett, kevesebb mint egy évvel az első műtétje után.

Szó szerint másfél hónappal azután, hogy elkészült, lenéztem, és azt gondoltam: "Ezek most újra megjelentek, visszatértek."

- mondta Hally.

Jövő hónapban újabb mellkisebbítésre megyek. Egy kicsit félek, mert ez már a második alkalom nyolc hónapon belül, de szó szerint azt fogom mondani, hogy A kosaras akarok lenni. Csak annyit fogok mondani az orvosoknak, hogy most már vegyenek ki mindent.

Annak ellenére, hogy a sebésze megerősítette, hogy mindkét mellből 200 grammot távolítottak el, Hally úgy érezte, hogy az eredmény alig látható.

Nagyon bosszantó, miután sok pénzt fizettem, és vannak, akik állami finanszírozáson keresztül kapják meg. Viszont tudom, hogy én nem lennék jogosult rá, és úgy érzem, hogy hosszú a várakozás. A jó oldala, hogy így nagyon gyors folyamat volt.

Pár héttel azután, hogy felvette a kapcsolatot a kórházzal, volt egy konzultációja, ahol saját maga választhatta ki a műtét dátumát. Bár a beavatkozás után úgy tűnt megkapta a kívánt méretet, mellei heteken belül megváltoztak. Elmondása szerint nem hízott, így egyáltalán nem érti, mi állhat a dolgok mögött.

A barátaim szerint ugyanolyan méretűnek tűnnek, mint előtte. Van egy fotóm a műtét előttről és egy mostaniról, és szó szerint pontosan ugyanúgy néznek ki.

A zavarodott és frusztrált Hally 2025 áprilisában esett át az első műtétjén, és idén év elején egy második körön, de harmadik már semmiféleképpen nem lesz - írta a Daily Star.